Tỷ giá ngoại tệ ngày 16/4 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế giảm cho dù nền kinh tế Mỹ đón thông tin tốt.

Đầu phiên giao dịch 15/4 trên thị trường Mỹ (đêm 15/4 giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 91,59 điểm.

Đồng USD trên thị trường quốc tế giảm cho dù nền kinh tế Mỹ đón thông tin tốt.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán lẻ trong tháng 3 của nước tăng mạnh, tăng 9,8% so với tháng trước, cao hơn nhiều so với dự báo và ngược dòng so với mức giảm 2,7% trong tháng 2.

Doanh số bán lẻ của Mỹ tăng vọt trong bối cảnh nước Mỹ triển khai gói kích thích kinh tế 1,9 nghìn tỷ USD. Nền kinh tế Mỹ tiếp tục được duy trì mở cửa (sau Covid-19) và thời tiết tại quốc gia này tốt đẹp lên.

Tuy nhiên, đồng USD vẫn giảm giá sau bài phát biểu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) với việc ngân hàng trung ương Mỹ vẫn sẵn sàng để lạm phát tăng cao hơn.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: USD giảm.

Chỉ số đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng một tháng so với rổ các đồng tiền chủ chốt khác.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đang giữ ở mức thấp nhất trong ba tuần.

Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 14/4, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 22.980 đồng/USD và 23.160 đồng/USD.

Tới cuối phiên 14/4, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 22.980 đồng/USD và 23.160 đồng/USD. Vietinbank: 22.965 đồng/USD và 23.165 đồng/USD. ACB: 22.990 đồng/USD và 23.150 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 14/4, tỷ giá Euro đứng ở mức: 27.089 đồng (mua) và 28.219 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 31.323 đồng (mua) và 32.305 đồng (bán). Tỷ giá Yên Nhật ở mức 207,7 đồng (mua vào) và 216,3 đồng (bán ra). Nhân dân tệ được mua vào ở mức: 3.497 đồng và bán ra ở mức 3.607 đồng.

V. Minh