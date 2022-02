Từ 1/1 - 31/3/2022, chương trình “Đón năm hổ vàng, rộn ràng ưu đãi” mang đến khách hàng mua xe Isuzu All New D-MAX và mu-X ưu đãi 50% phí trước bạ, lên tới 57 triệu đồng. Chương trình áp dụng tại hệ thống Đại lý Isuzu Việt Nam.

Với chương trình này, khách hàng càng có cơ hội chọn lựa tất cả các phiên bản của All New D-MAX và mu-X nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, giúp người dùng tối ưu chi phí sở hữu xe Isuzu vốn đã nổi tiếng bền bỉ, tiết kiệm và hiệu quả.

Cập nhật giá trị khuyến mãi từ tháng 1 - 3/2022 của Isuzu

Thể hiện chất riêng vượt trội, khách hàng không thể bỏ qua sự lựa chọn lý tưởng từ dòng xe bán tải được cải tiến mạnh mẽ Isuzu All New D-MAX, đã ra mắt thành công với những bước thay đổi ngoạn mục được ưa chuộng bởi các thị trường Thái Lan, Úc, Philippines, Anh Quốc… vào tháng 4/2021.

Nội thất của All New D-MAX cao cấp hơn thế hệ trước với vô lăng bọc da tích hợp phím điều khiển, ghế lái chỉnh điện 8 hướng và màn hình hiển thị đa thông tin 4.2 inch. Xe có ba phiên bản: Prestige MT 4x2, Prestige AT 4x2 và Type Z AT 4x4. Trên phiên bản Type Z cao cấp nhất hướng tới nhóm khách hàng trẻ cá tính yêu thích phong cách mạnh mẽ, xe được trang bị tiện nghi như màn hình cảm ứng 9 inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto, khởi động từ xa, chìa khóa thông minh, điều hòa tự động 2 vùng.

Isuzu All New D-MAX và SUV mu-X lột xác với thiết kế hiện đại và lịch lãm

All New D-MAX đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN N-CAP với nhiều tính năng cao cấp như 7 túi khí, hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi xe, hệ thống 8 cảm biến khoảng cách trước và sau.

Isuzu All New D-MAX bước vào cuộc chơi bán tải với những thay đổi toàn diện

Trong khi đó, mu-X cũng mới bổ sung phiên bản B7 Plus 4x2 AT, nằm giữa các phiên bản B7 4x2 MT và Prestige 4x2 AT. Với mức giá khởi điểm chỉ 799 triệu đồng, đây đang là mẫu SUV có giá hấp dẫn nhất trong phân khúc, phù hợp với nhóm khách hàng doanh nghiệp và kinh doanh dịch vụ vận tải. Các phiên bản cao cấp hơn bổ sung thêm nhiều trang bị tiện nghi như chìa khóa thông minh, điều hòa tự động, màn hình giải trí 10,2 inch cho hàng ghế thứ 2,…

mu-X sở hữu ngoại hình đậm chất hiện đại và thể thao

Cả All New D-MAX và mu-X sử dụng động cơ Blue Power 1.9 lít 4 xy-lanh thế hệ mới nhất của Isuzu. Động cơ 1.9L mới có công suất mạnh mẽ như động cơ 2.5L cũ trong khi giảm 37% ma sát, giúp vận hành mượt mà và êm ái hơn. Với mức công suất và mô-men xoắn hợp lý lần lượt là 150 mã lực và 350 Nm, động cơ Blue Power được Isuzu tối ưu tính bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu.

Hơn thế nữa, động cơ 1.9L mới có khối lượng nhẹ hơn tới 62 kg giúp phản xạ tăng tốc nhạy bén và mạnh mẽ hơn, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu. Kết cấu gọn gàng của động cơ Blue Power cũng giúp giảm chi phí bảo dưỡng. Isuzu All New D-MAX và mu-X đang có chính sách bảo hành hấp dẫn nhất phân khúc, lên tới 5 năm hoặc 200,000km tùy điều kiện nào đến trước.

Với hai mẫu xe đậm chất thực dụng này, Isuzu mang đến cho người dùng tính hiệu quả tối đa. Dù là bán tải hay SUV, Isuzu đều tập trung khai thác hết các giá trị sử dụng của nó, để chiếc xe thể hiện công năng sử dụng tốt nhất và không phải đánh đổi bất cứ yếu tố nào từ chi phí, đến vận hành và cảm xúc.

Tìm hiểu thêm về các dòng xe bán tải và xe du lịch Isuzu tại: https://isuzu-vietnam.com/lcv-home-vn/

Ngọc Minh