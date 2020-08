1. Đường may: Mới đây, Victoire Boyer Chammard - chuyên gia trong lĩnh vực mua bán lại hàng hiệu cũ - tiết lộ các tiêu chí cơ bản để kiểm tra xem sản phẩm bạn cầm trên tay là đồ thật hay được may nhái tinh vi. Người này cho hay đường may là chi tiết quan trọng. Ví dụ túi Louis Vuitton thật sẽ có các đường chỉ đều nhau, trong khi đường may của hàng giả lại không đều và xéo. Ảnh: The Sun.