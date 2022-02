Đã gần 2 năm từ khi tình trạng thiếu chip bán dẫn làm đảo lộn ngành công nghiệp ô tô. Dù các nhà sản xuất lớn như General Motors vẫn có thể xoay sở nhưng số lượng xe xuất xưởng giảm sâu là điều không thể bàn cãi.

Theo số liệu bán hàng tháng 1/2022 do một số nhà sản xuất ô tô công bố, doanh số bán hàng sụt giảm trầm trọng, ngay cả khi đã so với con số vốn đã rất thấp vào năm 2021.

Tụt dốc thê thảm

Trong số 7 hãng ô tô vẫn báo cáo doanh số hàng tháng (đa phần các hãng báo cáo theo quý), Honda vừa trải qua một năm tồi tệ khi doanh số giảm 19,8% trên cả hai thương hiệu Honda và Acura.

Riêng doanh số dòng xe sang Acura của Honda giảm tới 32,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Honda giảm 18,5%.

Mazda cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi doanh số giảm 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Hãng xe Nhật chỉ ra doanh số bán hàng giảm do tình trạng thiếu chip ảnh hưởng nguồn cung phụ tùng.

Doanh số xe CPO (Certified Pre-owned Vehicles) cũng giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Xe CPO là xe đã qua một đời chủ nay được hãng sản xuất hay đại lý mua về sửa chữa, tân trang và bán lại trên thị trường.

Doanh số bán hàng của Volvo tại Mỹ giảm khoảng 12,8%, ít hơn mức giảm trên toàn cầu là 20,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Hãng xe Thụy Điển cho rằng tìng trạng thiếu hụt linh kiện sẽ tiếp tục là rào cản của toàn ngành công nghiệp ô tô nói chung.

Hai hãng xe Nhật khác là Subaru và Toyota cũng ghi nhận mức giảm doanh số lần lượt là 4,8% và 6,4%.

Kẻ chiến thắng

Điểm sáng hiếm hoi của thị trường ô tô là Hyundai. Trong tháng 1-2022, hãng xe Hàn Quốc ghi nhận mức tăng doanh số 3,1% trên tất cả thương hiệu. Thương hiệu Hyundai tăng 10,3% trong khi thương hiệu xe sang Genesis tăng 29,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với Genesis của Hyundai, thương hiệu xe sang Lexus của Toyota cũng tăng doanh số, tăng 5% so với năm ngoái.

Hãng xe cùng chung một nhà với Hyundai là KIA lại không được may mắn như vậy với mức giảm 5,5%.

Hãng xe Ford chỉ bán được chưa tới 41 xe vào tháng 1-2022 so với một năm trước đó. Doanh số xe thương hiệu Ford tăng 1,4% trong khi thương hiệu Lincoln giảm 25,8%.

Hyundai là điểm sáng của thị trường ô tô trong tháng 1-2022 khi doanh số tăng 3,1%

Cửa sáng cuối năm

Tình trạng thiếu hụt chip bán dẫn tiếp diễn đồng nghĩa với doanh số bán ô tô sẽ tiếp tục là vấn đề đau đầu của các hãng xe trong năm nay.

Phó Chủ tịch Hyundai Seo Gang Huyn nói với các nhà đầu tư rằng ông mong đợi tình hình sẽ bình thường trở lại vào quý 3-2022 và hãng xe hàn Quốc đã đặt mục tiêu tăng doanh số 20% ở thị trường Bắc Mỹ vào cuối năm dựa trên triển vọng này.

Ông Ashwani Gupta, Giám đốc điều hành (CEO) của hãng xe Nhật Nissan cũng cùng chung quan điểm với lãnh đạo Hyundai. Ông Gupta từng nói với Hãng tin Reuters rằng ông dự đoán tình trạng thiếu chip sẽ tiếp tục trong ít nhất nửa đầu năm 2022.

Trong trường hợp tình hình thiếu chip giảm bớt hoặc kết thúc vào cuối năm nay, những người tiêu dùng đã trả giá cao để mua xe trong lúc khan hiếm hàng có thể phải đối mặt với việc giá trị chiếc xe họ vừa mua sụt giảm đáng kể.

Minh Khôi

