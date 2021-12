Tại Mỹ, tỷ lệ trung bình xe từng gặp tai nạn là khoảng 10%. Tuy nhiên, có những mẫu xe mà tỷ lệ trên lên tới trên 15%, có nghĩa là với 100 xe thì có 15 chiếc từng bị dính tai nạn.

Trang chuyên phân tích và so sánh bảo hiểm ô tô Insurify vừa công bố kết quả nghiên cứu của mình dựa trên số liệu của hơn 4 triệu ô tô thực hiện bảo hiểm trong 7 năm qua tại khu vực Bắc Mỹ.

Báo cáo cho thấy, tỷ lệ tai nạn trung bình của các mẫu xe là 10,78%, thế nhưng có những mẫu xe dính dáng đến các vụ tai nạn còn cao hơn nhiều so với tỷ lệ này.

Dù có thể chỉ là con số ngẫu nhiên vì nguyên nhân của tai nạn là do người lái chứ không phải do chiếc xe. Tuy vậy những mẫu xe mà tài xế dễ gặp tai nạn cũng khiến nhiều người quan tâm. Bạn sẽ nhận thấy rằng nhiều chiếc là xe phổ thông, giá cả phải chăng và thường có xếp hạng về an toàn tốt.

Dưới đây là 10 mẫu xe gặp tai nạn nhiều nhất, theo thống kê của Insurify:

10. Hyundai Ioniq: 14,45%

Mẫu xe điện của Hyundai lọt vào danh sách này với 14,45% tài xế bị tai nạn được ghi nhận gần đây.

9. Lexus CT: 14,57%

Chiếc Lexus trang bị động cơ hybrid của Prius này có tỷ lệ tai nạn ở mức 14,57%.

8. Toyota Prius V: 14,72%

Một chiếc hybrid khác, thành viên của gia đình Prius ghi nhận tỷ lệ ​​14,72% số người lái xe gặp tai nạn trong thời gian gần đây.

7. Mazda CX-3: 14,9%

Mazda CX-3 được ngừng sản xuất vào năm 2022. Mẫu xe này có tỷ lệ tai nạn chiếm 14,9%.

6. Infiniti Q60: 14,93%

Chiếc xe hạng sang thứ hai trong danh sách này có tỷ lệ tài xế gặp tai nạn ở mức 14,93%.

5. Subaru Impreza: 15,1%

Mẫu Subaru đầu tiên trong danh sách này có 15,1% tài xế bị tai nạn được ghi nhận.

4. Hyundai Genesis Coupe: 15,29%

Genesis Coupe chỉ có mặt trên thị trường trong một thời gian ngắn trước khi bị ngừng sản xuất. Mẫu xe này có tỷ lệ bị tai nạn ở mức rất cao.

3. Subaru WRX: 15,44%

Bất chấp hệ dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn, WRX có tới 15,44% tài xế từng gặp tai nạn trong bảy năm qua.

2. Kia Stinger: 15,75%

15,75% các xe Stinger từng gặp tai nạn.

1. Scion FR-S: 15,87%

Mẫu xe hai chỗ khá thú vị này "vô đối" về tỷ lệ gặp tai nạn với 15,87% trong bảy năm qua.

Nguyễn Hoàng(theo Autoblog)

