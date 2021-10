Mỗi học sinh, sinh viên được vay tối đa 7 triệu đồng để mua máy tính học trực tuyến, lãi suất 0%/năm, thời hạn vay dưới 1 năm.

Bộ Tài chính cho biết, đối tượng được vay vốn từ gói tín dụng hỗ trợ mua máy tính, thiết bị học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19, là học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; Là con trong gia đình có bố hoặc mẹ mất do dịch Covid-19 và chưa có máy tính.

Đối tượng được vay vốn bám sát theo chủ trương hỗ trợ của Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Muốn được vay vốn, các đối tượng trên phải đáp ứng các điều kiện sau: Gia đình không có đủ máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến và học sinh, sinh viên đó chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến dưới mọi hình thức.

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường được giao xác nhận đối tượng được vay vốn để Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cho vay.

Mức cho vay tối đa là 7 triệu đồng/học sinh, sinh viên. Lãi suất cho vay là 0%/năm, lãi suất nợ quá hạn là 6,6%/năm. Thời hạn cho vay dưới 1 năm.

Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, NHCSXH và các cơ quan có liên quan rà soát bổ sung nội dung chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên vào trong Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian giải ngân của gói hỗ trợ đến hết ngày 31/3/2022.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, dự kiến tổng nguồn vốn bố trí để cho vay là khoảng 3.500 tỷ đồng.

Về nguồn vốn để cho vay, Bộ Tài chính cho biết hiện nay NHCSXH đang triển khai gói tín dụng 7.500 tỷ đồng từ nguồn vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ để cho vay trả lương cho người lao động.

Nhưng đến nay số hồ sơ đề xuất vay vốn NHCSXH từ người sử dụng lao động chưa lớn. Do đó, đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và một số Bộ, ngành đã đề xuất trước mắt xem xét trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cho bổ sung hỗ trợ đối tượng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn được vay vốn ưu đãi từ gói 7.500 tỷ đồng nói trên.

Trong quá trình triển khai, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc về đối tượng vay vốn cũng như nguồn lực để triển khai, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Trước đó, ngày 4/10, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đồng ý với dự thảo của Bộ Tài chính về gói tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

(Theo Báo Giao Thông)