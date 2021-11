Nhiều người có nhu cầu mua xe đang rất mong chờ việc giảm 50% phí cho ô tô lắp ráp trong nước được áp dụng, nhưng, lại băn khoăn không biết liệu các ưu đãi hiện nay mà nhiều hãng xe áp dụng có kéo dài trong thời gian tới...

Thị trường ô tô khởi sắc sau dịch, doanh số bùng nổ

Sau thời gian ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 khiến tình trạng giãn cách xã hội kéo dài, doanh số bán ô tô tại Việt Nam đã dần hồi phục trong những tháng gần đây.

Cụ thể, theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 10/2021, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 29.797 xe, bao gồm 19.865 xe du lịch, 9.492 xe thương mại và 404 xe chuyên dụng. Riêng xe du lịch đã tăng đến 138%, xe thương mại tăng 94% và xe chuyên dụng tăng 45% so với tháng trước.

Nếu xét về nguồn gốc, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 15.344 xe, tăng 110% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 14.453 xe, tăng 132% so với tháng 9/2021.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 10/2021 tăng 3% so với 2020.

Theo đại diện VAMA, doanh số tăng trong tháng 10/2021 nhờ vào 2 yếu tố chính: Hoạt động trở lại của tất cả các đại lý ô tô trên toàn quốc, cũng như sự phục hồi nhanh chóng của các dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc, tăng 132% so với tháng trước; và mới đây là thông tin từ Chính phủ về việc áp dụng mức giảm 50% lệ phí trước bạ sẽ được áp dụng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, doanh số tháng 10/2021 vẫn giảm 10,4% so với tháng 10/2020. Doanh số bán ra của thị trường lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 10/2021 vẫn thấp hơn so với cùng kỳ trong thời điểm trước đại dịch (mười tháng của năm 2021 so với mười tháng đầu 2019 giảm 16%).

Theo giới kinh doanh, sự phục hồi của thị trường ô tô trong tháng 10/2021 là một tin vui và mở ra kỳ vọng cho mùa bán hàng cuối năm đang đến gần. Đây không phải là tháng đầu tiên doanh số thị trường ô tô tăng trưởng sau dịch, tuy nhiên, để giữ được đà tăng trưởng tốt thì các hãng, đại lý xe cũng cần phải có những chính sách bán hàng phù hợp.

Anh Nguyên Văn Đạt - chủ một showroom xe tại Hà Nội cho biết, thị trường ô tô đang có nhiều dấu hiệu tích cực để các hãng có thể bứt phá về doanh số trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, để có được những con số tốt trong các tháng vừa qua sau đại dịch cũng là nhờ việc nhiều mẫu xe được các hãng giảm giá, tặng phí trước bạ... Nhưng, nếu các hãng, đại lý không duy trì được thời gian tới thì dù có giảm phí trước bạ 50% cũng sẽ khó có thể kích cầu mạnh mẽ được tiêu dùng do nền kinh tế chung vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng, việc mua sắm các tài sản giá trị vẫn không được ưu tiên trong tiêu dùng cá nhân.

Lượng người tìm đến showroom mua xe sau dịch đã tăng đáng kể.

"Theo tôi, nếu được áp dụng giảm phí trước bạ 50% và cộng với việc các hãng có những ưu đãi phù hợp, thì thị trường ô tô dịp cuối năm 2021, đầu 2022 sẽ có nhiều "bùng nổ". Những gia đình đang có nhu cầu về xe sẽ không chần chừ để chi tiền cho việc mua đi Tết" - anh Đạt nhấn mạnh.

Người tiêu dùng lo sẽ cắt khuyến mại sau khi giảm phí trước bạ 50%

Mới đây, Văn phòng Chính Phủ đã có văn bản chính truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính về việc rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Văn bản nêu rõ: Đồng ý áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với việc xây dựng, ban hành các Thông tư giảm phí, lệ phí để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh giảm mức thu các khoản phí, lệ phí (bao gồm cả các khoản phí, lệ phí đã giảm trong năm 2021) thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, gửi Bộ Tài chính để xem xét, ban hành theo thẩm quyền và quy định của pháp luật để tiếp tục hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ.

Nhiều người hy vọng, từ 1/12/2021, Chính phủ sẽ áp dụng chính sách giảm 50% phí trước bạ cho ô tô lắp ráp trong nước.

Trước đó, vào ngày 27/10/2021, Bộ Tài Chính đã đề xuất với Chính phủ về việc tiếp tục giảm lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước trong 6 tháng. Như vậy mức thu lệ phí trước bạ lần đầu bằng 50% mức thu được quy định tại Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 140/2016/NĐ-CP, từ là từ 5 – 6% giá trị xe.

Bộ Tài chính dự kiến thời gian thực hiện chính sách và hiệu lực thi hành của Nghị định từ ngày 15/11/2021 đến hết ngày 15/5/2022. Tuy nhiên, trường hợp Nghị định được Chính phủ ký ban hành sau ngày 15/11/2021, Bộ Tài chính trình Chính phủ thời gian thực hiện và hiệu lực thi hành của Nghị định được quy định từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022. Sau thời gian được giảm mức thu được đề cập ở trên thì mức thu lệ phí trước bạ sẽ thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều này đã mở ra nhiều hy vọng đối với các hãng xe vì là cơ hội để thúc đầy doanh số thời gian tới. Đồng thời cũng là tin vui đối với những người tiêu dùng đang có nhu cầu mua xe.

Anh Nguyễn Văn Cường - Mỹ Đình, Hà Nội cho biết, gia đình anh cũng đang có dự định mua một chiếc xe để đi lại và nếu được giảm phí trước bạ 50% thì thật là mừng vì sẽ tiết kiệm được một khoản tiền khi nộp phí. Tuy nhiên, không biết đến tháng 12 tới có áp dụng chưa?

Chị Nguyễn Thị Hằng - Cầu Giấy, Hà Nội cũng giống với anh Cường, chị cũng đang chờ phí trước bạ giảm để mua xe.

"Tôi đã định mua xe từ tháng 9/2021, nhưng khi nghe có tin giảm phí thì cũng tạm dừng để chờ. Vì nếu áp dụng mức giảm phí trước bạ thì tôi tiết kiệm được với vài chục triệu tiền phí, nên tội gì không đợi" - chị Hằng chia sẻ.

Nhiều mẫu xe đã bắt đầu có sự điều chỉnh về giá bán.

Tuy nhiên, theo khảo sát của PV, hiện tại các đại lý xe ở Hà Nội, các nhân viên tư vấn kinh doanh đều khuyên mọi người nên ký hợp đồng mua xe ngay từ bây giờ để hưởng các chính sách ưu đãi tốt rồi đợi phí trước bạ giảm thì đi đăng ký; chứ không sang tháng các ưu đãi đối với xe lắp ráp trong nước cũng sẽ điều chỉnh.

Theo anh Nguyễn Tuấn Nam - Mễ Trì, Hà Nội cho biết, anh đang có nhu cầu mua một chiếc Mazda CX-5 hiện giá sau giảm chỉ còn hơn 800 triệu đồng. Nhưng theo nhân viên nói thì số lượng xe cũng không còn nhiều và nếu mua giá bây giờ sẽ tốt hơn, chứ để sang tháng 12/2021 mức giá chắc sẽ lại có điều chỉnh. Nên anh cũng băn khoăn không biết có nên mua ngay hay đợi phí giảm mới mua?

Theo tìm hiểu của PV, một số mẫu xe lắp ráp trong nước của các hãng Hyundai, Kia, Mazda... cũng đang có những điều chỉnh về chương trình ưu đãi một số dòng xe có doanh số tốt. Có thể, trong thời gian tới nhiều mẫu xe này sẽ không còn ưu đãi như bây giờ và mức giá có thể không còn giảm, thậm chí là tăng hơn./.

