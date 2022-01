Nhiều xe ô tô đang được các ngân hàng thanh lý với giá siêu rẻ, chỉ từ 180 triệu đồng. Tuy nhiên, khách hàng cũng cần lưu ý một số vấn đề khi mua ô tô thanh lý để không bị "tiền mất tật mang".

Ngân hàng ồ ạt thanh lý ô tô giá rẻ

Thời điểm cuối năm, các ngân hàng lại đẩy mạnh việc thanh lý xe ô tô là tài sản bảo đảm để thu hồi nợ trong bối cảnh tỷ lệ nợ xấu gia tăng do dịch bệnh ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của doanh nghiệp, người dân.

Vào thời điểm này, số lượng xe ô tô được rao bán tăng mạnh. Các mẫu ô tô có nhiều mức giá và đời sản xuất khác nhau. Giá các mẫu xe được rao bán hiện giảm mạnh để thu hút người mua, nhằm thu hồi nợ.

Trong đó, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) là một trong những ngân hàng có nhiều mẫu xe ô tô thanh lý hơn cả. Hiện ngân hàng này đang rao bán khoảng 100 chiếc xe ô tô để xử lý nợ. Các mẫu ô tô được rao bán với giá chỉ từ 180 triệu đồng.

Cụ thể, Chevrolet Aveo đời 2017 giá 188 triệu đồng; Toyota Innova đời 2014 giá 297 triệu đồng; Isuzu D Max 2017 giá 455 triệu đồng; Mazda CX5-2019 giá 744 triệu đồng; Ford Focus 2018 giá 510 triệu đồng; Hyundai I10 2019 giá 260 triệu đồng; Toyota Vios 2018 giá 300 triệu đồng; Mercedes Benz C200 2017 giá 990 triệu đồng; Huyndai Tucson 2020 được rao giá 756 triệu đồng; Toyota Rush 2020 giá 577 triệu đồng; Toyota Vios 2018 giá 560 triệu đồng; Ford Transit đời 2020 giá 900 triệu đồng; Landrover Range 2013 giá 1,31 tỷ đồng.....

Ngoài ra, VIB cũng rao bán nhiều mẫu xe ô tô có đời sản xuất từ 2019-2020 hoặc chỉ mới chạy khoảng hơn 5.000 km. Các mẫu xe này không công bố giá bán, người mua xe có thể liên hệ trực tiếp để thương lượng về giá cả.

Xe ô tô thanh lý được ngân hàng rao bán (Ảnh chụp màn hình)

Không chỉ VIB, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) mới đây rao bán chiếc Mercedes Benz E200 đời 2015 với giá khởi điểm là 790 triệu đồng. Chiếc Audi Q5 sản xuất năm 2015 cũng được nhà băng này rao bán với giá thấp nhất 920 triệu đồng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) cũng mới rao bán nhiều chiếc xe thuộc các thương hiệu Toyota, Huyndai, Ford, Mercedes… Đây là tài sản bảo đảm của nhiều khoản nợ của khách hàng cá nhân.

Cẩn thận khi mua ô tô thanh lý

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, số lượng xe ô tô do các ngân hàng thanh lý để thu hồi nợ cũng tăng mạnh. Để thu hút người mua, nhiều ngân hàng đã giảm giá sâu cho xe thanh lý, nhiều chiếc xe ô tô thanh lý được giảm tới 100-200 triệu đồng chỉ sau vài tháng.

Do giá xe ô tô thanh lý thường được ngân hàng rao bán với giá "mềm" hơn nhiều so với thị trường nên được nhiều khách hàng quan tâm. Song do một số lý do mà nhiều người tiêu dùng vẫn còn e ngại khi muốn mua một chiếc xe phát mãi từ phía ngân hàng.

Nhiều người lo ngại vấn đề thủ tục, pháp lý khi sang tên đổi chủ. Nhưng trên thực tế, việc sang tên khi mua xe thanh lý của ngân hàng vẫn được cơ quan chức năng thực hiện như thủ tục mua bán xe thông thường.

Nhiều người lại băn khoăn về vấn đề tài chính khi mua xe thanh lý. Họ cho rằng, phải có đủ tiền mặt để mua xe chứ không thể trả góp như mua xe mới. Song theo đại diện các ngân hàng, nhiều ngân hàng hiện nay đều cho vay mua xe ô tô cũ, bao gồm cả xe thanh lý ngân hàng.

Có người lại kiêng kỵ, cho rằng không nên mua những xe vỡ nợ vì sợ vận đen. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức mua của xe thanh lý.

Chưa kể, chất lượng của xe thanh lý cũng là vấn đề nhiều người đáng lo ngại. Bởi, không ít xe thanh lý của ngân hàng để ở kho bãi lâu không hoạt động, không được tân trang, sửa chữa nên ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chất lượng của xe. Với những mẫu xe có niên hạn sử dụng lên đến hàng chục năm thì người mua cần kiểm tra cẩn thận từng bộ phận, chi tiết và khả năng vận hành để tránh mua phải chiếc xe kém chất lượng.

Bên cạnh đó, những dòng ô tô quá cũ sẽ khó có thể tìm được phụ tùng thay thế hoặc phải mua phụ tùng với giá cao. Hơn nữa, những dòng xe quá cũ sẽ có sự tiêu hao nhiên liệu rất lớn.

Ngoài ra, chế độ hậu mãi cũng là một vấn đề cần lưu ý khi mua xe ô tô thanh lý. Nếu mua xe mới hay xe cũ tại salon xe chuyên nghiệp thì đều có cam kết bảo hành. Còn xe thanh lý của ngân hàng sẽ không có dịch vụ này. Vì thế, sau khi mua nếu có hư hỏng hay gặp vấn đề gì thì người mua phải tự chịu.

Trong khi đó, xe ô tô mới giá rẻ đang tràn ngập thị trường. Các hãng, đại lý liên tục đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá "khủng" để thu hút khách hàng. Điều đó cũng khiến việc thanh lý xe của các ngân hàng gặp khó khăn hơn.

Tuấn Dũng