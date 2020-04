Các đại lý ô tô đến thời điểm hiện tại đều đóng cửa thực hiện cách ly xã hội, chống dịch Covid-19. Để ứng phó, một số nơi vẫn duy trì hoạt động kinh doanh online và giảm giá xe để kích cầu người mua trong giai đoạn khó khăn.

Kinh doanh online dường như đã trở thành lựa chọn tối ưu trong bối cảnh cách ly xã hội đối với nhiều đại lý ô tô. Để kích cầu vượt qua giai đoạn khó khăn, nhiều đại lý đã thông báo giảm giá xe với các mức giảm khá hấp dẫn. Các khách hàng mua xe thời điểm này sẽ nhận xe khi dừng cách ly xã hội, đại lý được phép mở cửa trở lại. Đây được xem là cơ hội mua xe giá rẻ cho những ai có nhu cầu thực sự.

VinFast: Lux A2.0 giảm từ 113- 178 triệu đồng, Fadil giảm từ 41- 64 triệu đồng

Trong tháng 4 VinFast Lux A2.0 và Vinfast Fadil sẽ được các đại lý giảm giá trực tiếp 10- 13% tùy theo từng đối tượng khách hàng. Trong đó, đối tượng khách hàng kinh doanh dịch vụ được giảm giá cao nhất là 13% giá trị xe, các đối tượng khách hàng khác được giảm giá 10% giá trị xe.

Với các mức giảm nêu trên thì phiên bản Lux A2.0 tiêu chuẩn sẽ giảm giá tương ứng từ 113- 147 triệu đồng; phiên bản nâng cao giảm giá từ 122- 158 triệu đồng; phiên bản cao cấp giảm giá từ 137- 178 triệu đồng.

Fadil tiêu chuẩn sẽ giảm giá tương ứng từ 41,5- 54 triệu đồng; phiên bản nâng cao giảm giá từ 44,9- 58,4 triệu đồng; phiên bản cao cấp giảm giá từ 49,2- 64 triệu đồng.

Ngoài chương trình giảm giá trên, khách hàng còn có một lựa chọn khác là vay trả góp với lãi suất ưu đãi 0% trong 2 năm đầu. Cụ thể, theo chương trình này, khách hàng sẽ được vay tối đa 70% giá trị xe và được miễn phí lãi vay trong 2 năm đầu, kể từ năm thứ 3 khách sẽ trả lãi theo lãi suất ngân hàng nhưng không vượt quá 10,5%/năm. Thời hạn vay tối đa là 8 năm.

Toyota Fortuner giảm từ 20- 120 triệu đồng

Tháng 4, Toyota Fortuner được đại lý khuyến mãi từ 20- 120 triệu đồng tùy phiên bản.

Theo đó, phiên bản Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu giảm giá 60 triệu đồng. Phiên bản 2.4G 4x2 AT máy dầu giảm giá 90 triệu đồng. Phiên bản 2.7V 4x2 AT máy xăng giảm giá 20 triệu đồng; phiên bản 2.7V 4x4 AT máy xăng giảm giá 50 triệu đồng; phiên bản 2.7V 4x2 AT TRD và phiên bản 2.8V 4x4 AT máy dầu cùng giảm giá 120 triệu đồng.

Đối với khách hàng xe Fortuner đời 2019 sẽ được nâng mức giảm thêm 30-40 triệu đồng. Tuy nhiên theo thông tin từ các đại lý hiện Toyota Fortuner 2019 không còn nhiều.

Toyota Innova 2020 giảm giá từ 40- 75 triệu đồng

Cùng với Toyota Fortuner, Toyota Innova 2020 cũng được các đại lý áp dụng giảm giá từ 40- 75 triệu đồng. Cụ thể, phiên bản Innova 2.0E được giảm giá cao nhất khoảng 75 triệu đồng. Các phiên bản Innova 2.0G và Innova Venturer cùng được giảm giá 70 triệu đồng, trong khi phiên bản còn lại là Innova 2.0V giảm giá 50 triệu đồng.

Hiện tại, Toyota Innova đang được phân phối với 4 phiên bản cùng mức giá niêm yết lần lượt là: 771 triệu đồng cho phiên bản 2.0E; 847 triệu đồng cho phiên bản 2.0G; 878 triệu đồng cho phiên bản Venturer và 971 triệu đồng cho phiên bản 2.0V.

Hyundai SantaFe giảm hơn 50 triệu đồng

Đầu tháng 4, nhiều đại lý đang chủ động ưu đãi cho mẫu SUV Santa Fe. Mẫu xe này đang được ưu đãi tới hơn 50 triệu đồng.

Cụ thể, Hyundai Santa Fe được giảm giá bán 50 triệu đồng, đi kèm quà tặng phụ kiện trị giá 15 triệu đồng, áp dụng cho phiên bản máy xăng đặc biệt.

Giá bán của Hyundai Santa Fe trong tháng 4/2020 dao động từ 995 triệu đồng đến 1,245 tỷ đồng, xe có 6 phiên bản để lựa chọn.

Ford Explorer giảm thêm 30-50 triệu đồng

Sau thời điểm cuối tháng 2, Ford Explorer đời 2019 gây sốt khi được giảm đến 269 triệu đồng kéo giá bán của xe xuống còn 1,999 tỷ đồng đến nay, mẫu xe này được giảm thêm 30-50 triệu đồng.

Nhân viên kinh doanh tại một số đại lý Ford ở Hà Nội cho biết, khách hàng ký hợp đồng mua xe đầu tháng 4 sẽ nhận được ưu đãi 30 triệu đồng trừ trực tiếp vào giá bán. Cộng thêm đó là một số quà tặng phụ kiện cũng được áp dụng như: Dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn, nẹp bước chân.

Ford Explorer tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Xe thuộc phân khúc SUV cỡ trung cao cấp.

Chi Bảo