Tháng 11 có lượng bán ô tô đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay và chỉ thua so với tháng 12 năm ngoái, bất chấp việc nhiều chủ xe chưa được nhận ưu đãi phí trước bạ 50%.

Số liệu bán hàng của VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam) trong tháng 11 vừa công bố cho thấy sức mua đã tăng đột biến so với 10 tháng trước đó, đạt 38.656 xe. Con số này thậm chí là cao nhất trong các tháng 11 từ trước đến nay và chỉ chịu thua tháng 12/2020 (bán 47.865 xe) - vốn là tháng cuối cùng người dân được ưu đãi 50% phí trước bạ (áp dụng từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2020).

Cụ thể, trong số 38.656 xe tiêu thụ, bao gồm 27.764 xe du lịch (tăng 40%); 10.280 xe thương mại (tăng 8%) và 612 xe chuyên dụng (tăng 39%) so với tháng trước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 20.965 xe, tăng 37% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 17.691 xe, tăng 22% so với tháng trước.

Cùng thời điểm công bố của VAMA, TC Motor (nhà phân phối xe Hyundai) cũng cho biết đã bán 7.529 xe trong tháng 11. Tuy ít hơn tháng 10 là 1.326 xe nhưng cũng góp phần đưa tổng doanh số bán xe Hyundai tại Việt Nam từ đầu năm đến nay đạt 60.711 xe. Trong đó Hyundai Santa Fe là mẫu xe duy nhất của TC Motor đạt tăng trưởng so với tháng 10, với lượng tiêu thụ 1.407 xe (tăng 10%).

Luỹ kế từ đầu 2021, lượng xe bán trên toàn thị trường theo số liệu của VAMA đạt 257.390 xe, tăng nhẹ 3,46% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 248.769 xe). Con số của TC Motor là 60.711 xe, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 68.062 xe).

Biểu đồ bán hàng qua các tháng trong năm 2011 theo số liệu từ VAMA.

Trên đà tăng trưởng chung, thậm chí lập kỷ lục tháng 11, các thành viên VAMA đều có sức tiêu thụ rất tốt. Cụ thể, Toyota tạm thời là thương hiệu đứng đầu thị trường (do chưa có báo cáo của Vinfast), với 9.978 xexe, tăng 41% so với tháng 10. Hyundai ở vị trí số 2 với 7.529 xe. Vị trí số 3 thuộc về Kia với 6.011 xe (tăng 32%), vị trí số 4 là Mazda bán 3.635 xe (tăng 85%) và vị trí số 5 là Mitsubishi bán 3.222 xe (tăng 40%).

Thực tế dung lượng bán ô tô trong tháng 11 có thể còn cao hơn so với các con số đã công bố ở trên do thiếu vắng số liệu từ Vinfast hay Mercedes-Benz (không công bố số liệu bán hàng từ 2019 đến nay) cũng như các thương hiệu ô tô khác (BMW, Audi, Land Rover...).

Giới quan sát nhận định việc thị trường ô tô tăng trưởng đột biến, lập kỷ lục bất thường trong tháng 11 có nguyên nhân chính là việc "ưu đãi giảm 50% phí trước bạ". Mặc dù phải tới 1/12 ưu đãi 50% phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước mới có hiệu lực nhưng trước đó cả tháng, giới bán xe đã làm việc hết công suất vì rất đông khách mua xe nhưng đợi sang tháng 12 mới đi đăng ký.

Bên cạnh xe lắp ráp bán tăng trưởng cao, ô tô nhập khẩu cũng bám sát, tăng lượng tiêu thụ không kém vì nhiều nhà phân phối quyết chạy đua dù không được ưu đãi, bằng các chính sách hạ giá bán hoặc "cấu" vào lợi nhuận để tặng khách hàng 50% phí trước bạ.

Dự báo trong tháng 12 này, sức tiêu thụ ô tô trong nước tiếp tục lập đỉnh mới do dịp Tết cổ truyền năm nay đến sớm, người dân sẽ chỉ còn chưa đầy 2 tháng mua xe dù ưu đãi 50% phí trước bạ sẽ kéo dài tới tháng 5/2022.

Đình Quý

