Trong tháng 5, danh sách xe bán ế có hai gương mặt mới trở lại là Kia Rondo và Toyota Prado. Trong khi đó, Isuzu tiếp tục gắn bó với nhóm xe đáng quên này.

Thị trường ô tô Việt Nam tháng 5 vừa qua xuất hiện dấu hiệu suy giảm chung, nguyên nhân một phần do dịch covid-19 đã trở lại. Điều này đã ảnh hưởng đến khá nhiều thương hiệu ô tô, đồng thời cũng làm xáo trộn bảng xếp hạng "xe ế" tháng 5.

Top 10 xe bán chậm tháng 5 bất ngờ có thêm Toyota Prado và Kia Rondo

Isuzu mu-X: 0 xe

So với tháng 4 trước đó (bán 10 xe), tháng 5 vừa qua Isuzu mu-X không bán được chiếc nào. Cộng dồn sau 5 tháng, Isuzu mu-X bán được 76 xe, giảm 54,4% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 183 xe)

Isuzu mu-X

Với 4 phiên bản được phân phối ở Việt Nam, Isuzu mu-X hiện có mức giá dao động từ 779 triệu đến 1,12 tỷ đồng. Hiện tại phiên bản 2021 đã bán tại Thái Lan và chờ thời điểm để về Việt Nam.

Toyota Avanza: 2 xe

Toyota Avanza liên tục nằm trong nhóm xe bán ế suốt nhiều tháng qua. Trong tháng 5 mẫu xe này chỉ bán được 2 chiếc, giảm 50% so với tháng trước đó và leo lên vị trí số 2 bảng xếp hạng xe ế. Cộng dồn 5 tháng năm 2021, Toyota Avanza bán được vỏn vẹn chỉ 32 chiếc.

Toyota Avanza

Hiện tại Toyota Avanza 2021 chỉ bán 2 phiên bản gồm bản số sàn giá 544 triệu đồng, số tự động giá 612 triệu đồng.

Toyota Alphard: 7 xe

Chiếc MPV cao cấp của Toyota có lượng bán ra trong tháng 5 là 7 xe, tăng 2 chiếc so với tháng trước đóđó và tăng 1 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Cộng dồn 5 tháng đầu năm, Toyota Alphard bán được 32 chiếc, tăng 28% so với năm 2020 (bán 25 xe).

Toyota Alphard 2021

Toyota Việt Nam hiện bán Alphard bản 2021 với 2 lựa chọn: màu trắng giá 4,227 tỷ đồng và các màu còn lại giá 4,219 tỷ đồng.

Suzuki Ciaz: 12 xe

Trong tháng 5 vừa qua, Suzuki Ciaz bán được 12 chiếc, tăng 1 chiếc so với tháng trước nên vẫn chưa thoát khỏi danh sách xe ế đã đeo đẳng suốt nhiều tháng qua. Sau 5 tháng của ănm 2021, chiếc sedan cỡ B này bán được 283 xe, thua rất xa các đối thủ Honda City, Toyota Vios hay Hyundai Accent.

Suzuki Ciaz

Hiện tại Suzukia Ciaz chỉ bán một phiên bản duy nhất tại Việt Nam với giá 529 triệu đồng.

Honda Accord: 15 xe

Ở vị trí số 5 trong tháng 5 là Honda Accord với lượng tiêu thụ là 15 chiếc, tăng gấp đôi so với tháng trước. Sau 5 tháng đầu năm, chiếc sedan cỡ D nhà Honda bán được 64 chiếc.

Honda Accord

Honda Accord hiện vẫn chỉ được bán 1 phiên bản duy nhất ở Việt Nam nhưng có 2 lựa chọn giá theo màu, gồm màu trắng giá 1,329 tỷ đồng và các màu còn lại giá 1,319 tỷ đồng.

Toyota Land Cruiser: 16 xe

Chiếc SUV cỡ lớn của Toyota tiếp tục có lượng tiêu thụ trong tháng 5 vừa qua với 16 xe, giảm 8 chiếc so với tháng trước đó. Từ đầu năm đến nay, sức tiêu thụ của Toyota Land Cruiser khá cao: tháng 1 bán 54 xe, tháng 2 bán 16 xe và tháng 3 bán 33 xe. Vì thế dù nằm trong Top 10 xe bán ế thì đây vẫn là thành công đối với mẫu xe SUV đắt tiền này.

Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser hiện có giá hơn 4 tỷ đồng, đắt thứ 2 trong số các xe Toyota bán chính hãng ở Việt Nam.

Ford Tourneo: 32 xe

Trong tháng 5 vừa qua, mẫu MPV 8 chỗ của hãng Ford là Tourneo vẫn giữ được con số bán ra là 32 xe so với tháng trước đó. Đây là nỗ lực đáng khen của dòng xe kén khách này, nhất là khi sản xuất đang bị tạm dừng.

Ford Tourneo

Ford Tourneo hiện bán 2 phiên bản Titanium và Trend đi cùng lựa chọn 5 màu gồm: trắng, nâu, đen, bạc và ghi xám. Mức giá bán lần lượt là 999 triệu đồng cho bản Trend và 1,069 tỷ đồng cho bản Titanium (đã bao gồm VAT).

Isuzu D-Max: 36 xe

Chiếc bán tải nhà Isuzu trong tháng 5 vừa qua bán được 36 chiếc, tăng 6 chiếc so với tháng trước đó. Cộng dồn 5 tháng D-Max bán được 66 xe, thấp nhất phân khúc bán tải ở Việt Nam.

Isuzu D-Max thế hệ mới

Isuzu D-Max hiện đang bán thế hệ mới, được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam từ tháng 4 /2021 với 3 phiên bản thay vì 4 bản như trước. Giá dao động từ 630-850 triệu đồng.

Toyota Prado: 51 xe

Toyota Land Prado đạt doanh số 51 xe được bán ra trong tháng 5/2021. Kết quả này cũng khiến Prado nằm trong xếp hạng 10 trong danh sách xe ế ẩm nhất thị trường. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2021, Prado bán được 231 xe.

Toyota Land Prado

Chiếc SUV Toyota Land Prado hiện được bán ra với mức giá là 2,379 tỷ đồng.

Kia Rondo: 57 xe

Kia Rondo lại trở lại bảng xếp hạng ở vị trí cuối cùng với 57 xe bán ra trong tháng 5, giảm 19 xe so với tháng trước đó 76 xe. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, chiếc MPV cỡ nhỏ này đã bán được 259 chiếc.

Kia Rondo

Kia Rondo hiện có giá bán từ 559 triệu đồng. Mẫu xe này canh tranh trực tiếp với các đối thủ Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga. Tuy nhiên doanh số chưa cao phần nào bởi mẫu xe này ít thay đổi và chưa bán bản nâng cấp ở Việt Nam.

Đình Quý

