Theo khảo sát, ở thời điểm gần cuối tháng 7 này, thị trường có thêm trên dưới 10 mẫu ô tô được giảm giá với mức giảm cao nhất lên đến hơn 100 triệu đồng.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường "ế ẩm" và đặc biệt sắp đến tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn) khiến các đại lý và doanh nghiệp ô tô ngày càng tung ra nhiều hình thức giảm giá sâu để kích cầu người mua.

Trong đó, Thaco vừa ưu đãi xe Mazda tháng 7 với mức cao nhất lên tới 120 triệu đồng cho CX-8. Nhờ đó, giá xe đã giảm xuống mức dưới 1 tỷ đồng cho bản Deluxe.

Không chỉ mạnh tay giảm giá mẫu SUV CX-8, Mazda còn hỗ trợ lên tới 60 triệu đồng cho mẫu sedan hạng C Mazda 3, kéo giá mẫu xe này hiện chỉ còn ở mức từ 669 triệu đồng. Mazda 6 cũng nhận được ưu đãi lên tới 85 triệu đồng, giúp mẫu sedan cỡ D hiện chỉ còn từ 829 triệu đồng. Đây là mức giá tốt nhất trong phân khúc xe hạng D ở thời điểm hiện tại.

SUV CX-8 tiếp tục giảm hơn 120 triệu đồng.

Cùng lúc, nhiều mẫu xe KIA do Thaco phân phối cũng được khuyến mãi, giảm giá khá tốt. Đáng chú ý, mẫu Kia Sorento (All New) giảm tiền mặt cao nhất lên đến 100 triệu đồng. Đây là mức ưu đãi sâu nhất, chưa từng xảy ra đối với Kia Sorento 2021. Như vậy, hiện tại, khách hàng mua mẫu xe này với giá chỉ từ 999 triệu đồng.

Kia Cerato cũng giảm 65 triệu đồng (tương đương 100% phí trước bạ). Trong khi đó mẫu xe MPV Kia Sedona giảm thấp hơn ở mức 48 triệu đồng.

Không riêng gì Mazda, KIA, các đại lý xe Toyota đợt này cũng bổ sung nhiều mức ưu đãi giảm giá cho các mẫu xe hot như giảm 80 triệu cho khách mua Toyota Corolla Altis. Cụ thể, cả hai phiên bản Toyota Corolla Altis 1.8 E và 1.8 G đang có mức giảm tiền mặt trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra, khách mua Toyota Corolla Altis trong thời điểm này còn được nhận nhiều quà tặng trị giá 30 triệu đồng.

Với mức ưu đãi này, hiện giá xe Toyota Corolla Altis tại đại lý chỉ còn dao động trong khoảng từ 691 – 713 triệu đồng. Mức giá hiện tại của Toyota Corolla Altis đang thấp hơn so với các đối thủ Honda Civic và Mazda3 nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với Kia Cerato và Hyundai Elantra.

Toyota Corolla Altis giảm 80 triệu đồng.

Mẫu xe MPV, Toyota Innova được các đại lý mạnh tay giảm giá cao nhất lên tới 35 triệu đồng, chưa kể khuyến mại phụ kiện, nhằm xả hàng đón bản nâng cấp mới.

Mới đây, chinh hãng Ford chính thức giảm 50 triệu đồng dành cho tất cả các phiên bản xe Ford EcoSport: Titanium 1.0L EcoBoost, Titanium 1.5L Dragon và Trend 1.5L Dragon. Theo đó, sau khi giảm giá mẫu SUV đô thị - Ford EcoSport hiện chỉ còn có giá chỉ từ 553 triệu đồng.

Ford Ranger bản lắp ráp mới giảm hơn 60 triệu đồng.

Riêng tại một số đại lý Ford tại Hà Nội cũng gây chú ý khi chào bán Ford Ranger bản lắp ráp mới ra mắt với mức giá giảm tới 65 triệu đồng cho bản Wildtrak cao cấp nhất, bản Limited được giảm 40 triệu đồng còn bản XLS AT hưởng mức giảm 30 triệu đồng và có tặng kèm phụ kiện. Như vậy sau khi giảm, giá bán của Ford Ranger cao nhất chỉ còn 860 triệu đồng (bản Wildtrak), bản Limited được hạ xuống còn 759 triệu đồng và bản XLS AT có giá bán thực tế là 620 triệu đồng.

Tính đến nay đã có khoảng hơn 30 mẫu xe ô tô trên thị trường được giảm giá. Dự báo, giá xe tháng tới sẽ tiếp tục còn nhiều ưu đãi kéo dài do nhu cầu tiêu thụ xe xuống thấp.

Chi Bảo

Bạn hài lòng hay thất vọng với chiếc xe đầu tiên của mình? Hãy chia sẻ câu chuyện mua ô tô lần đầu tiên của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!