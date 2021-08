Khó vận chuyển Tổ công tác phía Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hay trong thời gian này, nguồn cung sản phẩm chăn nuôi khá đa dạng nhưng nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh. Cụ thể, trong thời gian giãn cách, lượng heo cung cấp cho TP HCM mỗi ngày là 6.300 con, giảm 37% so với thời điểm trước giãn cách; gà công nghiệp là 190.000 con, giảm 28%. Tuy nhiên, do nhu cầu tiêu thụ trong giai đoạn này giảm nhiều so với trước nên lượng thịt heo, gà được giết mổ hiện vẫn đủ để cung cấp cho người dân. Riêng trong ngày 24-8, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP HCM, lượng thịt heo, gà về thành phố tiếp tục giảm hơn 60% so với hôm trước, chỉ còn 1.222 con heo và 26.698 con gà. Nguyên nhân là bởi các phương tiện vận chuyển thịt heo từ các cơ sở giết mổ Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn), Hòa Phú, Lộc An và Tân Phú Trung (huyện Củ Chi) ra các hệ thống siêu thị không xuất trình được giấy đi đường theo quy định mới nên gặp khó khăn trong di chuyển. Cùng ngày, Chi cục Chăn nuôi - Thú y TP HCM xác nhận cơ sở giết mổ An Nhơn (quận Gò Vấp) và Vissan (quận Bình Thạnh) không nhập mới gia súc, gia cầm do gặp khó trong việc xin giấy đi đường cho đội ngũ công nhân giết mổ và phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm sống vào cơ sở cũng như vận chuyển trở lại hệ thống phân phối.