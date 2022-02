Nhiều người đã phải đặt câu hỏi chủ nhân của chiếc xe sang đã cố tình dán băng keo để làm sai lệch biển số, hay đây chỉ là một trò đùa của ai khác?

Theo đó, những hình ảnh của một chiếc Mercedes-Benz GLC 200 đã được chia sẻ lên mạng xã hội, cho thấy chiếc xe có biển số 82A-080.26, tuy nhiên, một phần băng keo trắng đã được dán vào phía trước số "8", khiến cho biển số của chiếc xe này trở thành 82A-030.26 nếu không nhìn kỹ hoặc quan sát từ xa.

Biển số thực sự của chiếc Mercedes-Benz rất khó có thể nhận ra nếu quan sát từ xa (Ảnh: Facebook).

Những hình ảnh về biển số của chiếc xe sang này đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Nhiều người đã tranh luận về việc chủ xe đã cố tình dán băng keo để làm sai lệch biển số, hay đây là một trò đùa nghịch của một ai đó mà chủ xe không hề hay biết.

"Tôi không nghĩ rằng đây là một trò đùa nghịch hoặc chỉ là vô tình mà băng keo lại được dán lên biển số như vậy, mà tôi tin rằng đây là một hành động cố ý làm sai lệch biển số để tránh phạt nguội", tài khoản Facebook có tên M.Trí bình luận về hình ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội.

"Băng keo dán cẩn thận và khéo léo như thế này thì chỉ có thể là cố tình mà thôi. Chắc hẳn đây là chiêu trò để đánh lừa camera phạt nguội đây mà", một người dùng mạng xã hội bình luận.

Trong khi đó, một vài ý kiến cho rằng với việc sở hữu một chiếc xe sang và đắt tiền như vậy thì chủ của chiếc xe này không nhất thiết phải sử dụng "chiêu trò" để làm sai lệch biển số, mà nhiều khả năng đây chỉ là một trò đùa do người khác gây ra.

Theo thông tin được đăng tải trên trang web của Công an tỉnh Kon Tum, biển số xe 82A-080.26 được cấp cho chiếc GLC 200, trong khi đó, biển số 82A-030.36 lại được cấp cho một chiếc BMW. Do vậy, không ít ý kiến của cư dân mạng lo ngại rằng chủ sở hữu chiếc xe mang biển số 82A-030.36 có thể bị phạt nguội bởi những lỗi không phải do mình gây ra.

Trên thực tế, kể từ khi hệ thống camera phạt nguội được lắp đặt tại nhiều tuyến đường cao tốc, quốc lộ hay nội đô… nhiều tài xế đã tìm cách qua mặt hệ thống camera phạt nguội bằng cách sử dụng băng keo để che số, dán thêm nét vào số hoặc cạo lớp sơn đen trên biển số… Đây không chỉ là cách thức trốn tránh hành vi vi phạm mà còn gây khó khăn, sai lệch cho các lực lượng chức năng trong quá trình xác minh và gửi thông báo vi phạm cho chủ các phương tiện.

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 123 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông và có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

Theo đó, hành vi điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí; gắn biển số không rõ chữ, số; gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng; sơn, dán thêm làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng, tăng gấp 6 lần so với mức xử phạt trước đây.

Theo Dân trí

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!