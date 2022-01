Do giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới cả chục triệu đồng, vênh tới hơn 20% nên các đối tượng buôn lậu đã dùng nhiều thủ đoạn tuồn vàng lậu với số lượng lớn từ Campuchia về Việt Nam để kiếm lợi.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Tây Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 đối tượng: Nguyễn Hoàng Hiếu (32 tuổi), Trần Quốc Tuấn (38 tuổi) cùng ngụ xã Long Thuận, huyện Bến Cầu và Trần Kim Ngọc (54 tuổi) ngụ ấp Tân Thới 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM về hành vi buôn lậu.

Trước đó, vào ngày 20/1, tại khu vực ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra 2 xe ô tô.

Khám xét ô tô biển số 51G-858.71 do Đào Mạnh Cường (57 tuổi) điều khiển chở Trần Thị Ánh Loan, lực lượng chức năng phát hiện một túi xách bên trong có 25 kg vàng thỏi, 2 kg vàng nữ trang, 84 miếng vàng 9999 loại 1 chỉ và 1,2 tỷ đồng.

Trong khi đó, xe ô tô biển số 52Z-1522 do Trần Châu Chánh Trực (27 tuổi) điều khiển có 29 kg vàng thỏi.

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ số vàng trên.

Tổng số tang vật công an thu giữ 54kg vàng thỏi, 2 kg vàng nữ trang, 84 chỉ vàng và 1,2 tỷ đồng.

Tang vật công an thu giữ - Ảnh: Công an Tây Ninh

Cơ quan công an quyết định bắt khẩn cấp 3 đối tượng chính trong vụ án là Nguyễn Hoàng Hiếu, Trần Quốc Tuấn, Trần Kim Ngọc để phục vụ điều tra.

Điều tra bước đầu, 3 đối tượng khai nhận đã móc nối với người Campuchia (chưa rõ lai lịch) mua vàng tại Campuchia với số lượng lớn, sau đó thuê người vận chuyển đến khu vực biên giới để mang tiền đến đổi vàng rồi đem về TP.HCM tiêu thụ.

Riêng toàn bộ số tang vật vàng công an thu giữ trên là của đối tượng Hiếu (chủ tiệm vàng Kim Long có địa chỉ ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu) đang trên đường mang giao cho đối tượng Ngọc (là chủ tiệm vàng Tuấn Ngọc thuộc thị trấn Hóc Môn, TP.HCM, đồng thời là mẹ vợ của Hiếu) thì bị phát hiện bắt giữ.

Đây là vụ buôn lậu vàng với số lượng lớn mới nhất mà lực lượng công an phát hiện thời gian gần đây. Trước đó, ngày 10/1, Công an tỉnh An Giang cũng bắt quả tang và tạm giữ hình sự 2 nghi phạm Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) và Trang Kiến Cường (46 tuổi, ngụ TP.Châu Đốc, An Giang) đang có hành vi mua bán vàng nghi là vàng nhập lậu.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm: 3 thỏi kim loại màu vàng (trọng lượng 3kg, nghi vấn vàng 9999 nhập lậu từ Campuchia), gần 170.000 USD và 700 triệu đồng.

Tối cùng ngày, cơ quan điều tra đồng loạt khám xét khẩn cấp tiệm vàng Phước Quang (tại số 77 đường Nguyễn Trãi, TP.Long Xuyên) cùng 2 địa điểm khác có liên quan đến nghi phạm Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường.

Qua khám xét, công an thu giữ khoảng 15kg vàng nữ trang, hơn 2,1 triệu USD, một số ngoại tệ khác, 25 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.

Trước đó nữa, Công an tỉnh An Giang đã triệt phá, bắt giữ nhiều đối tượng buôn lậu vàng và USD. Đơn cử là bắt bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, tức Mười Tường) và đồng bọn.

Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng điều hành đường dây buôn lậu vàng thường hoạt động lâu năm trong nghề nên có nhiều thủ đoạn rất tinh vi để che mắt cơ quan chức năng.

Cơ quan công an xác định đối tượng "Mười Tường" cầm đầu các vụ vận chuyển 51kg vàng, 470.000 USD và 200.000 USD; buôn lậu hơn 1.000 tấn đường cát từ Campuchia về Việt Nam.

Tính đến sáng 28/1, giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đang ở ngưỡng 61,9 – 62,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 1.798,1 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá tại Vietcombank, giá vàng thế giới đang được giao dịch ở mức 49,35 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 12,55 triệu đồng/lượng. Mức chênh cao của giá trong nước so với giá thế giới quy đổi theo đó lên tới hơn 26% và tình trạng chênh cao này đã duy trì trong thời gian dài.

(Theo Bizlive)