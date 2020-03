Nhiều gia đình đang tiêu tốn hàng triệu đồng vì không biết cách sử dụng tủ lạnh, máy lạnh, máy nước nóng hợp lý, tiết kiệm điện.

Cô Đinh Châu Linh (65 tuổi) - một giáo viên về hưu ở quận 7, TP.HCM - cho biết mỗi tháng tiền điện của gia đình cô từ 2-3 triệu. “Gia đình tôi chỉ 5 người, trong đó 3 người đi làm thường xuyên, dùng máy nước nóng năng lượng mặt trời nhưng tiền điện trung bình hơn 2 triệu đồng mỗi tháng, đỉnh điểm có tháng 3,5 triệu, trong khi chỉ có 1 máy nước nóng, 1 tủ lạnh, 3 máy lạnh, 3 quạt điện, ti vi, bóng điện. Nhiều tháng trả tiền mà không hiểu vì sao nhiều đến mức vậy”, cô kể.

Cô cũng cho biết không hiểu sao các gia đình hàng xóm sử dụng các thiết bị ngang với gia đình cô, nhưng tiền điện lại thấp hơn nhiều.

Trường hợp nêu trên không phải là duy nhất không hiểu vì sao mình trả hóa đơn tiền điện “khủng” mỗi tháng, trong khi nhu cầu sử dụng của gia đình mình bằng nhà người ta. Đó là do các gia đình chưa biết cách sử dụng điện một cách tiết kiệm nhất. Dưới đây là bí quyết!

Dùng bóng đèn CFL

Hãy thay thế những bóng đèn sợi tóc bằng bóng đèn huỳnh quang compact (CFL) là một trong những cách tiết kiệm điện, tiết kiệm tiền nhanh nhất, dễ dàng nhất. Bóng đèn CFL sử dụng chưa đến 75% năng lực và có tuổi thọ sử dụng 10 lần so với bóng đèn sợi tóc. Hãy sử dụng bóng đèn huỳnh quang compact trong 5 vị trí được chiếu sáng thường xuyên nhất trong ngôi nhà sẽ giúp bạn tiết kiệm khoảng 1,2 triệu đồng mỗi năm.

Cài đặt công tắc thông minh

Cảm biến chuyển động là giải pháp hoàn hảo nhằm tự động tắt đèn chiếu sáng khi bạn quên để khỏi lãng phí điện. Cảm biến người chuyển động hoạt động khi có người đi vào phạm vi phát hiện, cảm biến sẽ điều chỉnh bật đèn. Sau đó, cảm biến sẽ tắt đèn sau một khoảng thời gian không phát hiện chuyển động nữa.

Riêng cảm biến ánh sáng có thể điều chỉnh thiết bị theo ánh sáng, hoạt động cả ngày hoặc chỉ hoạt động khi trời tối.

Một số cảm biến chuyển động có thể yêu cầu bật thủ công nhưng có chế độ tắt tự động. Cảm biến chuyển động rất phù hợp cho phòng ngủ vì sẽ tắt đèn khi bạn đi sâu vào giấc ngủ. Ước tính, việc sử dụng cảm biến chuyển động có thể giúp bạn tiết kiệm tới 2 triệu đồng tiền điện mỗi năm.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng bộ hẹn giờ để tiết kiệm điện máy quạt. Quạt sẽ chạt trong một khoảng thời gian định trước và sẽ tự động tắt sau khi bạn ra khỏi phòng.

Tìm mua sản phẩm tiết kiệm điện

Khi mua thiết bị, hãy tìm nhãn Energy Star - nghĩa là thiết bị đáp ứng các nguyên tắt về hiệu quả năng lượng nhất định. Mỗi hộ gia đình ở thành phố trung bình sẽ chi khoảng 20-40 triệu đồng cho hóa đơn điện nhưng nếu sử dụng các thiết bị Energy Star, bạn có thể cắt giảm 30% các hóa đơn này với mức tiết kiệm hàng năm lên đến 6-10 triệu đồng. Ngoài ra, hiện nay công nghệ Inverter có thể giúp các gia đình tiết kiệm hiệu quả. Tất nhiên, chị em không thể thay thế mọi thiết bị sang có dấu Energy Star hoặc Inverter, mà chỉ cần thanh lý chiếc tủ lạnh cũ kỹ 10 năm rồi mua chiếc khác theo công nghệ tiết kiệm điện mới có thể bớt tiêu tốn gần 2 triệu đồng mỗi năm.

Bảo trì điều hòa không khí

Khoảng 1 nửa hóa đơn điện mỗi gia đình dành cho việc làm mát, bao gồm máy lạnh, máy quạt. Đặc biệt, điều hòa không khí được đặt trong ánh sáng mặt trời trực tiếp lãng phí thêm 10% điện năng. Do đó, nếu máy lạnh bạn trong tình trạng tương tự, hãy trồng cây bụi cao hoặc bóng mát gần đó để che mát với điều kiện không cản trở luồng khí trong lành vào nhà. Ngoài ra, để tiết kiệm điện khi dùng máy lạnh, thường xuyên đóng cửa sổ, kiểm tra các lỗ hổng trên khung cửa và bít lại để máy lạnh chạy với hiệu suất cao nhất. Cứ 2-3 năm, hãy gọi thợ bảo hành chuyên nghiệp đến kiểm tra các bộ phận điện và làm lạnh.

Nếu máy lạnh của bạn trên 12 tuổi, hãy cân nhắc thay thế bằng máy lạnh thế hệ mới tiết kiệm 30% chi phí làm mát với tiết kiệm chi phí bảo trì,

Thiết bị đang tắt

70% điện năng lãng phí thuộc về những thiết bị tưởng đang tắt, như nồi cơm điện ở chế độ hâm, ti vi tắt bằng remote,... khiến bạn tốn thêm gần 2 triệu đồng mỗi năm. Vì thế, nếu muốn tiết kiệm điện triệt để, hãy rút phích cắm điện tử hẳn hoặc cắm tất cả thiết bị vào một dải ổ điện, sau đó tắt dải này khi không dùng đến.

Bộ đếm thời gian máy nước nóng

Nếu chỉ sử dụng máy nước nóng điện vào những thời điểm nhất định trong ngày, bạn sẽ lãng phí điện nếu giữ nóng 24/7. Để giải quyết vấn đề này, hãy cài công tắc hẹn giờ điện tử được bạn ở các trung tâm điện máy. Bộ hẹn giờ có sẵn cho các máy nước nóng 120 và 240 V, lập trình lịch trình hằng nagỳ hoặc hàng tuần để bạn chỉ làm nóng nước khi cần.

Để giúp máy nước nóng hoạt động hiệu quả, hãy tháo bình và xả chất cặn ở đấy. Nếu máy nước nóng điện của bạn chạm vào thấy ấm, nóng, hãy quấn nó bằng tấm chăn cách điện.

Tiết kiệm điện máy lạnh

Tủ lạnh là thiết bị ngốn điện nhiều nhất trong các thiết bị nhà bếp. Để giảm chi phí năng lượng tủ lạnh, hãy làm sạch các cuộn dây hai phía dưới hoặc sau tủ lạnh với một bàn chải chuyên dụng 2 lần mỗi năm, giúp cải thiện hiệu suất 30-50% mỗi năm.

Tủ lạnh và tủ đông sẽ làm việc hiệu quả hơn khi được chứa đầy. Do đó, cần đặt các bình nước trong ngăn mát, hoặc các túi nước đá trong ngăn đá những khi trống đồ. Duy trì chế độ tủ lạnh từ 2-4 độ C và ngăn đá từ -15 đến -17 độ C.

