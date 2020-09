Dịp Rằm tháng Bảy, lượng khách đặt mâm cỗ chay tăng 3-4 lần. Mỗi ngày, quán nấu khoảng 40-50 mâm cỗ chay. Cả chủ và nhân viên mệt phờ, cứng cả lưng, mỏi cả chân để nấu - bày và giao cỗ

Nắm bắt nhu cầu ăn chay của nhiều gia đình trong dịp Rằm tháng Bảy tăng cao so với những tháng khác, nhiều nhà hàng chay đẩy mạnh bán đồ chay và làm cỗ chay. Đặc biệt, những ngày sát Rằm, lượng khách đến nhà hàng dùng bữa tăng gấp nhiều lần so với ngày thường và các ngày trước đó.

Chị Lan Phương, chuyên kinh doanh đồ chay tại quán chay ở Hoàng Cầu, Đống Đa (Hà Nội), cho biết, nhà chị có kinh nghiệm kinh doanh phục vụ đồ chay hơn 10 năm nay. Quán chay của chị hiện có khoảng 40 món ăn khác nhau trong thực đơn.

Ngoài phục vụ cơm chay theo suất, lẩu chay, buffet chay cho các thực khách đến ăn tại quán mỗi ngày với giá thành từ 100.000-150.000 đồng/người, quán chay nhà chị Phương còn có dịch vụ nhận đặt cỗ chay tại gia, cúng lễ ở chùa và giao tận nơi cho khách.

Buffet chay được nhiều người chọn ăn vào dịp Rằm tháng 7

Tháng 7 âm lịch và ngày Rằm tháng Bảy được coi là ngày xá tội vong nhân nên nhiều người tìm đến quán ăn chay hoặc đặt cỗ chay về cúng Rằm bởi quan niệm có thể giảm nghiệp sát sinh, nhằm tâm thanh tịnh và cầu may mắn.

Vào những ngày sát Rằm, nhiều khách lựa chọn đi ăn buffet chay. Ngoài ra, nếu muốn cúng tại nhà, tại chùa, khách có thể đặt những mâm cỗ chay với nhiều mức giá khác nhau. Tuy nhiên mức giá mâm cỗ chay tầm trung từ 600.000-1 triệu đồng/mâm được nhiều khách lựa chọn nhất.

Khách có nhu cầu đặt cỗ chay chỉ cần gọi điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp với quán để đặt hàng, mức giá tùy lựa chọn. Khách hàng đặt cỗ chay thường là chị em văn phòng bận rộn với công việc ở công ty hoặc có con nhỏ. Họ không có thời gian để nấu cỗ cúng Rằm. Hoặc là những khách trung niên ăn chay và cầu kỳ trong việc sửa soạn mâm cơm chay cúng lễ.

Chị Lan Phương tiết lộ, đầu tháng 7 âm lịch, quán bán túc tắc khoảng 10 mâm cỗ/ngày. Tuy nhiên, t

Năm nay, Rằm tháng Bảy lại rơi đúng vào đợt dịch Covid-19 lần 2. Vì thế, so với mọi năm, quán chay cũng ít khách đến ăn hơn do mọi người hạn chế đi lễ chùa và tránh ăn uống nơi đông người. Chưa kể, ai cũng có ý thức tiết kiệm chi tiêu. Do đó, hầu hết là khách đặt cỗ chay về cúng Rằm.Thường thì khách chỉ cúng trong khoảng 5 ngày trước rằm tháng Bảy, chị Phương cho hay.

Vì thế, lượng khách đặt cỗ chay cũng như đi ăn đồ chay tại quán số lượng giảm hẳn, chỉ bằng một nửa so với mọi năm.

Mặc dù khách đến quán chay đông, muốn có chỗ phải đặt trước nhưng so với mọi năm, lượng khách vẫn giảm một nửa

Chị Nguyễn Thị Thủy, một thực khách thường xuyên đặt món ăn chay tại đây, nhận xét: “Mâm cỗ chay dù với giá tiền nào cũng ngon, đầy đặn, đẹp mắt, thực đơn từ 9-13 món (dành cho 6 người ăn, nếu nhà ít người có thể bớt món hoặc đặt số lượng ít đi).

Thực đơn của quán khá phong phú và đủ phong vị, không hề kém cạnh món mặn. Từ những món ăn truyền thống đến hiện đại như: xôi vò hạt sen, gà chay hấp lá chanh, giò lụa, thịt chay quay, cá chay sốt ngũ liễu, tôm chay chiên, sườn chay xào chua ngọt, khoai lệ phố, nem hoa quả, rau xào ngũ sắc, canh nấm,... Từ món Việt đến món Âu, chẳng hạn như nem cuốn cố đô, dồi chay, giò nấm xào, gỏi mộc nhĩ,...

“Nhờ đó, khách hàng có thể thoải mái lựa chọn. Ngoài ra các món có hình thức trang trí, bài trí khá bắt mắt, hấp dẫn thực khách”, chị Thủy nói.

Nói về những khó khăn khi kinh doanh đồ chay hiện nay tại Hà Nội, chị Lan Phương bảo: “Đồ chay có cái khó là chỉ đông khách ngày Rằm, mùng 1. Ngày thường vắng khách hơn nhưng quán vẫn phải duy trì nhân viên. Hơn nữa ở Hà Nội khách ăn chay ít hơn trong Nam và ở Huế. Chưa kể, làm đồ chay vất vả hơn đồ mặn rất nhiều”.

Hình ảnh một số mâm cỗ chay được nhiều người lựa chọn:

Thảo Nguyên (Ảnh: Nhân vật cung cấp)