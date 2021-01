Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/1 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm sau khi đã suy yếu 6% so với các đồng tiền chủ chốt trong năm 2020.

Đầu giờ sáng 5/1 (giờ Việt Nam), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.121 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.125 đồng và bán ra ở mức 23.775 đồng.

Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng USD phổ biến ở mức 23.000 đồng (mua) và 23.180 đồng (bán).

Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.000 đồng/USD và 23.180 đồng/USD. Vietinbank: 22.9778 đồng/USD và 23.177 đồng/USD. ACB: 23.010 đồng/USD và 23.170 đồng/USD.

Đầu phiên giao dịch 5/1 (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 89,82 điểm.

Đầu phiên giao dịch 4/1 trên thị trường Mỹ (đêm 4/1 giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 89,41 điểm.

Đồng USD trên thị trường thế giới tiếp tục giảm sau khi đã suy yếu 6% so với các đồng tiền chủ chốt trong năm 2020.

Ngay trong phiên đầu năm mới, đồng USD trên thị trường quốc tế giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm rưỡi, nối dài xu hướng lao dốc mạnh của năm 2020. Trong khi đó, đồng euro và bảng Anh tăng khá ấn tượng trong phiên đầu tuần.

Đồng bảng Anh và euro đều lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2018, trong khi USD xuống mức thấp nhất kể từ 4/2018.

Đồng bảng Anh tăng trong bối cảnh nước này trở thành quốc gia đầu tiên tung ra vaccine ngừa Covid-19 do AstraZeneca và Đại học Oxford phát triển. Đây là một giải pháp thay thế rẻ hơn và dễ bảo quản hơn so với vaccine do Pfizer và BioNTech phát triển.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: USD giảm tiếp.

Đồng bạc xanh giảm còn do đồng Nhân dân tệ Trung Quốc tăng mạnh lên đỉnh 2,5 năm dù chỉ số PMI Caixin tháng 12 không đạt kì vọng.

Đồng USD được dự báo còn giảm tiếp và có thể phá đáy trong năm 2021 do giới đầu tư kỳ vọng chính quyền ông Joe Biden sẽ đưa ra thêm các gói cứu trợ kinh tế mới và các nhà đầu tư dự kiến mức lãi suất thấp tại Mỹ.

Lãi suất tại Mỹ được dự báo sẽ duy trì ở mức gần bằng 0 trong nhiều năm tới. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) gần đây cam kết sẽ tiếp tục chương trình mua trái phiếu hiện tại cho đến khi nền kinh tế đạt tiến bộ đáng kể hơn nữa trong việc khôi phục thị trường việc làm và đạt mục tiêu lạm phát 2%.

Bên cạnh đó, đà phục hồi trên toàn thế giới và một đồng bitcoin tăng mạnh có thể sẽ khiến USD rớt giá so với các đồng tiền khác.

Ngay đầu năm mới, đồng bitcoin đã nới rộng đà tăng, khi vọt lên mức kỷ lục 34.800 USD. Đồng tiền này đã tăng 300% trong năm 2020 và tăng hơn 65% trong vòng 2 tuần kể từ khi vượt mốc 20.000 USD.

Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 4/1, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 23.010 đồng/USD và 23.190 đồng/USD.

Tới cuối phiên 4/1, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.010 đồng/USD và 23.190 đồng/USD. Vietinbank: 22.997 đồng/USD và 23.177 đồng/USD. BIDV: 23.000 đồng/USD và 23.180 đồng/USD. ACB: 23.010 đồng/USD và 23.170 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 4/1, tỷ giá Euro đứng ở mức: 27.824 đồng (mua) và 28.951 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 31.068 đồng (mua) và 32.042 đồng (bán). Tỷ giá Yên Nhật ở mức 218,7 đồng (mua vào) và 227,8 đồng (bán ra). Nhân dân tệ được mua vào ở mức: 3.502 đồng và bán ra ở mức 3.613 đồng.

V. Minh