Vàng đang trong cơn sốt, việc lựa chọn đầu tư bao nhiêu vàng và cất ở đâu luôn đi kèm với những rủi ro nhất định.

Cùng với sự bất ổn của nền kinh tế, người ta có xu hướng lựa chọn vàng làm kênh đầu tư, cất giữ tài sản an toàn. So với cổ phiếu, bất động sản và trái phiếu, vàng là lựa chọn tối ưu hơn cả dù mang tính truyền thống, theo phân tích của Adrian Ash – Giám đốc điều hành của BullionVault ở West London.

"Ngày càng có nhiều lựa chọn trữ vàng cho nhà đầu tư hơn, từ địa điểm, giá cả lưu trữ vàng, thậm chí có cả kênh vay thế chấp ngắn hạn", James Anderson – một nhà nghiên cứu điều hành ở SD Bullion, Toledo, bang Ohio (Mỹ) cho biết.

"Khi tôi bắt đầu công việc vào thời điểm trước khủng hoảng kinh tế 2008, chỉ có khoảng 20 kho lưu trữ vàng thỏi ở Mỹ, bây giờ con số đã lên đến hàng trăm", James cho biết thêm.

Số lượng hầm vàng tư nhân gia tăng trong thời gian gần đây tập trung chủ yếu ở những quốc gia có độ ổn định địa chính trị cao như Thụy Sĩ, Singapore hay Nhật Bản.

Các ngân hàng của Thụy Sĩ luôn được coi là nơi trú ẩn an toàn cho tài sản và kim loại quý, nhưng trong những năm gần đây, nhiều người bắt đầu mất niềm tin vào ngân hàng. Do đó, nhu cầu cất trữ tài sản quý kim vào hầm vàng do các công ty tư nhân điều hành ngày càng gia tăng.

"Cuối năm 2019, chúng tôi phải xây dựng thêm các hầm vàng bổ sung vì toàn bộ các hầm vàng hiện tại ở Zurich (Thụy Sĩ) đều đầy ắp", Micheal Hardmeier – CEO của công ty Sincona Trading AG trụ sở ở Zurich cho biết.

Giá thuê hầm vàng ở Thụy Sĩ nhìn chung đắt hơn ở Anh hay ở Mỹ. Thế nhưng cùng với sự gia tăng số lượng công ty cung cấp dịch vụ hầm vàng, mặt bằng giá của ngành đã bình ổn lại so với những năm trước. Đa số các công ty tính phí dựa trên số lượng vàng cất giữ.

Cụ thể, chi phí hàng năm sử dụng dịch vụ hầm vàng của công ty BullionVault là 120 USD nếu khách cất giữ lượng vàng trị giá 100 nghìn USD. Với lượng vàng tương ứng, nếu gửi vào hầm của công ty Goldcore, khách phải thanh toán phí dịch vụ lưu trữ là 1000 USD.

Một số công ty khác như Hard Assets Alliance, GoldBroker hay GoldRepublic có mức phí dao động từ 500 đến 1250 USD/năm. Khách hàng có thể lựa chọn cất giữ vàng của họ ở kho tại các thành phố lớn như Zurich, New York, Toronto, Sigapore, Hong Kong, Frankfurt hay Sydney.

Hầm vàng của các công ty đều có thiết kế cực kỳ chắc chắn. Các thỏi vàng được cất trong hộp kín và hộp lại được cho vào trong những hầm ngầm lót thép dày. Các công ty bảo đảm không dụng cụ nào có thể xuyên qua được những lớp thép dày ấy, loại trừ mọi rủi ro trộm cướp vàng.

Nhưng không phải ai cũng muốn trữ vàng trong hầm ngầm của các công ty hay ngân hàng.

"Khi kinh tế sụp đổ và các công ty phá sản, vàng của chúng tôi sẽ đi về đâu?", Gary Cubeta – một người môi giới vàng ở bang Arizona (Mỹ) cho biết.

Đó là lý do vẫn còn số đông người dân cất vàng tại tư gia. Vô số video và blogger trên Youtube hướng dẫn cách chôn vàng trong nhà, trong sân vườn hay cả những nơi được cho là khó được tìm thấy nhất.

Còn một giải pháp khác, đấy là cất giữ một nửa số vàng trong nhà, nửa kia trong các hầm vàng công ty tư nhân.

Hoặc người ta có thể lựa chọn đầu tư vàng vào một loại tiền điện tử nào đó. Theo cách này, khách hàng sẽ mua một mã thông báo kỹ thuật số (token), lượng token này được bảo đảm quy ra vàng trong kho công ty. Đây là sản phẩm mới của công ty InfiniGold.

Giám đốc InfiniGold là Joonas Karppinen cho biết: "Một token thực sự chứng minh quyền sở hữu của bạn đối với khối lượng vàng nhất định".

Dẫu sao thì vàng vẫn đang trong cơn sốt. Lựa chọn đầu tư bao nhiêu vàng và cất ở đâu luôn đi kèm với những rủi ro nhất định.

