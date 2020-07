Tình hình hoạt động của ngành Công nghệ thông tin - Viễn thông trong 6 tháng đầu năm có những điểm sáng đáng tự hào trong công tác phòng chống dịch Covid-19, doanh thu ước tính gần 50 tỷ USD, tăng trưởng 2,2% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 17/7/2020, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố danh sách Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ uy tín năm 2020.



Uy tín của các Doanh nghiệp Công nghệ được đánh giá lượng hóa một cách khách quan và độc lập, căn cứ theo kết quả đánh giá tài chính doanh nghiệp, đánh giá uy tín doanh nghiệp trên truyền thông bằng phương pháp Media coding, và khảo sát các doanh nghiệp, chuyên gia ngành công nghệ; và được công bố theo 02 Danh sách: Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ thông tin – Viễn thông và Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ cung cấp Dịch vụ, giải pháp Phần mềm & Tích hợp hệ thống uy tín năm 2020.

Danh sách 1: Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ thông tin - Viễn thông uy tín năm 2020

Nguồn: Vietnam Report, Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ uy tín năm 2020, tháng 7/2020

Danh sách 2: Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ cung cấp Dịch vụ, giải pháp Phần mềm & Tích hợp hệ thống uy tín năm 2020

Trong năm 2019, ngành công nghiệp ICT được đánh giá là một ngành kinh tế quan trọng, có giá trị xuất khẩu cao với doanh thu ước đạt 112 tỷ USD, tăng trưởng 9,8% so với năm 2018, đóng góp hơn 14% tổng GDP và nộp ngân sách Nhà nước trên 53 nghìn tỷ đồng.



Giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành Công nghệ thông tin (CNTT) cũng phải đối mặt với khó khăn về doanh thu/lợi nhuận. Tuy nhiên, dựa trên đặc thù của ngành, CNTT vẫn được xem là lĩnh vực ít bị ảnh hưởng nhất. Trong bối cảnh đó, ngành công nghiệp ICT vẫn tạo được những điểm sáng đáng tự hào.



Điển hình là việc các doanh nghiệp công nghệ đã chủ động phối hợp tích cực với Nhà nước, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tham gia công tác phòng chống dịch thông qua các hoạt động truy vết, giám sát cách ly; chương trình tăng dung lượng data, băng thông nhưng không tăng giá; miễn phí cước data cho học sinh và giáo viên; đưa thông tin hướng dẫn phòng chống dịch vì lợi ích cộng đồng.



Ngoài ra, các doanh nghiệp công nghệ cũng hoàn thành mục tiêu kép trên cả 6 lĩnh vực quản lý Nhà nước: bưu chính; viễn thông; ứng dụng CNTT; an toàn, an ninh mạng; công nghiệp ICT; báo chí tuyên truyền ở cả ba phương diện xây dựng thể chế, điều phối liên ngành và hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng doanh thu công nghiệp CNTT, điện tử, viễn thông (cả nội địa và FDI) 6 tháng đầu năm ước tính gần 50 tỷ USD, tăng trưởng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ khối FDI đạt 47 tỷ USD, chiếm 95% tổng doanh thu.



Để đạt được những kết quả khả quan trong bối cảnh khó khăn chung do tác động của đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã có những sự thay đổi trong chiến lược quản trị và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Khảo sát của Vietnam Report thực hiện tháng 6/2020 đối với các doanh nghiệp trong ngành công nghệ cho thấy cơ cấu chi phí, cơ cấu nguồn nhân lực và công tác quản trị rủi ro đang được xem là 3 ưu tiên chiến lược hàng đầu của các doanh nghiệp công nghệ trong thời gian qua.



Trong năm 2020, mục tiêu tăng trưởng bình quân của ngành CNTT-VT được kỳ vọng đạt 10-15%/năm, tiếp tục là một trong những ngành nổi bật của Việt Nam. Đặc biệt, đầu năm 2020, ngành công nghiệp ICT Việt Nam đã đặt dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển thông tin và truyền thông khi Việt Nam chủ động đầu tư nghiên cứu, sản xuất thành công các thiết bị mạng 5G và thiết bị đầu cuối 5G. Cuộc gọi đầu tiên trên thiết bị 5G mang thương hiệu “Make in Vietnam” diễn ra thành công vào tháng 1/2020 đã tạo đà cho việc thương mại hóa dịch vụ, thiết bị 5G vào cuối năm 2020.



Theo kết quả khảo sát của Vietnam Report với các doanh nghiệp công nghệ, có đến 73,7% doanh nghiệp trong ngành đánh giá thị trường ICT sẽ duy trì đà tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm 2020, trong khi có 10,5% doanh nghiệp lạc quan ngành CNTT sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong những tháng cuối năm.



Vietnam Report