Đạt mức tăng trưởng thần tốc lên tới 41,5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu gỗ và lâm sản thu về gần 4 tỷ USD chỉ trong 3 tháng đầu năm, xuất siêu tới 3,23 tỷ USD.

Báo cáo mới nhất của Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) công bố, tháng 3/2021, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản ước đạt 1,524 tỷ USD.

Lũy kế 3 tháng đầu năm nay, thế mạnh Việt Nam này thu 3,944 tỷ USD, tăng 41,5% so với cùng kỳ. Trong đó, gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 3,7 tỷ USD, tăng 41,5%; lâm sản ngoài gỗ đạt 243 triệu USD, tăng 38,4%. Xuất siêu trên 3,23 tỷ USD, tăng 43,4%.

Quý I/2021, xuất khẩu gỗ và lâm sản của Việt Nam tăng tới 41,5% so với cùng kỳ năm ngoái

Theo đó, các khách hàng lớn nhất của gỗ và lâm sản xuất khẩu của Việt Nam là Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU và Hàn Quốc. Các thị trường này chiếm 90% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản của nước ta.

Về mặt nhập khẩu, ba tháng năm 2021, giá trị nhập khẩu gỗ ước đạt 696 triệu USD, tăng 31% so cùng kỳ. Nguyên là do giá gỗ nguyên liệu những tháng đầu năm tăng, đồng thời nhu cầu nhập khẩu cũng tăng so với cùng kỳ.

Báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp cũng nêu rõ, ba tháng đầu năm nay, ngành này đã trồng 31.498 ha rừng, bằng 116% so với cùng kỳ năm 2020, tập trung ở một số tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Trồng được 17,6 triệu cây phân tán các loại, bằng 177% so với cùng kỳ năm 2020.

Ngoài ra, tính đến ngày 23/3/2021, cả nước đã thu được 825,8 tỷ đồng đạt 29% kế hoạch thu năm 2021.

T.A