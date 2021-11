Chiếc ô tô tốt nhất liệu có đồng nghĩa là loại xe bán chạy nhất? Dưới đây là top 10 mẫu xe thống trị phân khúc của nó trên thị trường xe hơi mới theo đánh giá của trang Hot Car

Tại sao có những mẫu xe bán ra hàng triệu chiếc nhưng có những mẫu lại chỉ bán được vài trăm chiếc, mặc dù tuyệt vời không kém?

Để kích cầu và vươn lên vị trí dẫn đầu trong cuộc đua doanh số, các nhà sản xuất ô tô vẫn không ngừng phát triển và tung ra những mẫu xe mới để mang lại hiệu suất tốt hơn, tiện nghi cao cấp hơn và quan trọng nhất là đảm bảo một mức giá mà người tiêu dùng dễ tiếp cận nhất.

Dưới đây là top 10 mẫu xe thống trị phân khúc của nó trên thị trường xe hơi mới.

10. Chevrolet Silverado - Doanh số 500.000 xe

Chevrolet Silverado



Silverado là một trong những chiếc xe bán tải tốt nhất được sản xuất tại Mỹ, chỉ xếp sau đối thủ lớn nhất là Ford-F Series. Vào năm 2020, Chevy Silverado đã bán hơn 500.000 chiếc nhờ hiệu suất tuyệt vời, hệ thống truyền động mạnh mẽ cũng như các tính năng hoàn hảo mà nó mang lại.

Về nội thất, Silverado có khoang cabin rộng rãi và tinh tế. Ngoài ra, nó còn rất tiết kiệm nhiên liệu và mức giá vô cùng hợp lý. Vì vậy, Chevrolet Silverado chiếm được cảm tình của người mua Mỹ là hoàn toàn dễ hiểu.

9. Honda Accord - Doanh số 500.000 xe

Honda Accord



Ở thế hệ thứ 10, Honda Accord là một trong những chiếc xe Nhật Bản tốt nhất từng được sản xuất - mẫu sedan gia đình cỡ trung ấn tượng được cả thế giới yêu thích. Từ an toàn, tiết kiệm nhiên liệu đến hiệu suất, Accord luôn sẵn sàng để cung cấp mọi tính năng cần thiết nhất. Với thiết kế 5 chỗ ngồi, chiếc xe cung cấp một cabin rộng rãi được làm bằng những vật liệu chất lượng cùng hệ thống thông tin giải trí thân thiện với người dùng.



Vì những lý do này, Honda Accord tiếp tục tỏa sáng trên thị trường đầy cạnh tranh. Mặc dù doanh số bán hàng năm nay giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng Honda Accord đã nhận được sự đón nhận vô cùng tích cực của người dùng với doanh số 500.000 chiếc vào 2020, đứng thứ 2 sau Toyota Camry.

8. Honda Civic - Doanh số 560.000 xe

Honda Civic



Trong những năm qua, Honda Civic đã trở thành mẫu xe phổ biến trên khắp thế giới nhờ độ tin cậy, giá cả hợp lý và tiết kiệm nhiên liệu. Hơn nữa, phiên bản Civic Type R mới nhất đã được nâng cấp cả về hiệu suất lẫn thiết kế thể thao.



Năm 2020, Civic đã bán được 560.000 chiếc và là chiếc ô tô bán chạy thứ 6 mọi thời đại với hơn 18 triệu chiếc được bán ra kể từ lần sản xuất đầu tiên. Đây là một trong những cái tên lâu đời nhất trên thị trường và vẫn chưa có dấu hiệu chững lại.

7. Honda HR-V - Doanh số bán hàng 560.000 xe

Honda HR-V



Bất chấp ngoại hình nhỏ nhắn, Honda HR-V vẫn cung cấp một không gian đáng kinh ngạc dành cho hành khách và hàng hóa. Hơn nữa, chiếc xe luôn tự hào khi sở hữu một số tiện nghi đáng mơ ước như: ghế ma thuật, cửa sổ trời và một số tính năng an toàn cho người lái.



Ngoài ra, HR-V rất tiết kiệm nhiên liệu và mang lại cảm giác lái xe vô cùng thoải mái. Về doanh số, chiếc SUV cỡ nhỏ này đã bán được 560.000 chiếc trên toàn cầu vào năm ngoái.

6. Ford F-150 - Doanh số 620.000 xe

Ford F-150



Xe tải Ford F-150 đã thống trị thị trường xe tải của Mỹ trong nhiều năm do không ngừng cải tiến. Dù bạn đang tìm kiếm một chiếc xe tải cơ bản hay một chiếc xe địa hình, F-150 đều hoàn toàn đáp ứng được những nhu cầu đó.



F-150 cũng có khả năng tiết kiệm nhiên liệu đầy ấn tượng. Đồng thời, nhờ sự kết hợp giữa tính thực dụng, tiện nghi và mức giá dễ tiếp cận, Ford đã bán được hơn 620.000 chiếc F-150 vào năm ngoái.

5. Toyota Camry - Doanh số 635.000 xe

Toyota Camry



Toyota Camry là một đối thủ nặng ký trong phân khúc sedan gia đình, vượt qua cả mẫu Honda Accord. Về nội thất, nó cung cấp nhiều không gian cho cả hành khách lẫn hàng hóa, hệ thống thông tin giải trí hấp dẫn cùng các tính năng hỗ trợ lái xe tiêu chuẩn.



Ngoài việc trang bị một loạt các hệ thống truyền động, Toyota Camry còn là một trong những chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu nhất. Với hơn 635.000 chiếc được bán ra trên thị trường toàn cầu vào năm 2020, Camry tiếp tục được người mua Mỹ ưa chuộng.

4. Nissan Sentra - Doanh số 705.000 xe

Nissan Sentra



Nissan Sentra là chiếc sedan nhỏ gọn thứ 2 trong dòng sản phẩm của Nissan với vẻ ngoài hấp dẫn với nội thất đẹp mắt. Chiếc xe đi kèm với khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt cùng mức giá phải chăng. Ngoài ra, Nissan Sentra còn sở hữu nhiều tiện nghi đa dạng, hệ thống thông tin giải trí thân thiện với người dùng và một loạt các tính năng hỗ trợ người lái tiên tiến.



Năm ngoái, Nissan Sentra đã bán được hơn 705.000 chiếc, tăng 3% so với năm 2019, nâng tổng số xe bán ra lên 5,1 triệu xe kể từ khi ra mắt.

3. Honda CR-V - Doanh số 855.000 xe

Honda CR-V



Dòng xe SUV ngày càng phổ biến vì vậy không có gì ngạc nhiên khi CR-V lọt vào danh sách những chiếc xe bán chạy nhất. Mẫu SUV nhỏ gọn này không chỉ linh hoạt và đem lại hiệu suất ấn tượng mà còn sở hữu khoang nội thất rộng rãi nhất trong phân khúc.



Ngoài ra, Honda CR-V cũng được trang bị những tính năng an toàn tiêu chuẩn và các tùy chọn công nghệ phổ biến giúp nó cạnh tranh với các đối thủ cùng hạng. Năm 2020, Honda CR-V bán được hơn 885.000 chiếc, trở thành một trong những mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc phổ thông.

2. Toyota RAV4 - Doanh số 1.070.000 xe

Toyota RAV4



Toyota RAV4 là một chiếc xe tiện ích với cabin rộng rãi được làm từ những vật liệu cao cấp. Ngoài ra, chiếc SUV nhỏ gọn này còn trang bị nhiều tính năng công nghệ hiện đại như: ghế ngồi điều chỉnh điện và nút bấm tùy chọn các mức trang trí cao hơn.



Nhìn chung, Toyota RAV4 đã chiếm được cảm tình của những người yêu thích dòng xe SUV nhờ tính thực dụng và tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt là với mẫu xe hybrid. Doanh số bán Toyota RAV4 đạt trên 1 triệu xe vào năm ngoái, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019.

1. Toyota Corolla - Doanh số 1.150.000 xe

Toyota Corolla



Toyota Corolla đứng đầu danh sách xe bán chạy nhất thế giới 2 lần liên tiếp. Bên trong, chiếc sedan này cung cấp nhiều không gian cho hành khách và hàng hóa và một cabin tinh tế được trang bị các tính năng công nghệ tiêu chuẩn.



Hơn nữa, với khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng nể cùng mức giá phải chăng, Toyota Corolla đã trở thành mẫu xe bán được hơn 1,1 triệu chiếc vào năm 2020.

Phương Ánh (theo Hotcars)

