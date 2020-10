Thị trường ô tô trong tháng 9 có sự xáo trộn danh sách “xe ế” khi Isuzu đã giảm bớt 1 mẫu xe và thay thế vào đó là những cái tên cũ như Toyota Prado, Suzuki Ciaz.

1. Toyota Granvia: 1 xe

Granvia là thành viên mới nhất ra nhập gia đình MPV cao cấp tại Việt Nam từ tháng 6 với giá 3,072 tỷ đồng. Mẫu xe Granvia 2020 cấu hình 9 chỗ nhập khẩu từ Nhật và có giá niêm yết 3,072 tỷ đồng, được coi là chiếc MPV “tiết kiệm” hơn so với người “anh em” Alphard, không chỉ về giá bán mà trang bị cũng kém hơn.

Toyota Granvia

Tuy nhiên, từ tháng 6 đến nay, doanh số bán của Toyota Granvia thường “lẹt đẹt” mỗi tháng vài chiếc, thậm chí tháng 8 không có xe nào được bán. Trong tháng 9, Toyota Granvia chỉ bán được 1 chiếc ở miền Nam. Cộng dồn 9 tháng, mẫu xe mới của Toyota Việt Nam bán được 8 chiếc.

2. Toyota Land Cruiser: 3 xe

Mẫu SUV cỡ lớn của Toyota tiếp tục “leo bậc” trong bảng danh sách muốn quên khi nhảy từ vị trí số 3 tháng trước lên số 2 của tháng 9 với vỏn vẹn 3 xe bán ra, giảm 83,3% so với tháng 8 (bán 18 xe).

Toyota Land Cruiser

Cộng dồn 9 tháng năm 2020, Toyota Land Cruiser bán 168 xe, tăng nhẹ 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 164 xe).

Toyota Land Cruiser hiện có giá hơn 4 tỷ đồng, đắt thứ 2 trong số các xe Toyota bán chính hãng ở Việt Nam. Chính vì sự đặc biệt này nên doanh số của Land Cruiser lâu nay vẫn “bình ổn” ở mức trên trên chục xe/tháng.

3. Suzuki Celerio: 4 xe

Mẫu xe nhỏ cỡ A của Suzuki là Celerio đã trở lại danh sách “ế ẩm” sau 1 tháng tạm thoát (tháng 8 không có số liệu). Trong tháng 9, Suzuki chỉ bán được 4 xe Celerio. Cộng dồn 9 tháng, Suzuki Celerio bán ra 199 xe, giảm tới 84,2% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 1.262 xe).

Suzuki Celerio

Thực tế mẫu Celerio đã bị Suzuki Việt Nam tuyên bố ngừng bán từ tháng 6 vừa qua, nhưng báo cáo doanh số vẫn hiển thị các tháng gần đây vì vẫn còn một lượng xe tồn tại ở các đại lý.

Trước khi dừng bán, Suzuki Celerio được phân phối với hai phiên bản 1.0 MT giá 329 triệu đồng và 1.0 CVT giá 359 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ xăng K10B 1.0L 3 xi-lanh, công suất 69 mã lực và mô-men xoắn 89 Nm.

4. Toyota Alphard: 10 xe

Mẫu MPV cao cấp của Toyota có thành tích giảm bớt 3 bậc để xuống vị trí số 4 trong danh sách “bán ế” tháng 9 nhờ tiêu thụ được 10 xe, tăng trưởng 150% so với tháng 8 (bán 4 xe). Cộng dồn 9 tháng đã qua, Toyota Alphard bán được 50 xe, giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 82 xe).

Toyota Alphard

Tại thị trường ô tô Việt Nam Toyota Alpha được bán với giá 4,038 tỷ đồng với duy nhất một phiên bản sử dụng động cơ xăng V6 3,5 lít cho công suất 296 mã lực và mô-men xoắn 361 Nm. Đây cũng là mẫu xe đắt nhất của Toyota Việt Nam (không tính Lexus).

5. Suzuki Ciaz: 12 xe

Lần đầu tiên góp mặt ở danh sách “muốn quên”, chiếc sedan cỡ B của Suzuki là Ciaz chỉ bán được 12 xe trong tháng 9. Điều đáng nói đây cũng là số liệu bán của cả 9 tháng đã qua của Ciaz bởi đơn giản mẫu xe này bị Suzuki Việt Nam dừng bán từ cuối năm 2019 để chuẩn bị cho phiên bản mới.

Suzuki Ciaz

Phiên mới 2020 mới chỉ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam từ cuối tháng 9 với giá bán 529 triệu. Để cạnh tranh với các đối thủ Toyota Vios, Hyundai Accent hay Mitsubishi Attrage, phiên bản mới của Ciaz thay đổi vẻ ngoài, tút lại độ tinh tế bên trong ở vật liệu ghế và màn hình mới.

Nếu so sánh với phân khúc hạng B trên thị trường, Suzuki Ciaz mới có giá bán quá cạnh tranh, thấp hơn Honda City 1.5 TOP là 70 triệu đồng, thấp hơn 41 triệu đồng khi so với Toyota Vios 1.5 AT NEW (570 triệu đồng) và thấp hơn Huyndai Accent (phiên bản cao nhất) là 13 triệu đồng. Tuy nhiên, phụ tùng đắt đỏ và dịch vụ kém là định kiến lâu này của khách hàng dành cho thương hiệu này và chưa thể cải thiện sớm được.

6. Ford Tourneo: 20 xe

Trong tháng 9, lượng bán của Ford Tourneo vẫn giữ nguyên như tháng 8, ở mức 20 xe, nhưng thứ hạng đã giảm từ số 4 xuống số 6 trong danh sách “xe ế” nhờ sự góp mặt của các thành viên mới. Tính chung 9 tháng đã qua, Ford Tourneo bán được 210 xe.

Ford Tourneo

Ford Tourneo 2020 hiện bán 2 phiên bản Titanium và Trend đi cùng lựa chọn 5 màu gồm: trắng, nâu, đen, bạc và ghi xám. Mức giá bán lần lượt là 999 triệu đồng cho bản Trend và 1,069 tỷ đồng cho bản Titanium (đã bao gồm VAT).

7. Honda Accord: 23 xe

Mẫu sedan cỡ D của Honda tiếp tục duy trì thứ hạng “tốt” trong danh sách xe ế suốt nhiều tháng qua. Trong tháng 9, Honda Accord bán được 23 xe, giảm 1 xe so với tháng 8 (bán 24 xe), và thay đổi từ vị trí số 8 xuống số 7.

Honda Accord

Cộng dồn 9 tháng năm 2020, Honda Accord bán 189 xe. Năm 2019, Honda Accord tạm dừng nhập khẩu.

Honda Accord thế hệ thứ 10 hiện chỉ có 1 phiên bản duy nhất bán ở Việt Nam nhưng xe có 2 mức giá, phiên bản có màu sơn ngoại thất đen ánh độc tôn/ghi bạc thời trang sẽ có giá 1,319 tỷ đồng, trong khi đó bản có màu trắng ngọc trai sẽ có giá cao hơn là 1,329 tỷ đồng.

8. Isuzu D-Max: 24 xe

So với tháng 8 (bán 21 xe), tháng 8 lượng bán của Isuzu D-Max đã tốt hơn với 24 xe bán ra, tăng 14,3%, leo 2 bậc trong danh sách “xe ế”.

Cộng dồn 9 tháng năm 2020, Isuzu D-Max đạt 169 xe bán ra, giảm 48% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 325 xe).

Isuzu D-Max

Hiện giá giá xe Isuzu D-Max đang bán ra với mức giá niêm yết cho 4 phiên bản là: D-Max LS 1.9 Prestige 4x2 MT giá 595 triệu, D-Max LS 1.9 4x2 AT giá 679 triệu, D-Max LS 1.9 Prestige 4x4 MT giá 750 triệu, D-Max LS Prestige 1.9 4x4 AT giá 759 triệu.

9. Toyota Prado: 28 xe

Trở lại danh sách sau lần cuối xuất hiện vào tháng 5, trong tháng 9 Toyota Prado bán được 28 xe, giảm 40,2% so với tháng 8 (bán 47 xe).

Cộng dồn 9 tháng năm 2020, Toyota Prado bán được 319 xe, giảm 47% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 601 xe).

Toyota Prado

Toyota Land Cruiser Prado 2020 hiện được bán với giá 2,379 tỷ đồng, trang bị động cơ 2.7 lít I4 Dual VVT-I. Xe được đánh giá có thiết kế ấn tượng và trang bị hiện đại, mức tiêu hao nhiên liệu vừa phải ở mức trung bình 11 lít/100km.

10. Toyota Avanza: 42 xe

Trong tháng 9, Toyota Avanza bán được 42 xe, tăng 82,6% so với tháng 8 (bán 23 xe). Kết quả này khiến Avanza tăng hạng từ 7 lên hạng 10. So với cùng kỳ năm ngoái (bán 61 xe), Toyota Avanza bán giảm 31,1%.

Cộng dồn 9 tháng năm 2020, Toyota Avanza đạt 250 xe bán ra ra, giảm 53% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 532 xe).

Toyota Avanza

Toyota Avanza có 2 phiên bản bán ở Việt Nam. Bản số sàn hiện có giá 612 triệu, còn bản số tự động là 544 triệu đồng.

