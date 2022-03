Một báo cáo mới cho thấy mức độ đáng báo động của các hóa chất nguy hiểm (PFAS) được tìm thấy trong bao bì thực phẩm tại một số chuỗi cửa hàng tạp hóa và nhà hàng ăn nhanh.

Các chỉ số PFAS ở mức cao nhất được tìm thấy trong bao bì thực phẩm của chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh Nathan's Famous, Cava, Arby, Burger King, Chick-fil-A, Stop & Shop và Sweetgreen, theo một cuộc điều tra do Consumer Reports công bố hôm 24/3.

Thường được gọi là "hóa chất vĩnh cửu" vì chúng không phân hủy trong môi trường, PFAS được sử dụng trong bao bì thực phẩm để ngăn dầu mỡ và nước ngấm qua giấy gói thực phẩm cũng như cốc đựng đồ uống. PFAS cũng có thể được tìm thấy trong mực dùng để in logo và hướng dẫn trên hộp đựng thực phẩm.

Báo cáo mới được đưa ra sau hơn hai năm đại dịch COVID-19 diễn ra, và người dân phụ thuộc rất nhiều vào việc giao hàng mang đi.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ gọi việc tiếp xúc với PFAS (các chất per- và polyfluoroalkyl) là "mối lo ngại về sức khỏe cộng đồng". Đồng thời, CDC Mỹ trích dẫn các nghiên cứu cho thấy, những hóa chất do con người tạo ra này có thể gây hại cho hệ thống miễn dịch và làm giảm khả năng chống lại các bệnh truyền nhiễm của người.

CDC và Cơ quan đăng ký dịch bệnh và chất độc hại Mỹ cho biết: "Có bằng chứng từ các nghiên cứu trên người và động vật cho thấy, việc phơi nhiễm PFAS có thể làm giảm phản ứng của kháng thể với vaccine. Cần nghiên cứu thêm để hiểu cách phơi nhiễm PFAS có thể ảnh hưởng đến bệnh tật từ COVID-19".

PFAS thường có trong nhiều hộp đựng giấy thức ăn nhanh (Ảnh: Web MD)

Cuộc điều tra của Consumer Reports đã thu thập 118 sản phẩm đóng gói thực phẩm do 24 công ty ở khu vực ba bang New York, New Jersey và Connecticut bán ra. Consumer Reports đã kiểm tra những sản phẩm đó để tìm flo hữu cơ, một chất chỉ dấu cho PFAS.

Sau đó, các nhà nghiên cứu đã gửi các mẫu sản phẩm có hàm lượng cao nhất đến một phòng thí nghiệm độc lập có thể thực hiện các xét nghiệm cụ thể hơn.

Các giới hạn quy định về giới hạn PFAS trên bao bì thực phẩm có thể khác nhau rất nhiều. Ở Mỹ, không có giới hạn liên bang, các bang tự quyết về giới hạn này.

Các bang Connecticut, Maine, Minnesota, New York, Vermont và Washington đã thông qua các dự luật cấm cố ý sử dụng PFAS trong bao bì thực phẩm, nhưng vẫn chưa đưa ra quy định giới hạn, theo Consumer Reports. Vào tháng 1/2023, một luật mới ở bang California sẽ đặt giới hạn ở mức dưới 100 ppm (phần triệu).

Tuy nhiên, Đan Mạch đã đặt ra giới hạn quy định thấp hơn nhiều là 20 ppm, Xenia Trier, chuyên gia về hóa chất, môi trường và sức khỏe con người tại Cơ quan Môi trường châu Âu cho biết.

Cuộc điều tra của Consumer Reports cho thấy, các chỉ số cao nhất đối với PFAS là 876 ppm và 618 ppm trong hai loại túi tại hệ thống nhà hàng nổi tiếng Nathan.

Các chỉ số PFAS cao (500 ppm) cũng được tìm thấy trong giấy gói bánh sandwich Chick-fil-A và trong bát sợi tại Cava, một chuỗi nhà hàng Địa Trung Hải.

Các mức chỉ số 300 ppm và 400 ppm được tìm thấy trong một túi bánh quy ở Arby, đĩa giấy tre ở Stop & Shop, và trong túi đựng bánh quy và bánh mì nướng kiểu Pháp ở Burger King.

Mức độ của các chỉ số PFAS 200 ppm được tìm thấy trong một túi giấy Sweetgreen cho Focaccia, các mặt hàng bổ sung tại Cava và trong túi cho khoai tây chiên, bánh quy và gà rán McNuggets tại nhà hàng McDonald.

Ngoài tác động đến hệ thống miễn dịch, Cơ quan đăng ký các chất độc hại và dịch bệnh cho biết, nghiên cứu ở người và động vật thí nghiệm đã tìm thấy mối liên hệ giữa một số hóa chất PFAS và sự gia tăng mức cholesterol, thay đổi men gan, nguy cơ cao phát triển bệnh thận hoặc ung thư tinh hoàn, giảm nhẹ trọng lượng ở trẻ sơ sinh và tăng nguy cơ cao huyết áp ở phụ nữ mang thai.

(Theo VTV)