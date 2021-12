Cam sản xuất hữu cơ vẫn được tiêu thụ tốt Là người đầu tiên ở xứ Nghệ trồng cam theo quy trình VietGAP và đạt chứng chỉ GlobalGAP - đủ điều kiện xuất khẩu cam sang Nhật Bản và châu Âu, ông Trịnh Xuân Giáo - chủ trang trại cam Thiên Sơn, xã Đồng Thành, H.Yên Thành, Nghệ An - cho biết, do ảnh hưởng của thời tiết nên sản lượng cam năm nay giảm 30% so với năm ngoái. Tuy nhiên, nhờ chăm sóc kỹ lưỡng, đúng quy trình nên chất lượng cam vẫn giữ nguyên, giá trên 40.000 đồng/kg. “Năm nay tôi dành 50% sản lượng, khoảng 100 tấn, để xuất khẩu sang châu Âu và Nhật Bản, số còn lại để dành cho thị trường trong nước” - ông Xuân Giáo nói. Một số hệ thống siêu thị cũng đã đặt mua cam số lượng lớn song trang trại không đủ hàng để bán. Năm 2007, Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý cho ba giống cam Xã Đoài, Vân Du và Sông Con, được trồng tại năm huyện ở Nghệ An. Toàn tỉnh Nghệ An hiện có khoảng 5.300ha cam, trong đó có gần 3.500ha cho thu hoạch, năng suất bình quân đạt khoảng 16 tấn/ha. Năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An đã ứng dụng tem điện tử truy xuất nguồn gốc cam Vinh nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, đảm bảo uy tín của sản phẩm cam Vinh.