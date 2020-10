Thị trường ô tô đang hồi phục, mặc dù chưa thể bằng so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng nhu cầu cả xe mới lẫn xe cũ đều tăng nhanh và giá cũng rục rịch tăng.

Xe mới nhộn nhịp

Ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ dành cho xe sản xuất lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020 sẽ chấm dứt. Càng gần thời điểm này, thị trường ô tô càng “nóng”, nhu cầu đang tăng lên nhanh.

Nhân viên đại lý ô tô Kia tại Phạm Văn Đồng (Hà Nội) cho biết, số lượng khách hàng đến ký hợp đồng đặt cọc chọn mua các mẫu xe sản xuất lắp ráp trong nước tăng nhanh và đều yêu cầu nhận xe trước ngày 31/12 để còn được hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ. Những mẫu xe mới ra mắt như Kia Seltos và Sorento có nhiều đơn hàng nhất.

Còn nhân viên bán hàng tại Toyota Thanh Xuân (Hà Nội) nhận định, doanh số bán tháng 10 chắc chắn cao hơn hẳn so với tháng 9. Khách đông hơn, dự kiến doanh số bán ra sẽ gấp đôi so với tháng trước. Trong đó, mẫu xe Vios, Corolla Cross, Fortuner... có nhiều khách hàng lựa chọn.

Thị trường ô tô cuối năm lại “nóng”

Tương tự, nhân viên bán hàng tại đại lý Hyundai Cầu Diễn, Hà Nội cho hay nhu cầu tăng với các mẫu xe Kona, Tucson và Santa Fe. Hầu hết khách hàng đều muốn mua và đăng ký trước ngày 31/12/2020 để được hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ, trong đó không ít khách hàng mua trả góp.

Thị trường ô tô đang hồi phục, mặc dù chưa thể bằng so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng nhu cầu cả xe sản xuất lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu nguyên chiếc đều tăng nhanh. Theo số liệu từ VAMA (Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam), doanh số bán ô tô mới trong tháng 9/2020 đạt 27.252 xe, tăng 32% so với tháng 8 và giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều doanh nghiệp đều có doanh số bán tăng trưởng rất cao so với tháng trước. Toyota có mức tăng trưởng 49%, Suzuki tăng 45%, Mitsubishi tăng 46%, Kia tăng 52%, TC Motor tăng 53% và VinFast tăng tới 146% so với tháng trước.

Có 4 yếu tố khiến thị trường ô tô tăng trưởng. Đầu tiên là đã qua tháng 7 âm lịch, tiếp đó là các tín hiệu kinh tế đang hồi phục, xu thế cuối năm nhu cầu mua xe cao hơn và cuối cùng là thời hạn ưu đãi lệ phí trước bạ cho xe sản xuất lắp ráp sắp hết.

Nhu cầu tăng khiến giá xe không còn giảm sâu như tháng 9, các chương trình khuyến mãi bị cắt giảm. Khảo sát tại một số đại lý bán xe chính hãng tại Hà Nội cho thấy, nhiều mẫu xe đã được điều chỉnh tăng giá từ 10-50 triệu đồng. Chẳng hạn, các mẫu xe Hyundai đã tăng từ 10-30 triệu đồng, Mazda tăng từ 10-50 triệu đồng, Toyota tăng 10-20 triệu đồng so với tháng trước.

Các đại lý cho rằng thời gian trước nhu cầu giảm thấp nên phải tăng khuyến mãi, giảm giá khủng để kích cầu. Nay nhu cầu tăng thì điều chỉnh ngược lại. Với những mẫu xe có nhu cầu cao như Kia Seltos hay Toyota Corolla Cross, giá bán đúng như giá niêm yết và khách hàng phải chờ thời gian dài mới được nhận xe. Tuy nhiên, nhìn chung đa số các mẫu xe vẫn có giá bán thấp hơn giá niêm yết, những xe tồn kho từ 2019 thì giá thấp nhất.

Doanh số bán cả xe mới lẫn xe cũ đều khởi sắc, giá rục rịch tăng.

Xe cũ ăn theo

Giới kinh doanh xe cũ cũng vui mừng không kém vì đã thoát khỏi cảnh “chợ chiều”. Thị trường xe cũ giống như xe mới, sôi động hơn và giá cũng tăng lên. Hiện một số mẫu xe cũ rơi vào tình trạng “cháy hàng”.

Hyundai Santa Fe sản xuất các năm từ 2015-2018 có giá bán trong khoảng từ 680-800 triệu đồng được khách hàng săn lùng nhiều nhất. Nguồn cung đang thiếu và giá đã tăng thêm khoảng 20-30 triệu đồng mỗi chiếc.

Tăng cao nhất là các mẫu xe Prado của Toyota. Chủ môt sslon xe cũ trên đường Nguyễn Xiển Thanh Xuân, Hà Nội nói rằng chiếc Prado VX, đời 2016 đi 40.000 km, tháng trước cửa hàng rao bán 3,15 tỷ đồng chẳng ai hỏi mua, nhưng nay giá xe này tăng lên 3,25 tỷ đồng khách vẫn sẵn sàng lấy. Giá mẫu xe này tăng cao được lý giải là do không có xe mới nhập về.

Các dòng xe khác như Mazda 3, CX5, Toyota Vios, Honda City,... cũ giá cũng tăng từ 15-20 triệu đồng trong tháng 10 này.

Một số cửa hàng ô tô cũ thừa nhận nguồn cung xe cũ không còn dồi dào như trước nữa do nhu cầu tăng nhanh vào dịp cuối năm và mấy tháng trước nhiều người thấy xe cũ giá quá rẻ nên không muốn bán. Vì vậy, những mẫu xe ăn khách đang bị “cháy hàng”.

Ước tính của một số trang bán ô tô trực tuyến cho thấy, trong tháng 10, lượng khách xem xe cũ tăng 12% so với tháng trước. Tuy giá xe cũ tăng lên nhưng so với những năm trước vẫn thấp hơn khoảng 15-20%, kể cả những mẫu xe “cháy hàng” thì giá vẫn thấp hơn so với trước.

Giới kinh doanh ô tô dự báo, với xe mới trong quý 4 này, nhu cầu tăng cao và sẽ tăng trưởng so với quý 4/2019. Còn với xe cũ, quý 4 là thời gian thị trường sôi nổi nhất vì nhu cầu mua xe cuối năm tăng mạnh. Số lượng xe cũ bán ra trong quý 4 có thể bằng cả 3 quý trước cộng lại.

Doanh số tăng trưởng là điều giới kinh doanh ô tô luôn mong muốn. Tuy không bằng so với năm trước, nhưng thị trường ô tô cuối năm 2020 đã khởi sắc, cứu vãn một năm kinh doanh bết bát. Dự báo trong hai tháng tới, giá xe tiếp tục nhích lên.

Trần Thủy