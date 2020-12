Tháng 11 vừa qua, Mitsubishi Xpander tiếp tục thắng lớn trong phân khúc MPV với doanh số đạt được cách biệt khá xa so với đối thủ Toyota Innova.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam – VAMA kết thúc tháng 11, tổng doanh số của phân khúc xe đa dụng MPV đạt 3.538 xe tăng mạnh 35% so với tháng trước đạt 2.621 xe.

Tất cả các mẫu xe MPV đều tăng trưởng. Vị trí xếp hạng các mẫu xe được giữ nguyên so với tháng trước đó.

Tháng 11, Mitsubishi Xpander đạt 2.300 xe tăng hơn 36,6 % so với tháng trước đạt 1.683 xe và giảm 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cao gấp hơn 3 lần so với doanh số của đối thủ Toyota Innova.

Tính đến hết tháng 11, Xpander đạt mức doanh số 13.889 xe, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander có hai phiên bản AT và MT, sử dụng động cơ xăng 1.5L, công suất 102 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, đi kèm mức giá 555-630 triệu đồng.

Trong khi đối thủ Mitsubishi đang “làm mưa làm gió” khi liên tục tăng trưởng ấn tượng thì Toyota Innova lại ngày càng mất dần vị thế trong phân khúc MPV tại thị trường Việt Nam.

Kết thúc tháng 11, Toyota Innova đạt 664 xe, dù tăng đáng kể hơn 31% so với tháng trước nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để mẫu xe này bứt phá giành lại ngôi vương.

Hiện, Innova được giới thiệu 4 phiên bản với giá bán dao động từ 771 - 971 triệu đồng. Tất cả các phiên bản đều sử dụng động cơ xăng 2.0L cho công suất cực đại 102 mã lực, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp.

Xếp vị trí thứ 3 trong bản xếp hạng phân khúc MPV vẫn là Kia Sedona. Tháng 11, mẫu MPV cỡ lớn của hãng Kia bán ra 270 xe tăng ấn tượng 71% so với tháng 10 đạt 157 xe.

Cộng dồn 11 tháng đầu năm 2020, Kia Sedona đạt tổng doanh số 1.669 xe, dẫn đầu các mẫu xe MPV cỡ lớn tại thị trường Việt Nam.

Kia Sedona hiện đang được THACO lắp ráp trong nước với 3 phiên bản, sử dụng khối động cơ diesel 2.2L hoặc động cơ xăng 3.3L kết hợp với hộp số tự động 6 cấp hoặc 8 cấp. Sedona đang có giá bán dao động từ 1,039 tỷ đồng đến 1.379 tỷ đồng.

Trong tháng 11, Suzuki Ertiga bán ra được 200 xe dù tăng 68 xe so với tháng trước. Tính tổng doanh số 11 tháng có 2.386 xe được giao đến tay khách hàng.

Thực tế, Suzuki Ertiga hiện nay dường như đang "hụt hơi" không còn nhận được sự quan tâm lớn của người tiêu dùng như trước kể từ XL7 xuất hiện. Đó là một trong những nguyên nhân chính khiến doanh số của mẫu xe này vẫn chưa thể cảnh tranh với Mitsubishi Xpander cũng như Toyota Innova.

Suzuki Ertiga được phân phối 3 phiên bản bao gồm cả số tự động và số sàn với giá bán dao động từ 499 triệu đến 559 triệu.

Doanh số tháng 11 của Kia Rondo chỉ tăng vỏn vẹn 10 xe so với tháng 10, lên 104 xe trong tháng 11.

Tổng doanh số 11 tháng đầu năm của mẫu xe này đạt 960 xe. Đây cũng là mẫu xe ít có sự biến động doanh số nhất trung bình trên dưới 100 xe mỗi tháng.

KIA Rondo có giá bán lần lượt là 585 triệu và 669 triệu. Rondo sử dụng khối động cơ 2.0L cho công suất cực đại 158 mã lực, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động 6 cấp.

