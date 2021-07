Chiếc Toyota RAV4 2021 được chị Vũ Tuệ Nhi, một Việt kiều đang sinh sống ở Cộng hòa Séc, đăng ký biển số độc đáo: 55H-55555.

Chị Vũ Tuệ Nhi mới đây khiến cộng đồng yêu xe Toyota RAV4 ngạc nhiên xen lẫn thích thú khi chia sẻ hình ảnh về chiếc xe mới mua của mình đang đeo biển số 55H-55555.

Thậm chí sau khi xem biển số xe, nhiều người còn bán tín bán nghi vì dòng xe Toyota RAV4 2021 hiện chưa có ở Việt Nam, và biển số 55H (Tp Hồ Chí Minh) cũng chưa từng xuất hiện con số "ngũ quý 5" siêu độc này.

Chiếc Toyota RAV4 phiên bản 2021 mang biển số siêu độc khiến nhiều người lầm tưởng xe đăng ký ở Tp.HCM

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, chị Tuệ Nhi giải thích đơn giản đây là chiếc xe mới mua của chị và được đăng ký tại Cộng hòa Séc.

"Ở bên này (Séc) đăng ký biển số xe theo sở thích đơn giản lắm. Bình thường phí đăng ký chỉ hết khoảng 774 Koruna (khoảng 820.000 đồng), còn muốn chọn biển số theo sở thích thì hết 9.438 Koruna (khoảng 10 triệu đồng). Với biển số mua theo sở thích, muốn viết lên gì cũng được kể cả tên mình", chị Tuệ Nhi kể.

Theo chị Tuệ Nhi, riêng với biển số 55H-55555 vì là biển dùng chữ số nên theo quy định cần có ít nhất một chữ cái. Tuy nhiên chị Nhi cho biết biển số này chỉ được cấp cho xe Toyota RAV4 nên nếu bán và mua xe mới, chị sẽ phải đăng ký biển số mới.

Chị Tuệ Nhi bên con gái, chụp ảnh tại thành phố Zlín (CH Séc)

Ban đầu nhiều người lầm tưởng chị Tuệ Nhi là người Tp Hồ Chí Minh nên mới chọn biển số 55H, nhưng thực tế lại khá bất ngờ. "Nhà mình nhiều người có tên có chữ cái H, với lại ở quê Hải Phòng lên lấy luôn H', chị Nhi giải thích.

Chiếc xe của chị Nhi là Toyota RAV4 phiên bản 2021, bắt đầu bán tại Mỹ từ cuối năm 2020 nhưng hiện chưa xuất hiện ở Việt Nam dù một số cửa hàng tư nhân đã chào giá tới 2,3 tỷ đồng. Tại Mỹ, Toyota RAV4 phiên bản 2021 có giá khởi điểm từ 26.050 USD (khoảng 598 triệu đồng).

Tại thành phố Zlín nơi chị Nhi sống, chiếc Toyota RAV4 phiên bản 2021 được mua với giá 52.256 Koruna (khoảng 1,2 tỷ đồng).

Chiếc xe mang biển số đậm chất Việt Nam giữa trời Tây khiến nhiều người xem thích thú.

Việc mua biển số theo sở thích hiện đã được áp dụng nhiều nơi trên thế giới. Ví dụ, Campuchia áp dụng bán biển số xe "cá nhân hóa" từ đầu năm 2020, với một biển số xe đặc biệt có giá khởi điểm từ 2 triệu Riel (tương đương 500 USD). Đặc biệt đất nước sở hữu những biển số đắt đỏ nhất thế giới là UAE với các biển 1 con số, giá trị lên tới hàng triệu USD.

Tại Việt Nam, Luật Giao thông đường bộ 2008 lại cấm mua bán biển số. Do đó, xe ô tô có biển số đẹp được chủ nhân bốc trúng thường được sang tên với mức chênh lên tới vài trăm triệu, thậm chí tăng giá lên cả tỷ đồng.

Tháng 10/2020, Bộ Công an từng đề xuất sẽ đấu giá biển số đẹp khi trình dự thảo Luật bảo đảm an toàn trật tự giao thông đường bộ- tách ra từ Luật Giao thông đường bộ 2008. Tuy nhiên, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV diễn ra tháng 11/2020 đã không thông qua việc tách Luật này. Do đó, ý tưởng đấu giá biển số đẹp tạm thời bị "treo" lại.

Đình Quý

