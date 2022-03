8 năm "chơi" chứng khoán, Nguyễn Huyền (Nam Từ Liêm, Hà Nội) thừa nhận, sóng gió trên thị trường chứng khoán chị đều cảm nhận đủ mọi cung bậc. Có những lúc chốt lời, lãi cao, người cảm giác lâng lâng vì hạnh phúc. Nhưng có những lúc, giá cổ phiếu đi xuống, tổng giá trị tài sản âm, chị Huyền từng trăn trở, đau đầu nhiều ngày.

"Đầu tư chứng khoán như trò chơi may rủi, lúc lời, lúc lãi. Ban đầu, cảm giác còn lên xuống vì sắc màu xanh, tím, đỏ… nhưng đến sau này tôi nhận ra: Không đầu tư sẽ không giàu được. Nhưng cần phải có cách đầu tư mới thắng".

Năm 2020, chị Huyền là một trong những người thắng đậm từ đầu tư chứng khoán. Từ số vốn 300 triệu ban đầu, bằng những pha lướt sóng, mua bán giao dịch thành công, nhà đầu tư này nâng tổng giá trị tài sản lên tới 1,4 tỷ đồng.

Cuối năm 2020, chị Huyền rút 1,2 tỷ đồng từ chứng khoán bỏ vào lô đất vùng ven tại Thạch Thất. Đến tháng 10/2021, chị Huyền tiếp tục chốt lời lãi gấp đôi nhờ cơn sốt vùng ven bùng nổ.

Cũng đến cuối năm 2021, số tiền 200 triệu đồng còn lại trong chứng khoán được chị Huyền nhân lên gấp 3 lần. Đầu năm 2022, nhà đầu tư quyết định dồn số lãi kiếm được từ chứng khoán cộng số tiền thu được từ lãi đậm bất động sản, chuyển sang bỏ vốn vào 3 lô đất tỉnh.

"Lãi chứng khoán sẽ như gió bay. Hôm nay bạn thắng đậm nhưng có thể ngày kia lỗ mạnh. Nhưng đầu tư vào đất thì tiền còn đó, tăng là tăng. Thông thường xuống tiền vào đất sẽ không xảy ra chuyện, hôm giá lên, hôm giá xuống. Nhưng kiếm tiền từ chứng khoán có thể nhanh hơn, với số vốn ít hơn.

Cứ có lời, tôi sẽ chuyển ngay vào đất và giữ mức vốn trong chứng khoán ở khoảng 200 triệu đồng, lưu động thêm vốn 200 triệu đồng. Nhiều người lãi đậm từ chứng khoán năm 2020, 2021 lại tiếp tục ham chơi tiết, cuối cùng thành lỗ. Tôi may mắn bán sớm, đảo danh mục kịp thời, bỏ tiền vào đất nên vẫn còn giữa được tiền", chị Huyền chia sẻ.

Cũng theo nhà đầu tư này, số tiền lời lãi từ bất động sản không thể xác định nhanh chóng bằng số tháng nhưng chị Huyền chắc chắn, trong vòng 2-3 năm, đầu tư đất sẽ có lời. Chị Huyền cho biết, không chỉ mình chị mà một số người bạn khác của chị cũng chuyển lãi chứng khoán sang đầu tư đất.

"Năm 2021, bạn tôi thắng lớn khi chơi chứng khoán, kiếm hơn 1 tỷ. Cuối năm 2021, bạn tôi rút toàn bộ vốn để mua lô đất. Mảnh đất của bạn tôi hiện được khách trả tăng 50%.

Bạn tôi cũng chỉ xác định bỏ 400-500 triệu đồng để đổ vào chứng khoán, để tiếp tục đầu tư, không bỏ quá. Một số người bạn khác của tôi cũng xác định lướt sóng, kiếm tiền nhanh từ chứng khoán. Nhưng khi có lời, lập tức rút đổ vào đất coi như kênh cất giữ an toàn", chị Huyền cho hay.

Quan điểm của chị Huyền ở thời điểm hiện tại: Không dồn toàn bộ vốn vào chứng khoán. Không bỏ tất cả trứng vào một giỏ, phân bổ danh mục đầu tư lớn không đam mê quá nhiều. Đầu tư theo hướng nhìn dài hạn.

Tổng số vốn mà chị dùng để đầu tư chỉ dao động ở mức 200 triệu đồng. Nếu cổ phiếu xuống giá, chị xác định không bán. Nhưng nếu có lời tốt, chị rút phần chênh ra đầu tư vào đất.

(Theo Nhịp sống kinh tế)

