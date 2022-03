Giá cả thị trường tháng 3 sẽ tăng hơn tháng tết Theo Sở Tài chính TPHCM, chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2022 tăng 0,86% so với tháng trước. Mười nhóm có chỉ số giá tăng là do tháng 2 rơi vào Tết Nguyên đán. Nhóm giao thông tăng 2,51% so với tháng trước do giá nhiên liệu tăng 5,14%. Trong tháng 2/2022, giá xăng dầu được điều chỉnh hai lần vào ngày 11 và 21. Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,70% so với tháng trước, chủ yếu do giá thuê nhà tăng 1%; giá nước sinh hoạt tăng 23,3% do các công ty cấp nước điều chỉnh giá nước theo lộ trình, phí xử lý nước thải sinh hoạt tăng; giá dầu hỏa tăng 8,39%, giá gas và các loại chất đốt tăng 3,71%. Theo Sở Tài chính TP.HCM ước tính, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 3/2022 sẽ tăng nhẹ so với tháng 2. Giá cả thị trường tháng 3/2022 chịu tác động bởi giá nhiên liệu (xăng, dầu), từ đó ảnh hưởng đến các mặt hàng liên quan. Sự biến động liên tục của giá vàng thế giới và đồng USD cũng tác động đến chỉ số giá tiêu dùng. Từ tháng 3/2022, một số chính sách mới được ban hành có hiệu lực - trong đó đáng chú ý là việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ, giảm lệ phí trước bạ đối với phương tiện vận tải - có thể sẽ tác động lên giá cả các nhóm hàng hóa và dịch vụ khác.