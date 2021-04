Nhiều khi nghĩ lại, anh Nguyễn Văn Hải, 40 tuổi (quê ở Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn thấy mừng vì 10 năm trước đã quyết định đúng khi quyết định mua đất chứ không mua vàng tích trữ.

Anh Hải là thợ đá hoa cương, thu nhập của anh một tháng được 15 triệu đồng. Còn vợ anh là đầu bếp cho một công ty sách, lương tháng được 9 triệu đồng. Tổng thu nhập mỗi tháng của vợ chồng anh được 24 triệu. Sẵn có nhà riêng bố mẹ mua cho trên Hà Nội nên dù có 2 con nhỏ, mỗi tháng vợ chồng anh chi tiêu hết 14 triệu, để dành được 10 triệu tiết kiệm.

Nhờ có tích lũy mỗi tháng, sau 2 năm cưới nhau, vợ chồng anh có trong tay 250 triệu đồng. Ban đầu, anh Hải dự tính sẽ mua vàng tích trữ. Nhưng cùng lúc đó, người nhà anh gọi lên bảo có mảnh đất ở quê đang bán rẻ 250 triệu. Do đó, anh bàn với vợ lấy mảnh đất này.

“Năm 2011, nhà hàng xóm ở quê muốn bán gấp mảnh đất 100m2 ở mặt đường chỉ với giá 250 triệu để trả nợ cho đứa con chơi cờ bạc. Đây là đất giãn dân, đã làm sổ đỏ nhưng gia đình không có tiền xây. Vì thế, vợ chồng mình liền về quê mua, bỏ luôn ý định mua 4 cây vàng đợt đó. Ngày đó, giá vàng dao động ở mức 44,9 triệu đồng/lượng”, anh Hải nói.

Anh Hải không mua vàng, quyết định mua đất chờ lên giá rồi bán (ảnh minh họa)

Lý giải về lý do quyết định mua đất nền chứ không mua vàng lúc ấy, anh Hải tâm sự: “Vợ chồng mình là người không ưa mạo hiểm và sợ rủi ro nên không mua vàng. Hơn nữa, mình cũng nghĩ, vàng lên chỉ tăng gấp đôi là cùng. Còn đất có thể tăng gấp 3-5 lần nếu gặp may. Gửi tiết kiệm thì an toàn thật nhưng lãi suất thấp, không ăn thua khi đồng tiền mất giá. Bởi vậy mình nghĩ, chỉ có đầu tư bất động sản là dài hơi".

Và quả thật, quyết định đầu tư đất nền đã giúp vợ chồng anh Hải thắng lớn khi 5 năm sau, khu vực đó đất lên giá vùn vụt. Từ 250 triệu, giờ mảnh đất đó đã lên 2,5 tỷ.

“Vợ chồng mình quyết định bán mảnh đất này khi thấy đất tăng giá. Tính ra, vợ chồng lãi khoảng 2,25 tỷ. Có số tiền này, cộng với số tiền tiết kiệm được 5 năm qua là 600 triệu, vợ chồng mình quyết định đầu tư mua nhà Hà Nội", anh kể.

Nghĩ là làm, năm 2015, vợ chồng anh Hải mua một căn nhà 3 tầng cũ ở Vạn Phúc, Hà Đông. Đây là căn nhà 40m2 nằm ở mặt chợ với ngõ rộng 4m2, ô tô đỗ cửa. Căn nhà này được vợ chồng anh Hải mua với giá 3,5 tỷ.

“Vợ chồng mình có tổng cộng 3,1 tỷ. Mình vay thêm của người thân, bạn bè mỗi người một ít được 400 triệu nữa. Vậy là mình lấy luôn mảnh đất ở Vạn Phúc vì thấy giá khá mềm, lại vuông vắn, dễ bán nếu có nhu cầu”.

Sau khi mua xong, vợ chồng anh Hải cho một cửa hàng bán đồ ăn thuê lại với giá 4,5 triệu đồng/tháng. Số tiền này hàng tháng anh chị tích cóp, đập vào cùng số tiền tiết kiệm để trả nợ tiền vay mua nhà.

Đến năm 2019, thấy có nhiều người hỏi mua mảnh đất trên, vợ chồng anh Hải lại quyết định bán với giá 6 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi. Đó là bởi mảnh đất có vị trí đẹp, ngay giữa khu dân cư đông đúc. Người mua mở spa làm đẹp nên rất cần đất gần những khu đông dân và chỗ để xe thoải mái như vậy.

Sau khi bán mảnh đất trên, vợ chồng anh Hải tiếp tục mang 6 tỷ về đầu tư mua 3 lô đất dịch vụ ở Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội. Thời kỳ đó, đất dịch vụ ở đây đã được chia lô, có sổ đỏ nên nhiều gia đình xây nhà. “Nhận thấy đầu tư vào đất dịch vụ sẽ giúp thu lời nhanh vì tăng nhanh, mình gấp rút mua 3 lô đất dịch vụ Đồng Mai, mỗi lô 50m2 với tổng giá trị 6 tỷ đồng”.

Đến những ngày cuối năm 2020, đầu năm 2021, rất nhiều khách lẻ và cò đất gọi cho anh hỏi mua và định giá mỗi lô đất khoảng 3-3,2 tỷ đồng nhưng anh chưa bán.

“Như vậy tính ra trong vòng hơn 2 năm mua đất dịch vụ Đồng Mai, vợ chồng mình đã lãi ít nhất 3 tỷ, nâng tổng số vốn có thời điểm này là 9 tỷ đồng. Thế nhưng, chúng tôi chưa bán bởi chưa thấy có đất nền hay đất nhà ở nào thực sự thích. Hai vợ chồng vẫn đang theo dõi, tìm kiếm và săn lùng thêm. Giờ vợ chồng cứ đi làm, vẫn có tiền chi tiêu nên chưa cần thiết để bán”, anh Hải chia sẻ.

Nói về quyết định không mua vàng đầu tư mà mua đất để dành đầu cơ suốt 10 năm qua, anh tâm đắc: “Cũng may ngày ấy đầu tư đất vì mình nhìn ra, vàng chỉ tăng giá gấp đôi là hết cỡ. Còn đất thì tăng gấp 2-3 lần, thậm chí gấp 5, gấp 10 lần”.

Anh dự định, đến giữa năm 2021, nếu thấy giá đất nền khó tăng hay có chiều hướng giảm, anh có thể nghĩ đến viêc bán thanh khoản. Hoặc, anh vẫn để đó chờ qua năm 2021, khi kinh tế ổn định trở lại, giá đất nền tăng cao mới bán chốt lời.

Thảo Nguyên