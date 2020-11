Thường xuyên lọt top xe bán ế nhất các tháng, nhiều mẫu xe ô tô buộc phải hạ giá bán thời điểm cuối năm để câu khách, xả hàng tồn.

Thị trường xe hơi trong nước đang sôi động hơn vào những tháng cuối năm, khi nhiều hãng xe áp dụng chính sách khuyến mãi, giảm giá để kích cầu. Bên cạnh các chương trình giảm giá sâu lên đến hàng trăm triệu đồng, các hãng, đại lý cũng tung khuyến mãi ưu đãi ở dạng tặng phí trước bạ, gói phụ kiện hoặc chính sách bảo dưỡng có giá trị không hề nhỏ.

Đơn cử những ngày gần đây, nhiều đại lý xe Honda gây chú ý khi thông báo giảm giá sập sàn cho phiên bản Accord màu đen sản xuất 2019.

Honda Accord bản màu đen VIN 2019 đang có mức giảm 230-250 triệu đồng ở Hà Nội.

Cụ thể, tại nhiều đại lý khu vực Hà Nội, Honda Accord bản màu đen VIN 2019 đang có mức giảm 230- 250 triệu đồng tiền mặt so với giá niêm yết, xuống còn 1,069 tỷ đồng. Thậm chí, một đại lý Honda khác ở Bắc Ninh còn rao mức giảm cho mẫu xe này lên đến 300 triệu đồng.

Trong khi đó, các bản Vin 2020 có mức giảm chung 60 triệu đồng kéo giá niêm yết xe xuống còn lần lượt là 1,259 và 1,269 tỷ đồng.

Kể từ thời điểm Honda Việt Nam mở bán trở lại từ cuối tháng 10 năm ngoái, Accord liên tục ế ẩm, trong tháng 10 chỉ vỏn vẹn 15 xe được giao đến tay khách hàng. Tính tổng từ đầu năm đến nay chỉ có 204 xe được bán ra. Không chỉ thường xuyên đội sổ doanh số trong phân khúc sedan hạng D, Accord còn góp mặt trong danh sách những xe bán chậm nhất thị trường nhiều tháng qua.

Chính vì thế, việc giảm giá xe lên đến 250 triệu đồng lần này được xem là động thái xả hàng tồn kho, ế ẩm của các đại lý dịp cuối năm.

Cùng với Honda Accord, mẫu xe ế Isuzu mu-X cũng được nhà phân phối ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, cùng với đó một số đại lý tung ra chương trình ưu đãi hấp dẫn… tổng ưu đãi cao nhất lên tới hơn 100 triệu đồng.

Không chỉ giảm giá, hãng còn đưa ra chương trình ưu đãi hấp dẫn đối với khách hàng thân thiết đang sử dụng dòng xe bán tải và 7 chỗ của Isuzu mà có đăng ký xe trước ngày mùng 1/8/2017 với mức giảm 75 triệu đồng tiền mặt cho phiên bản 4x2 MT; 87 triệu đồng cho phiên bản 4x2 AT và Limited.

Isuzu mu-X ưu đãi đến 175 triệu đồng

Điều đó đồng nghĩa với việc nếu kết hợp hai chương trình khuyến mại trên khách hàng mua xe Isuzu mu-X sẽ được hưởng ưu đãi với giá trị lên đến 175 triệu đồng. Sau khi trừ khuyến mại, hai phiên bản mu-X sẽ giảm xuống còn lần lượt là 733 triệu và 822 triệu đồng, mức giá khá hấp dẫn.

So với các đối thủ, Isuzu mu-X có doanh số thấp nhất. Từ đầu năm, mẫu xe này chỉ bán được 418 xe. Mẫu xe này liên tục lọt top xe bán ế trong những tháng qua.

Nissan Navara của nhà phân phối mới VAD được giảm giá lên tới gần 40 triệu đồng, đồng thời tăng thời gian bảo hành lên tới 5 năm

Cụ thể, hai mẫu xe nằm trong đợt điều chính giá bán lẻ đề xuất này là Nissan Navara VL (4WD AT) giảm 36 triệu đồng và Nissan Navara EL (2WD AT) giảm 20 triệu đồng so với trước đó. Tất cả những phiên bản này đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Trước đó, ngay từ đầu tháng 11, khi thị trường ô tô bước vào mùa cao điểm mua sắm, các hãng xe liên tục tung ra chương trình ưu đãi, giảm giá hấp dẫn. Cuộc chiến giảm giá bùng nổ ở hầu hết các phân khúc với mức giảm kỷ lục được thiết lập. Mức giảm cao nhất đối với phân khúc xe bình dân lên tới 300 triệu đồng và gần 1 tỷ đồng đối với phân khúc xe sang. Ưu đãi được trừ trực tiếp vào giá xe hoặc quy đổi ra tiền mặt.

