Ngoại trừ mẫu Honda SH 2019 cá biệt đội giá 50 triệu đồng, hầu hết các mẫu xe máy đều đang giảm giá sập sàn, nhưng sức tiêu thụ vẫn chậm.

Thị trường xe máy Việt Nam dần phục hồi nhưng diễn biến khá chậm dù các hãng xe máy đua nhau tung ra các gói khuyến mại kích cầu. Ngoài một vài mẫu xe tay ga hiếm hoi giữ giá, hầu hết, các mẫu xe đều bán dưới giá niêm yết. Tuy nhiên, sức mua không đạt được như kỳ vọng.



Đại lý, hãng xe liên tục kích cầu



Theo tìm hiểu của VietNamNet, hiện nay, rất nhiều mẫu xe máy có chính sách giảm giá “kịch sàn”, bán dưới giá đề xuất. Thậm chí có mẫu xe vốn đang quen ở thế “nâng giá” cũng trở lại…mặt đất.



Khảo sát một số cửa hàng ở Hà Nội cho thấy, mẫu xe Honda Winner đang có đợt giảm giá mạnh nhất từ trước đến nay.



Cụ thể, tại một đại lý Honda trên đường Trường Chinh, Hà Nội, nhân viên bán hàng cho biết mẫu Honda Winner X phiên bản thể thao phanh thường đang bán với giá 38,5 triệu đồng, thấp hơn 7,5 triệu đồng so với giá niêm yết. Xe bản cao cấp dao động từ 41 đến 42 triệu đồng, thấp hơn từ 7 đến 8 triệu đồng so với giá niêm yết.

Tương tự, mức giảm trên cũng được áp dụng tại một đại lý khác của Honda trên đường Lê Duẩn. Tại đây, phiên bản thể thao màu bạc- đen- đỏ mới ra mắt hồi tháng 4 cũng đã giảm 3 triệu đồng, chỉ còn ở mức giá 46 triệu đồng.

Trong khi đó, một số cửa hàng Honda tại TP.HCM giảm nhẹ hơn, với giá bán thấp hơn giá đề xuất từ 2,5-3,5 triệu đồng.



Thị trường xe máy tại Việt Nam hồi phục chậm (ảnh: Đình Quý)

Đáng chú ý, một số mẫu xe tay ga của Honda mới cách đây vài tháng còn bán “kênh” so với giá niêm yết từ 4 đến 8 triệu đồng thì nay đã hạ nhiệt như Honda Vision (giá bán trở lại từ 30 đến 32 triệu đồng), Honda Air Blade và Lead chỉ tăng nhẹ từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng.

Cá biệt chỉ có mẫu Honda SH là giá vẫn chênh từ 5 đến 10 triệu đồng tùy phiên bản, riêng mẫu SH 2019, nhiều nơi chênh tới 50 triệu đồng do số lượng không còn nhiều.

Đối với các mẫu xe của hãng Yamaha, mức giảm không sâu. Mẫu hot nhất của hãng này là Yamaha Exciter 150, đối thủ của Honda Winner X hiện cũng giảm giá nhẹ từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng. Giá bán lẻ tại đại lý hiện còn 46-48 triệu đồng.

Các mẫu xe phổ thông còn lại như Grande tại các đại lý dao động từ 40,5 - 49 triệu, thấp hơn từ 1 - 1,5 triệu đồng so với giá đề xuất . Một số mẫu giữ nguyên giá bán, được tặng thêm 2 triệu tiền mua xăng như Latte giá 37,5 triệu đồng, Janus giá 30,8-34 triệu đồng.

Không đứng ngoài cuộc, các thương hiệu có thị phần nhỏ hơn như SYM, Suzuki, Piaggio đều áp dụng chính sách giảm giá dưới nhiều hình thức như hỗ trợ phí trước bạ, hoặc trả góp 0%.



Ví dụ như hãng Suzuki hiện đang ưu đãi mẫu Address 110 Fi qua việc hỗ trợ phí trước bạ 500 ngàn đồng, chưa kể, các đại lý còn giảm thêm từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng tùy nơi. Riêng các mẫu xe côn tay GSX có mức giảm lên tới 5 triệu đồng, kéo dài đến hết tháng 9.



Hãng SYM của Đài Loan cũng áp dụng chính sách hỗ trợ phí trước bạ tương tự cho cho các mẫu xe New Attila, Star SR 125, New Galaxy, New Angel với số tiền từ 1,3 triệu đến 1,7 triệu đồng.



Riêng Piaggio Việt Nam liên tục nhiều tháng trở lại đây áp dụng hình thức trả góp 0% lãi suất khi khách mua Vespa Sprint, Primavera, GTS, với điều kiện trả trước từ 42 đến 50 triệu đồng (chiếm 39 đến 43% giá trị xe).



Khách thờ ơ dù đang ở thời điểm vàng mua xe



Được đánh giá là đợt giảm giá lớn nhất từ trước đến nay dành cho mẫu xe Honda Winner X, thế nhưng, sức tiêu thụ đối với mẫu xe này vẫn chậm.

Một nhân viên bán hàng tại HEAD Honda cho biết: “Lượng khách hàng đến xem xe và mua giảm tới 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách hàng của Honda Winner X giờ đây chỉ có thể trông chờ kiếm ở tỉnh ngoài, chứ trong thành phố bán rất chậm”.



Cũng cho rằng đây là thời điểm kinh doanh khó khăn của ngành xe máy, anh Nguyễn Trung Hiệp, chủ một cửa hàng xe máy trên phố Bà Triệu (Hà Nội) nói thêm: “Trước đây cửa hàng tôi vẫn bán tốt dòng xe máy 50cc gồm tay ga và xe số, nhưng nay chỉ bán dòng xe tay ga. Giá hiện đã rất rẻ chỉ từ 18 triệu đồng, nhưng sức mua giảm tới 40% so với năm ngoái”.

Anh Hiệp nhận định đây là thời điểm mua xe máy có lợi nhất vì nhiều đại lý tồn kho xe từ đợt nghỉ cách ly xã hội phòng chống Covid-19, nay sẽ xả hàng trước mùa khai giảng năm học mới.

Nhằm kích cầu, nhiều đại lý xe máy khuyến mãi thêm dịch vụ thay dầu miễn phí để tăng tương tác (ảnh: Đình Quý)

Chủ một doanh nghiệp lớn có chuỗi đại lý xe máy ở Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc chia sẻ, doanh nghiệp đang tính chuyện thu hẹp đại lý, có thể tạm đóng cửa ở Hà Nội, chỉ để lại cơ sở ở tỉnh vì lượng khách hàng thành phố gần đây giảm mạnh trong khi có chi phí tốn kém hơn.



Thực tế khi giá xe máy đang ở mức thấp, với những khách hàng có nhu cầu thực, đây lại là cơ hội tốt để mua xe.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), doanh số bán hàng quý II/2020 của 5 thành viên với 512.920 xe, giảm tới 30,77% so với cùng kỳ năm 2019.

Đình Quý

