Tỷ giá ngoại tệ ngày 18/8 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế tăng nhẹ sau khi Mỹ công bố số liệu kinh tế khá thất vọng.

Đầu phiên giao dịch 17/8 trên thị trường Mỹ (đêm 17/8 giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 92,93 điểm.

Đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế tăng nhẹ sau khi Mỹ công bố số liệu kinh tế khá thất vọng.

Cụ thể, theo Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 7 giảm 1,1% so với tháng 6 và giảm mạnh hơn so với mức dự báo giảm 0,3%. Nhiều người cho rằng, doanh số bán lẻ giảm là do sự bùng phát virus Covid chủng mới.

Doanh số bán lẻ của Mỹ giảm mạnh một phần do sự lan nhanh của virus chủng Delta khiến chi tiêu của người dân suy giảm.

Tỷ giá USD, Euro ngày 17/8: USD tăng nhẹ.

Đồng bạc xanh tăng nhẹ còn do nền kinh tế Trung Quốc đang gặp khó. Đợt bùng phát đại dịch Covid-19 tồi tệ nhất ở Trung Quốc đang khiến các nhà chức trách phải thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để dập tắt các ca nhiễm mới.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs dự báo, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc chỉ tăng 2,3% trong quý III/2021 so với quý trước, thấp hơn đáng kể so với mức tăng 5,8% mà họ dự đoán ​​ban đầu. Bên cạnh đó, các dịch vụ như du lịch, ăn uống và giải trí sẽ bị ảnh hưởng.

JP Morgan dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ giảm một nửa, xuống còn 2% trong quý hiện tại, so với ước tính trước đó là 4,3%. JP Morgan cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP năm 2021 xuống 8,9%, từ mức 9,1%.

Diễn biến đồng USD.

Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 16/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.158 đồng.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào bán ra: 22.750 đồng - 23.803 đồng.

Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra: 26.452 đồng - 28.088 đồng.



Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Vietcombank: 22.735 đồng - 22.935 đồng

VietinBank: 22.725 đồng - 22.925 đồng

ACB: 22.750 đồng - 22.910 đồng

Tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Vietcombank: 26.472 đồng - 27.572 đồng

VietinBank: 26.457 đồng - 27.477 đồng

ACB: 26.631 đồng - 27.135 đồng

V. Minh