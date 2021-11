Mẫu SUV Crossover 5 chỗ cỡ C Mazda CX-5 có mức độ trượt giá sau hơn 2 năm sử dụng cao hơn so với hai đối thủ còn lại là Hyundai Tucson và Honda CR-V.

Hiện nay, các mẫu SUV Crossover cỡ C đã qua sử dụng là một lựa chọn “vừa miếng” đối với những người có nhu cầu sử dụng dòng xe gầm cao cho gia đình cũng như công việc riêng mà vẫn đảm bảo lịch sự, an toàn và tiện nghi.

Đặc biệt, nếu lựa chọn những chiếc xe chạy “lướt” khoảng 2 năm, chi phí mua và đăng ký lại sẽ không vượt quá 900 triệu, sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều so với bỏ ra trên 1 tỷ đồng mua SUV cỡ D như Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Ford Everest...

Mazda CX-5 đi hơn 2 năm lỗ hơn Hyundai Tucson và Honda CR-V

Dòng SUV Crossover cỡ C đang có lượng tiêu thụ tốt ở thị trường xe mới lẫn cũ. đều rơi vào 3 mẫu xe đã tồn lâu ở Việt Nam, gồm Mazda CX-5, Honda CR-V và Hyundai Tucson. Quan sát 3 năm gần đây, Mazda CX-5 đã vươn lên trở thành chiếc xe bán chạy nhất phân khúc (năm 2019 bán 10.231 xe, năm 2020 bán 11.803 xe và 9 tháng năm 2021 đã bán 5.988 xe). Bám rất sát CX-5 là mẫu Honda CR-V (năm 2019 bán đứng đầu phân khúc với 13.337 xe, năm 2020 tụt xuống thứ 2 với 11.365 xe và 9 tháng năm 2021 đã bán 3.837 xe). Hyundai Tucson ở vị trí số 3, năm 2019 bán 8.128 xe, sang 2020 bán tăng lên 10.872 xe và 9 tháng năm nay bán 4.745 xe vươn lên vị trí số 2 phân khúc.

Honda CR-V 1.5G 2019, Mazda CX-5 2019, Hyundai Tucson phiên bản 1.6L T-Gdi 2019 là những lựa chọn "hợp ví" trong phân khúc SUV Crossover cỡ C đã qua sử dụng

Mặc dù đứng đầu phân khúc về lượng tiêu thụ xe mới, nhưng ở thị trường xe cũ, Mazda CX-5 đang có mức độ tụt giá trị cao hơn 2 đối thủ còn lại.

Khảo sát của VietNamNet tại một số cửa hàng xe cũ trên địa bàn Hà Nội, nguồn hàng Mazda CX-5 2019 hiện đang khá nhiều do người buôn chủ động tìm mua thêm xe cũ từ dân trở lại sau một thời gian dài dãn cách chống dịch, chuẩn bị cho mùa tiêu thụ cuối năm. Phiên bản Mazda CX-5 2.5 2WD 2019 (dẫn động cầu trước, số tự động) đang được chào bán từ 815 triệu đến 835 triệu đồng, so với giá lăn bánh vào năm 2019 khoảng 1,156 tỷ đồng, mức độ tụt giá là 321 triệu đồng (tương đương mức 27,76%).

Giá tham khảo Mazda CX-5 2019, Hyundai Tucson phiên bản 1.6L T-Gdi 2019 và Honda CR-V 1.5G 2019

Giữ giá nhất chính là mẫu Hyundai Tucson phiên bản 1.6L T-Gdi 2019 (dẫn động cầu trước, số tự động), được chào bán từ 828 triệu đến 840 triệu đồng, chỉ “lỗ” khoảng 226 triệu đồng (tương đương 21,2%) so với giá lăn bánh cách đây hơn 2 năm là 1,066 tỷ đồng.

Với mẫu Honda CR-V bản 1.5G năm 2019 giá lăn bánh là 1,139 tỷ đồng, đến nay bán lại giá 850 triệu đồng, có mức độ tụt giá 289 triệu đồng (tương đương 25,4%).

Bỏ qua mức độ trượt giá, mua Mazda CX-5 lợi hơn về công nghệ

Trong 3 mẫu xe khảo sát mức độ “lỗ” sau hơn 2 năm sử dụng, mặc dù Mazda CX-5 có mức độ trượt giá cao hơn 2 đối thủ còn lại nhưng nếu xét về trang bị lẫn công nghệ, chiếc SUV Crossover cỡ C này vẫn có lợi hơn cho người dùng khi so với việc mua xe mới.

Hiện tại, giá bán của Mazda CX-5 2.5 2WD 2021 không đổi so với phiên bản nâng cấp ra mắt giữa năm 2019, trong đó phiên bản này và bản AWD đều sẵn có gói an toàn cao cấp i-Activsense, tập hợp các công nghệ hỗ trợ tiên tiến như cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo chệch làn đường LDWS, hỗ trợ giữ làn đường LAS, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA. Như vậy, nếu chọn phiên bản 2.5L sau hơn 2 năm sử dụng, người mua vẫn tận hưởng được những công nghệ, trạng bị tiện nghi không khác bản lắp ráp 2021, mà tiết kiếm số tiền tới hơn 300 triệu đồng, xe vẫn còn nửa năm bảo hành.

Nội thất Mazda CX-5 2019, Honda CR-V 1.5G 2019 và Hyundai Tucson phiên bản 1.6L T-Gdi 2019

Ở chiều ngược lại, Honda CR-V bản G hiện được lắp ráp tại Việt Nam nâng cấp khác với năm 2019 (nhập khẩu) khi có thêm hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn Honda Sensing mới tập trung vào 5 công nghệ, bao gồm: Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB), hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM), hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS). Phiên bản này có giá niêm yết 1,048 tỷ đồng, đắt hơn 25 triệu đồng so với bản 2019 nhưng khi mua cũ sẽ không thể có gói trang bị an toàn Honda Sensing

Hyundai Tucson tương tự mẫu xe của Mazda, cũng không nâng cấp sản phẩm từ 2019 đến nay. Lợi thế giá rẻ hơn hai đối thủ Nhật giúp Tucson duy trì được sức hút và đang dần bám đuổi doanh số với CX-5 cũng như vượt CR-V. Tuy nhiên, với việc Honda CR-V có gói công nghệ an toàn Honda Sensing, trước đó là Mazda CX-5 với gói i-Activesense, Hyundai Tucson bản 2021 và ngay cả bản 2019 vì vậy sẽ có phần thua kém về mặt công nghệ an toàn chủ động. Nhược điểm này sẽ thay đổi khi thế hệ mới Hyundai Tucson dự kiến sẽ ra mắt Việt Nam vào năm sau vớt loạt nâng cấp trang bị ấn tượng hơn.

Về sức mạnh, Honda CR-V 1.5G 2019 và Mazda CX-5 2.5 2WD 2019 có mức độ tương đồng dù khác nhau dung tích động cơ, hộp số. Honda CR-V tiếp tục dùng động cơ loại xăng DOHC I4, dung tích 1.5L tăng áp, kết hợp hộp số CVT cho sức mạnh tối đa 188 mã lực tại 5.600 vòng/phút và 240 Nm mô-men xoắn cực đại tại 2.000 - 5.000 vòng/phút.

Mazda CX-5 2.5 2WD sử dụng khối động cơ xăng SkyActiv-G 2.5L cùng hộp số tự động 6 cấp cho công suất 188 mã lực và mômen xoắn 252 Nm.

Cuối cùng là động cơ Turbo phun xăng trực tiếp 1.6L T-GDi trên Hyundai Tucson phiên bản 2019 cho công suất cực đại thấp hơn hai mẫu xe trên, ở mức 177 mã lực, nhưng mô men xoắn tối đa lại lớn, lên mức 265 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT giúp khả năng tăng tốc tốt hơn ở nước ga đầu.

Đình Quý

