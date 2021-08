Ảnh hưởng từ các đợt giãn cách xã hội ở nhiều tỉnh thành, lượng tiêu thụ ô tô tại Việt Nam đã giảm mạnh trong tháng 7, xuống gần mức thấp nhất chỉ sau tháng 2.

Theo báo cáo bán hàng mới nhất từ VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam), tiêu thụ ô tô trong tháng 7 của toàn thị trường đạt 16.035 xe, giảm 32% so với tháng 6 (bán 23.587 xe), nhưng tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Cộng dồn 7 tháng, VAMA tiêu thụ 166.516 xe, tăng 27% so với cùng kì năm ngoái (bán 131.248 xe).

Cụ thể, trong số 16.035 xe bán được, bao gồm 10.411 xe du lịch (giảm 34%); 5.163 xe thương mại (giảm 27%) và 461 xe chuyên dụng (giảm 30%). Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 9.024 xe, giảm 32% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 7.011 xe, giảm 31% so với tháng trước.

Cũng nhận kết quả tiêu thụ giảm mạnh, thương hiệu TC Motor cho biết lượng xe Hyundai bán ra trong tháng 7 đạt 4.031 xe, giảm 27,5% so với tháng 6. Tính lũy kế, từ đầu năm đến hết tháng 7/2021, TC Motor bán được 38.066 xe, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 35.620 xe).

Đối với hãng xe Vinfast (không nằm trong báo cáo VAMA), tiêu thụ ô tô trong tháng 7 là 3.782 xe, tăng nhẹ 7,5% so với tháng trước đó (bán 3.517 xe).

Biểu đồ tiêu thụ ô tô ở Việt Nam từ đầu năm đến tháng 7/2021. Nguồn: VAMA

Như vậy, theo biểu đồ tiêu thụ ô tô do VAMA công bố, sản lượng bán ô tô mới ở Việt Nam có xu hướng "trượt dốc" sau khi lên đỉnh hồi tháng 3. Trong đó, sức mua đã giảm nhanh từ tháng 5, thời điểm Việt Nam bùng phát các ca dịch Covid-19 khiến nhiều tỉnh thành bắt đầu áp dụng cách ly xã hội.

Đáng chú ý, vị trí thứ hạng các hãng xe dựa trên lượng tiêu thụ xe con trong tháng 7 đã có sự thay đổi. Hyundai vẫn giữ phong độ, đứng đầu với 4.031 xe, Vinfast đã leo lên số 2 từ vị trí số 3 nhờ lượng bán cao hơn Toyota, đẩy hãng xe Nhật xuống vị trí số 3 (bán 3.617 xe). Thương hiệu Kia giữ nguyên vị trí số 4 với 2.317 xe. Mitsubishi bị đẩy khỏi Top 5 khi bán được 1.074 xe (giảm 41% so với tháng 6), nhường vị trí cho Mazda (bán 1.200 xe).

Có thể thấy, lượng tiêu thụ ô tô trong tháng 7 sụt mạnh dù chưa đến tháng "Ngâu" đã phản ánh tình hình hết sức khó khăn bởi sức mua giảm mạnh do yếu tố tác động từ làn sóng giãn cách xã hội. Tại hai thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và Tp.HCM, nơi tập trung phần lớn các đại lý ô tô, khi giãn cách xã hội diễn ra khiến cả người bán và người mua khó có thể giao dịch bình thường.

Bất chấp các chiến dịch khuyến mãi giảm giá rầm rộ kéo dài từ tháng 5 tới nay, nhiều mẫu xe tụt giá mạnh lên tới cả trăm triệu đồng, nhưng lượng tiêu thụ vẫn đi xuống. Dự báo trong tháng 8 này, tiêu thụ ô tô ở Việt Nam có thể xuống "đáy" vì vướng phần lớn thời gian là tháng "Ngâu", cộng với ảnh hưởng dịch Covid-19 đang ngày càng nghiêm trọng.

Đình Quý

