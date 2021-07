Sau 6 tháng, thị trường xe bán tải không có sự biến đổi về thứ hạng nhưng ở nhóm "chiếu trên" đã có những con số tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường xe bán tải ở Việt Nam đã trải qua nửa đầu năm 2021 với hai sắc thái: nhộn nhịp trong Quý I và tụt dốc dần vào Quý II. Tuy nhiên, tổng lượng bán của 5 mẫu xe vẫn đạt mức cao, bán 11.028 xe, tăng 50,2% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 7.341 xe).

Đồng thời, thị phần xe bán tải là 7,32% trong tổng doanh số lũy kế của toàn thị trường từ đầu năm đến hết tháng 6/2021 (theo số liệu VAMA), tăng hơn so với mức 6,84% cùng kỳ năm 2020.

Biểu đồ so sánh lượng bán tải bán sau 6 tháng của năm 2021 và 2020

Theo thứ hạng xếp trên lượng tiêu thụ, Ford Ranger vẫn là mẫu bán tải bán chạy nhất Việt Nam, xếp dưới là hai mẫu cũng đạt tăng trưởng so với năm 2020 là Toyota Hilux và Mitsubishi Triton. Nhóm chiếu dưới được xác định là Mazda BT-50 và Isuzu D-Max với lượng bán sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

1. Ford Ranger: 6.912 xe

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, Ford Ranger vẫn tiếp tục chứng minh ngôi vị khó bị lung lay khi bán tới 6.912 xe, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 4.464 xe). Riêng tháng 6, Ford Ranger bán được 754 xe, giảm nhẹ 5% so với tháng trước (bán 794 xe) và giảm 17% so với cùng kỳ 2020 (bán 909 xe).

Đặc biệt, lượng tiêu thụ của Ford Ranger cũng xô đổ mọi kỷ lục trong các năm trước đó (2019 bán 5.498 xe, 2018 bán 2.874 xe), cho thấy sức hút của thương hiệu xe Mỹ vẫn lớn.

Đáng chú ý, nửa cuối năm 2021, Ford Ranger được lắp ráp tại Việt Nam sẽ tạo thêm thuận lợi về thời gian cung cấp xe, giúp đưa mẫu xe này lên tầm chiến lược của Ford Việt Nam, thay cho EcoSport đang có dấu hiệu tụt giảm doanh số.

Ford Ranger: 1.491 xe

Hiện tại, Ford Ranger đang được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Phiên bản nâng cấp 2021 đã ra mắt tại Việt Nam vào cuối năm 2020 với tất cả 7 phiên bản, mức giá dao động từ 616 triệu đến 1,198 tỷ đồng.

2. Toyota Hilux: 1.878 xe

Trong tháng 6 vừa qua, Toyota Hilux bán được 438 xe, tăng 23% so với tháng trước (bán 356 xe) và tăng tới 250% so với cùng kỳ 2020 (bán 125 xe).

Kết quả kinh doanh của Toyota Hilux sau 6 tháng đã vượt ngoài kỳ vọng của hãng xe Nhật, tiếp tục nằm trong Top 3 mẫu xe bán tải bán chạy nhất Việt Nam. Hết nửa đầu năm 2021, Toyota Hilux bán được 1.878 xe, tăng trưởng tới 90,2% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 987 xe).

Kết quả trên cũng là cao nhất từ trước đến nay mà Toyota Hilux đạt được so với các năm trước đó.

Toyota Hilux 2020

Cũng như các đối thủ tại Việt Nam, Toyota Hilux được nhập khẩu từ Thái Lan và bán 4 phiên bản, giá bán dao động từ 622 đến 878 triệu đồng.

3. Mitsubishi Triton: 1.500 xe

Dù thua kém đối thủ Toyota Hilux tới 378 xe nhưng kết quả bán 1.500 xe sau 6 tháng của Mitsubishi Triton vẫn là con số đẹp so với mức bán chỉ 1.089 vào cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là con số tiêu thụ tốt nhất trong vòng vài năm qua của Mitsubishi Triton tại Việt Nam.

Riêng tháng 6, Mitsubishi Triton bán được 413 xe, tăng 25,5% so với tháng trước (bán 329 xe) và tăng tới 55,2% so với cùng kỳ 2020 (bán 266 xe).

Mitsubishi Triton

Hiện tại, Mitsubishi Triton 2021 đang được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 7 phiên bản, giá bán dao động từ 555 đến 865 triệu đồng.

4. Mazda BT-50: 662 xe

Giữ vị trí số 4 tiếp tục là cái tên quen thuộc Mazda BT-50. Trong nửa đầu năm 2021, lượng tiêu thụ của mẫu xe này là 662 xe, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 694 xe). Kết quả này còn thua cả con số của cùng kỳ năm 2018 (bán 771 xe).

Trong tháng 6 vừa qua, Mazda BT-50 bán được 94 xe, giảm 8,7% so với tháng trước (bán 103 xe) và giảm 44% so với cùng kỳ 2020 (bán 168 xe).

Nguyên nhân của sự tụt lùi Mazda BT-50 có lẽ đến từ việc mẫu xe này chậm cập nhật phiên bản mới cùng giá bán chưa có nhiều cạnh tranh với các đối thủ chính.

Mazda BT-50

Hiện tại Mazda BT-50 có 4 phiên bản bán ở Việt Nam với giá bán dao động từ 569 đến 749 triệu đồng. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

5. Isuzu D-max: 76 xe

Kết quả bán hàng tháng 6 của Isuzu D-max tiếp tục tệ hại khi chỉ tiêu thụ được 10 chiếc, giảm 72,2% so với tháng trước (bán 36 chiếc) và giảm 63% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 27 chiếc).

Kết thúc nửa đầu năm 2021, Isuzu D-max vẫn chưa thể thoát khỏi "cái bóng" ế ẩm của thế hệ cũ dù đã nâng cấp lên thế hệ mới. Với con số 76 xe bán qua 6 tháng, sụt giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 107 xe), Isuzu D-max tiếp tục là mẫu bán tải có thị phần thấp nhất trong phân khúc bán tải ở Việt Nam, trái ngược với vị trí ở Thái Lan.

Isuzu D-Max thế hệ mới

Isuzu D-Max thế hệ mới được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam với 3 phiên bản thay vì 4 bản như trước từ tháng 4. Giá dao động từ 630-850 triệu đồng. So với thế hệ cũ, Isuzu D-Max bị chê bởi giá bán đắt, tăng cả trăm triệu so với trước đây nên sẽ khó cạnh tranh so với các đối thủ mạnh khác.

Đình Quý

