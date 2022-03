Hướng đến Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2022, Shopee phối hợp cùng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (VCCA), Bộ Công thương phát động chuỗi chương trình đồng hỗ trợ ý nghĩa dành cho người tiêu dùng Việt và các doanh nghiệp địa phương

Với chủ đề “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới”, Bộ Công thương kêu gọi các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng chung tay đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3 thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính, đồng thời bảo đảm các quyền cơ bản của người tiêu dùng, đặc biệt là quyền được an toàn trong thời kỳ bình thường mới.

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam được tổ chức hằng năm nhằm khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước

Hưởng ứng hoạt động này, bên cạnh việc giới thiệu sự kiện 15.3 Siêu hội tiêu dùng - Siêu sale đầu tiên của năm mang đến niềm vui mua sắm với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn cho người dùng, sàn TMĐT Shopee còn kết hợp cùng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (VCCA) và Bộ Công thương khởi động nhiều chương trình kết nối, hỗ trợ các nhà bán hàng thích ứng với tình hình mới và xây dựng lộ trình kinh doanh hiệu quả trên sàn TMĐT.

Đáp ứng quyền lợi người tiêu dùng thông qua sự kiện 15/3

Trải qua hai năm chịu tác động bởi dịch bệnh Covid-19, nhu cầu mua sắm không tiếp xúc trong cộng đồng tiếp tục tăng cao và dần tạo thành thói quen thường nhật. Từ đây, “tiêu dùng an toàn” cũng trở thành từ khóa quan trọng và được ưu tiên đáp ứng bởi các kênh phân phối trực tuyến, trong đó nổi bật có TMĐT. Từ vị thế mắt xích lấp đầy chuỗi cung ứng trong giãn cách, TMĐT dần trở thành một trong những kênh mua sắm trọng điểm và được người tiêu dùng ưu tiên khi bước vào bình thường mới.

Hưởng ứng xu hướng này và hướng đến Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2022, Shopee tiên phong tổ chức sự kiện siêu sale mang tên 15.3 Siêu hội tiêu dùng. Chương trình mang đến cho người dùng cơ hội tận hưởng niềm vui mua sắm qua loạt ưu đãi miễn phí vận chuyển cho đơn từ 0 đồng và hoàn xu đến 50%, bên cạnh đó là kho giải thưởng lên tới 15 tỷ xu - voucher cùng cơ hội trúng xe Toyota giá trị.

Người dùng có thể mua sắm các sản phẩm đang được ưu đãi sâu nhân dịp 15.3 Siêu hội tiêu dùng tại https://shopee.vn/collections/1027077

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động hướng đến Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2022, tổng cộng 2.000 mã mua sắm độc quyền trên Shopee trị giá 50.000 đồng (áp dụng cho đơn từ 0 đồng) sẽ được tung ra để dành tặng cho tất cả người tiêu dùng. Theo đó, khi mua sắm trên website và ứng dụng Shopee, người dùng có thể nhập mã 153NTDVN tại bước thanh toán để tận hưởng ưu đãi (mỗi khách hàng được áp dụng mã 1 lần và mã khuyến mãi có thể kết thúc sớm hơn dự kiến).

Thông qua những hoạt động này, Shopee mong muốn cổ vũ người tiêu dùng duy trì thói quen mua sắm an toàn và từng bước trở thành người tiêu dùng thông thái, đồng thời đáp ứng người dùng bằng các sản phẩm thuộc đa dạng ngành hàng với giá cả tốt nhất và các chương trình giải trí thú vị nhất, mang đến không khí mua sắm nhộn nhịp tương tự cuối năm ngay trong giai đoạn nửa đầu năm mới cho tất cả mọi người.

Hỗ trợ doanh nghiệp gia tăng doanh thu trên nền tảng số

Để nhanh chóng bắt kịp với sự thay đổi của thói quen tiêu dùng trong thời kỳ bình thường mới, các doanh nghiệp Việt không chỉ phải giải bài toán nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện mô hình dịch vụ mà còn phải tìm kiếm các kênh phân phối mới để giữ chân khách hàng. Trong số này, xu hướng đẩy mạnh hoặc chuyển đổi sang mô hình kinh doanh trực tuyến trên các sàn TMĐT đặc biệt được khuyến khích.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, Shopee sẽ phối hợp cùng VCCA, Bộ Công thương tổ chức chuỗi tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh trực tuyến cho các doanh nghiệp địa phương đang hoặc chưa từng kinh doanh trên Shopee. Chuỗi tọa đàm diễn ra vào 10 giờ sáng các ngày 17/3 và 18/3 nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả kinh doanh, và đảm bảo “tiêu dùng an toàn” trên nền tảng TMĐT theo hai chủ đề “Bán hàng dễ dàng cùng Shopee” và “Bí kíp nghìn đơn - Luyện cùng Shopee”.

Các doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia chuỗi tọa đàm tại https://bit.ly/153-NTDVN-ban-hang-de-dang-cung-Shopee để có thêm những kiến thức và kinh nghiệm bổ ích phục vụ cho quá trình kinh doanh trên nền tảng số

Chuỗi tọa đàm hứa hẹn mang đến kinh nghiệm kinh doanh trực tuyến cho các doanh nghiệp địa phương, hướng đến mục tiêu phổ cập TMĐT để chuyển đổi số và cải thiện hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, góp phần nâng cao nhận thức về “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới”, đảm bảo nguyên tắc 3A bao gồm: An toàn lựa chọn, An toàn tiêu dùng, An toàn thanh toán.

Với những hoạt động ý nghĩa này, Shopee cùng VCCA, Bộ Công thương mong muốn hoàn thiện mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời góp phần xây dựng và phát triển các thói quen, kỹ năng tiêu dùng phù hợp với tình hình mới.

Để theo dõi thêm nhiều hoạt động của Shopee cùng các đơn vị đồng hành nhằm hỗ trợ cho người tiêu dùng và doanh nghiệp địa phương trong khuôn khổ hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2022, truy cập: https://www.facebook.com/bvqlntdvn.

Doãn Phong