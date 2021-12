Vốn đã là mẫu xe chất lượng và đẳng cấp, Camry Hybrid - chiếc xe “hot” hàng đầu trong phân khúc sedan hạng D, nay được nâng cấp sự sang trọng, tiện nghi và bổ sung nhiều công nghệ hiện đại, cùng bản Hybrid công nghệ xanh cho môi trường.

Đẳng cấp sedan hạng D

Sau thành công của mẫu xe Corolla Cross 1.8HV, sử dụng công nghệ động cơ Hybrid, Toyota Việt Nam tiếp tục đưa mẫu Camry 2.5HV về thị trường Việt Nam. Camry vốn là mẫu sedan hạng D danh tiếng hàng đầu về chất lượng và đẳng cấp, nay lại được trau chuốt về ngoại thất và nâng cấp độ sang trọng, tiện nghi, bổ sung thêm nhiều công nghệ hiện đại.

Trong 4 phiên bản được nhập khẩu về Việt Nam, Camry 2.5HV là phiên bản cao cấp bậc nhất, sử dụng công nghệ Hybrid (xăng lai điện) với sự kết hợp giữa một động cơ xăng dung tích 2.5 L, công suất tối đa 176 mã lực và động cơ điện công suất 88 Kw. Đây cũng là mẫu xe phổ thông tiên phong tại Việt Nam được trang bị công nghệ Hybrid.

Tái sử dụng năng lượng dư thừa là ưu điểm lớn của công nghệ Hybrid. Nhờ công nghệ Hybrid, mỗi khi lái xe đạp phanh, động cơ điện sẽ hấp thụ lực quán tính, để chuyển đổi thành dòng điện nạp vào pin. Nguồn điện năng này sẽ dùng để chạy động cơ điện, khi xe cần tăng công suất. Khi xe dừng lại, máy tính sẽ điều khiển chỉ cho động cơ điện hoạt động, còn động cơ xăng ngừng hoàn toàn. Những chiếc xe sử dụng xăng hay dầu đơn thuần đều không tận dụng được nguồn năng lượng này.

“Các thử nghiệm mới đây tại Việt Nam cho thấy, khi chạy trong nội đô, gần 2/3 quãng đường, bản Hybrid không phát thải khí, còn trên đường cao tốc là gần 1/3 quãng đường, do chỉ có động cơ điện hoạt động. Vì vậy, xe tiết kiệm nhiên liệu, lại có mức phát thải giảm thấp nên thân thiện với môi trường”, đại diện Toyota Việt Nam chia sẻ.

Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu tối ưu mà Camry Hybrid 2.5 HV còn êm ái và có khả năng tăng tốc mạnh mẽ. Khi khởi động, do chỉ có động cơ điện được kích hoạt nên xe không phát ra tiếng ồn. Khi bắt đầu di chuyển, động cơ xăng hoạt động kết hợp với động cơ điện tạo sức mạnh cho xe.

Nếu di chuyển chậm dưới 30 km/h, phần lớn chỉ có động cơ điện hoạt động, khi nhấn ga để tăng tốc và di chuyển nhanh thì động cơ xăng mới “nhập cuộc” để giúp xe vượt lên. Trong những lúc cần thiết thì cả 2 động cơ sẽ cùng hoạt động để tạo công suất lớn cho xe.

Mặc dù sự kết hợp 2 động cơ phức tạp, nhưng xe hoạt động êm ái, có độ ổn định cao. Không gian yên tĩnh và hệ thống âm thanh chất lượng cao, làm tăng cảm xúc cho mọi người với những bản nhạc yêu thích. Mức tiêu hao nhiên liệu tiêu chuẩn, theo công bố của nhà sản xuất đạt 4,4L/100km trên đường hỗn hợp.

Đầy quyến rũ

Ở phiên bản mới, Camry mang đến ngoại hình trẻ trung và sang trọng với lưới tản nhiệt mở rộng cùng những chi tiết mạ crom nổi bật. Cụm đèn hậu được tinh chỉnh nhẹ góp phần mang lại vẻ ngoài thời thượng. Toyota Camry sở hữu khoang lái chất lượng cao không chỉ hiện đại mà còn sắc sảo, tinh tế. Đặc biệt trên phiên bản mới này, mẫu xe được trang bị thêm hàng loạt công nghệ hiện đại, tiện nghi như màn hình cảm ứng 9 inch (dạng nổi) kết nối điện thoại thông minh, sạc không dây, cửa sổ trời...

Công nghệ an toàn Toyota Safety Sense (TSS) cũng được trang bị trên Camry 2.5HV, mang lại sự tự tin và an tâm trên mọi hành trình.

Hệ thống an toàn TSS trên Camry 2.5HV có 4 tính năng cao cấp: cảnh báo va chạm phía trước (PCS), hỗ trợ giữ làn đường, và cảnh báo chệch làn (LTA & LDA), ga tự động thông minh (DRCC) và đèn pha tự động điều chỉnh độ cao (AHB). Hơn 1 năm trở lại đây, Toyota liên tục bổ sung công nghệ an toàn cho dải sản phẩm tại thị trường Việt Nam, và hiện tại có tới 6 mẫu xe được trang bị gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense.

Ngoài những trang bị an toàn cơ bản, Camry mới cũng sở hữu loạt tính năng tiên tiến hỗ trợ người lái: cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA), Camera 360 độ và 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe... Camry mới tiếp tục được phát triển trên nền tảng TNGA, duy trì độ bám đường, đồng thời tăng cường sự ổn định và cân bằng khi lái cũng như sự linh hoạt và mở rộng tầm nhìn cho người lái.

Nếu coi Corolla Cross Hybrid là bước thăm dò thị trường, sự xuất hiện của Camry Hybrid cho thấy Toyota đang bước vào giai đoạn tăng tốc phủ rộng loại công nghệ Hybrid tại Việt Nam. Loại động cơ này sẽ tồn tại song song với xe thuần điện, đóng vai trò giúp người tiêu dùng làm quen với xe xanh, góp phần đưa Việt Nam vào nhóm tiên phong “xanh hóa” hệ thống giao thông trong khu vực Đông Nam Á.

Toyota là hãng xe tiên phong giới thiệu công nghệ Hybrid trên toàn cầu từ năm 1997. Theo đại diện hãng, tính đến 2020, tổng doanh số xe điện hóa toàn cầu của Toyota đạt 16 triệu chiếc, trong đó có Camry Hybrid, giúp tiết kiệm tới 52 tỷ lít xăng, dầu và lượng khí thải CO2 giảm hơn 139 triệu tấn so với các loại động cơ đốt trong. Để tri ân và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng có nhu cầu sở hữu xe Camry mới, Toyota Việt Nam triển khai chương trình K4K - Đổi xe đã qua sử dụng lấy xe Camry mới. Thông qua chương trình, khách hàng sẽ nhận được nhiều ưu đãi và phần quà hấp dẫn từ hệ thống đại lý chính hãng kinh doanh xe đã qua sử dụng dưới thương hiệu T-Sure và Công ty Tài chính Toyota Việt Nam.

Minh Ngọc