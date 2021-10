Lạm phát gia tăng khiến các ngân hàng trung ương bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ, điều này ảnh hưởng tới thị trường vàng.

Diễn biến giá vàng tuần qua

Thị trường vàng trong nước kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng 9999 trong nước được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji ở mức 57,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 58,3 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội và 57,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 58,4 triệu đồng/lượng (bán ra) tại TP.HCM.

Giá vàng tại SJC niêm yết ở mức 57,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 58,47 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Còn tại TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 57,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 58,45 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng trong nước vẫn giữ nguyên nhịp độ tăng giá và khoảng cách với giá vàng thế giới. Với mức giá ở thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước khoảng gần 8,4 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng trong nước

Tính chung cả tuần, giá vàng tăng 200 nghìn đồng/lượng; trong đó, thời điểm giá vàng trong nước lên mức cao nhất là 58,7 triệu đồng/lượng, chênh lệch khoảng 8,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới trong phiên giao dịch sáng 28/10.

Trong báo cáo mới đây, Hội đồng Vàng Thế giới cho biết, nhu cầu đối với vàng của người tiêu dùng Việt Nam đạt 3 tấn trong quý 3/2021, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2020.

Chốt phiên cuối tuần, giá vàng giao ngay giảm 0,9% xuống 1.782,23 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2021 giảm 1,04% xuống 1.783,90 USD/ounce.

Dù giảm trong tuần nhưng tính chung cả tháng giá vàng kỳ hạn vẫn tăng. Giá vàng vẫn tăng 1,5% trong tháng 10/2021 - mức tăng hàng tháng mạnh nhất kể từ tháng Bảy tới nay do hoạt động mua vào do lo ngại về lạm phát gia tăng trên toàn thế giới và sự phục hồi không đồng đều của các nền kinh tế từ đại dịch .

Dự báo giá vàng tuần tới

Theo báo cáo Xu hướng Nhu cầu vàng mới nhất của WGC trên toàn thế giới, nhu cầu đối với vàng đã giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 13% so với quý trước xuống còn 831 tấn, chủ yếu là do lượng bán ra của các quỹ hoán đổi danh mục vàng (các ETF vàng).

Lượng bán vàng ròng ETF khá nhỏ (27 tấn), song khi so sánh với lượng mua tăng vọt do đại dịch một năm trước đó, điều này đủ khiến nhu cầu vàng nói chung giảm so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù nhu cầu tăng lên ở tất cả các lĩnh vực khác.

Biểu đồ giá vàng thế giới

Lượng mua vàng trang sức của người tiêu dùng tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái lên 443 tấn. Trong khi đó, vàng miếng và tiền xu - một loại sản phẩm vàng vật chất được các nhà đầu tư cá nhân mua vào mạnh - tăng quý thứ năm liên tiếp so với cùng kỳ năm ngoái với 262 tấn được mua trong quý 3. Vàng được sử dụng trong lĩnh vực công nghệ tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, còn các ngân hàng trung ương bổ sung 69 tấn vàng vào kho dự trữ.

Vàng được coi là hàng rào chống lạm phát, việc giảm các biện pháp kích thích và tăng lãi suất có xu hướng đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ và đồng USD lên. Diễn biến đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng vốn là một tài sản không sinh lời.

Khi giá vàng chạm mức 1.800 USD/ounce, các nhà đầu tư thường có hoạt động bán ra, thu lời. Sau khi phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng này, kim loại quý một lần nữa chịu áp lực bán chốt lời. Chính vì thế mà giá vàng đã giảm 1% trong tuần.

Thị trường vàng đang hướng tới khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đẩy nhanh kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ. Lạm phát gia tăng khiến các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ. Fed và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) tổ chức cuộc họp chính sách vào tuần tới. Cuộc họp này mang ý nghĩa quan trọng hơn đối với vàng sau những bình luận gần đây của Chủ tịch Fed Jerome Powell về việc giảm chương trình mua tài sản.

Giá vàng hôm nay

Bart Melek, phụ trách chiến lược toàn cầu của TD Securities cho rằng, trong ngắn hạn, thị trường đang nghiêng về khả năng Fed công bố cắt giảm chương trình mua tài sản trong cuộc họp tháng 11. Fed sẽ làm gia tăng thêm áp lực giảm lên giá vàng

Theo Bart Melek, vàng đã mức 1.806/ounce, nhưng sau đó lại giảm. Sau sự cứng rắng của Ngân hàng Trung ương Canada, các chuyên gia cho rằng, nhiều khả năng Fed cũng tương tự. Các nhà đầu tư đang chuẩn bị trước những động thái mới của Fed.

Theo CME FedWatch Tool, khả năng Fed nâng lãi suất vào tháng 5/2022 là 47% và một đợt tăng thứ hai vào tháng 9/2022 là 40%. Theo biên bản cuộc họp trước đó của Fed, việc cắt giảm dần sẽ bắt đầu vào tháng 11 và tháng 6.

James Knightley, nhà kinh tế của ING cho biết, Fed có thể cắt giảm 15 tỷ USD mỗi tháng trong chương trình mua tài sản 120 tỷ USD/tháng. Fed sẽ không đợi lâu sau khi kết thúc chương trình mua tài sản mới nâng lãi suất. Thị trường cũng đồng tình với dự báo rằng lãi suất sẽ tăng sớm hơn tại tất cả các nền kinh tế phát triển.

Còn nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA, Edward Moya cho rằng, nguy cơ bán vàng sau thông báo của Fed vào tuần tới. Kim loại quý này có thể chứng kiến ​​sự biến động gia tăng và môi trường giao dịch không ổn định. Vàng đã được giao dịch trong một biên độ rộng từ 1.680- 1.840 USD/ounce trong vài tháng. Hiện, 1.750 USD/ounce là mức hỗ trợ quan trọng cần phải giữ.

Sean Lusk, đồng giám đốc Walsh Trading, đánh giá, nếu vàng không giữ được 1.784 USD và sau đó giảm xuống dưới 1.745 USD, mọi thứ "có thể trở nên tồi tệ".

Trong tuần tới, những thông tin đáng quan tâm là thông báo của Fed vào thứ Tư, Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến ​​sẽ công bố quyết định lãi suất vào thứ năm. Ngoài ra, dữ liệu việc làm tháng 10, chỉ số PMI sản xuất ISM cũng được nhà đầu tư quan tâm.

Đông Sơn