Chuyến bay khai trương từ TP.HCM đến bờ Tây nước Mỹ sẽ cất cánh ngày 28/11/2021. Ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc Vietnam Airlines có những chia sẻ về đường bay đặc biệt này.

Kế hoạch chuẩn bị dài hạn

- Sự kiện Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không Việt Nam đầu tiên mở đường bay thẳng thường lệ đến Mỹ là dấu mốc đặc biệt. Xin ông chia sẻ về quá trình này?

Đó là một hành trình rất bền bỉ và khó khăn; vì trong hoạt động hàng không, đường bay càng dài thì thách thức càng lớn. Năm 2001, Vietnam Airlines đã thành lập văn phòng đại diện tại San Francisco, cho thấy tầm nhìn chiến lược của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam tại thị trường Mỹ đã được đặt ra từ rất sớm, trước cả khi 2 nước ký kết hiệp định hàng không. Nhưng bay đến Mỹ cần có yêu cầu về an toàn kỹ thuật và an ninh hàng không khắt khe bậc nhất thế giới, mức độ cạnh tranh giữa các hãng trên thị trường cũng rất khốc liệt. Do đó, trong lịch sử ngành hàng không Việt Nam, chưa từng có đường bay nào mất nhiều thời gian và công sức để lập kế hoạch khai thác như vậy.

Xin phép bay đến Mỹ phải vượt qua cả một “rừng” thủ tục, vì Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) trước hết sẽ đánh giá năng lực Cục Hàng không của quốc gia có hãng nộp đơn xin phép bay. Qua nhiều đợt đánh giá, tháng 2/2019, Cục Hàng không Việt Nam đã được FAA cấp chứng chỉ CAT 1.

Về phía hãng hàng không cũng phải hoàn tất thủ tục đánh giá của 9 cơ chức năng của Mỹ. Cho đến nay, Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được cấp phép bay thẳng thường lệ đến Mỹ.

Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà chia sẻ về quá trình hiện thực hóa đường bay Mỹ

- Vì sao Vietnam Airlines lại quyết định “chốt” bay Mỹ vào thời điểm này, thưa ông?

Chính đại dịch Covid-19 là yếu tố quan trọng thúc đẩy Vietnam Airlines triển khai bay thẳng đến Mỹ vào cuối năm nay. Rơi vào khủng hoảng, các hãng hàng không toàn cầu phải tự thay đổi để thích nghi, và Vietnam Airlines cũng vậy. Trong “nguy có cơ”, và cơ hội của chúng tôi chính là đẩy sớm kế hoạch bay Mỹ.

2 năm qua, thị trường quốc tế sụt giảm rất mạnh, nguồn lực máy bay thân rộng dư thừa, xử lý bán và cho thuê đều gặp khó khăn. Tài sản lớn nhất của một hãng hàng không là đội bay, mà cứ phải “đậu dưới đất” mãi thì không thể có dòng tiền, nên chúng tôi phải tìm mọi cơ hội để cất cánh.

Hiện nhu cầu hồi hương của cộng đồng người Việt tại Mỹ vẫn có, hoạt động đầu tư, thương mại giữa 2 nước ngày càng phát triển, kéo theo nhu cầu đi lại của đối tượng khách công vụ, doanh nhân tăng lên. Đặc biệt, thị trường vận tải hàng hoá giữa Việt Nam - Mỹ vẫn có đà tăng trưởng, không bị sụt giảm vì Covid-19. Với yếu tố thị trường như vậy, mở đường bay vừa giúp hãng có thêm doanh thu, giảm thiệt hại tài chính vì dư thừa nguồn lực; vừa đáp ứng được nhiệm vụ thiết lập cầu nối giao thương giữa 2 nước. Hơn nữa, thiết lập lịch bay thường lệ từ lúc này với tần suất 2 chuyến/ tuần sẽ tạo đà cho Vietnam Airlines phát triển nhanh khi thị trường phục hồi sau đại dịch.

Đại dịch Covid-19 là yếu tố quan trọng thúc đẩy Vietnam Airlines bay thẳng đến Mỹ

Hiện thực hoá điều nhiều người Việt mong chờ

- Còn chuyện lỗ/ lãi thì sao? Định vị sản phẩm của Vietnam Airlines trên đường bay Mỹ thế nào?

Khó dự báo được điểm hoà vốn, vì luồng khách chưa thể phục hồi như trước đại dịch. Nhưng các phương án tính toán của chúng tôi cho thấy, đường bay TP.HCM đi San Francisco sẽ đem lại hiệu quả trên chi phí biến đổi ngay từ năm đầu tiên.

Vietnam Airlines luôn có ưu thế vượt trội trên các đường bay xuyên lục địa đang khai thác. Lợi thế này càng được phát huy trong đại dịch Covid-19; vì hành khách sẽ an toàn hơn do không tiếp xúc tại điểm trung chuyển, không phải thuê khách sạn nghỉ ngơi chờ nối chuyến.

Giờ bay cũng rất thuận tiện. Chuyến bay từ Mỹ khởi hành vào cuối ngày, sau một đêm ngủ trên máy bay là hành khách có thể tràn đầy năng lượng đón ngày mới ở bên kia bán cầu. Chuyến bay từ TP.HCM khởi hành cuối giờ chiều và đến Mỹ khoảng 19h30. Khách có thể làm thủ tục nhập cảnh rời sân bay trước ban đêm, hoặc tiếp tục nối chuyến đi trong nội địa. Hành trình bay khoảng 14 giờ, rút ngắn rất nhiều so với đường bay vòng kéo dài 20 - 30 giờ với 1 điểm dừng mà các hãng quốc tế đang khai thác.

Là hãng hàng không Việt Nam duy nhất bay thẳng đên Mỹ, Vietnam Airlines dự kiến sẽ thu hút được đối tượng khách có khả năng chi trả cao như: khách thương nhân, khách công vụ muốn tiết kiệm thời gian và hạn chế tiếp xúc tại các điểm dừng. Để tối ưu hoá doanh thu, chúng tôi còn mở bán nhiều mức giá rất cạnh tranh trên mỗi chuyến bay để thu hút khách hàng có nhu cầu mua giá thấp với điều kiện vé tương ứng.

Phi hành đoàn thực hiện chuyến bay đến San Francisco

- Ông đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của đường bay thẳng từ Việt Nam tới Mỹ?

Việc mở đường bay thẳng đến Mỹ có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, xã hội và giao lưu giữa 2 nước. Đó không chỉ là khát khao của bất cứ hãng hàng không nào, mà còn là điều nhiều người Việt Nam mong chờ.

Mỗi năm, có khoảng 2 triệu lượt người đi lại bằng đường hàng không giữa Việt Nam và Mỹ, chủ yếu là kiều bào ta ở Mỹ; nhưng thị trường lại thuộc về các hãng bay nước ngoài.

Bạn hãy đặt mình vào địa vị của một người xa xứ. Nếu một ngày được trở về quê hương trên chính máy bay của đất nước mình, được thưởng thức món ăn Việt, giao tiếp bằng tiếng Việt, chắc chắn bạn sẽ dâng trào cảm xúc ấm áp và gần gũi.

