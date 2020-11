Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden có niềm đam mê đặc biệt với xe thể thao 2 cửa, và một trong số chiếc xe ông yêu thích nhất là Chevrolet Corvette Stingray đời 1967.

Khác với đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng cử viên đảng Dân Chủ ông Joe Biden không sở hữu quá nhiều ô tô, nhưng ông có niềm đam mê đặc biệt với xe thể thao 2 cửa, nhất là thương hiệu Chevrolet của Mỹ.

Cha ông Joe Biden vốn là một quản lý một số đại lý ôtô ở bang Delaware nên từ nhỏ ông đã sớm tiếp xúc với các loại phương tiện 4 bánh. Và có lẽ từ ảnh hưởng này mà chiếc xe đầu tiên ông Joe Biden mua là một chiếc Chevrolet Bel Airđời 1956. Đây là một mẫu sedan 4 cửa nhưng mang phong cách thể thao với phần đuôi phía sau vuốt dài như 2 cánh ca-nô.

Thế nhưng công chúng Mỹ lại ấn tượng với ông Joe Biden dù nay đã 78 tuổi trong chiến dịch vận động tranh cử thông qua hình ảnh trẻ trung đầy sức sống khi cầm lái chiếc Chevrolet Corvette Stingray đời 1967 của mình.

Ông Joe Biden thích được tự cầm lái chiếc xe thể thao 2 cửa vốn là món quà của bố mình tặng nhân ngày cưới

Đây chính là chiếc xe thể thao mui trần đầu tiên của ông Biden và nó là món quà cưới từ cha ông, người lúc đó (năm 1977) đang làm việc tại đại lý Chevrolet. Sau này, khi đương nhiệm chức phó tổng thống trong thời kỳ của ông Barack Obama, ông thường than thở rằng bản thân không được phép lái chiếc xe do lo ngại về an ninh. Đủ để thấy tình yêu của ông Joe Biden với chiếc xe này cực kỳ lớn, cho dù ông cũng sở hữu một chiếc mui trần tốc độ khác là Mercedes-Benz 190 SL.

Chiếc Corvette Stingray C2 của ông Joe Biden màu xanh lá cây. Và mỗi lần ông xuất hiện cùng chiếc xe này đều là những dịp quan trọng. Trong kỳ bầu cử năm 2016, ông Biden đã trực tiếp lái chiếc xe thể thao này cho một tập phim của Jay Leno's Garage-một KOL sở hữu kênh youtube có hơn 3 triệu lượt theo dõi.

Ông Joe Biden xuất hiện bên chiếc Corvette Stingray 1967 cùng người dẫn chương trình Leno

Ở bộ phim của Leno, ông Joe Biden tự tin khoe rằng đã từng lái chiếc Corvette Stingray lên tới tốc độ 257 km/h.

Mới đây nhất vào tháng 8 trong vai trò người đại diện đảng Dân Chủ tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden tiếp tục xuất hiện cạnh chiếc xe Corvette Stingray trong một đoạn video được quay trên đường đến điền trang Wilmington. Tại đây, ông Biden nói rằng chiếc xe mang lại những ký ức về người cha và con trai quá cố Beau.

Ông Joe Biden giới thiệu về chiếc xe của mình hồi tháng 8 trong chiến dịch tranh cử

Chevrolet Corvette (C2) là thế hệ thứ 2 của mẫu xe thể thao Corvette được sản xuất bởi Chevrolet từ năm 1963-1967. Mẫu xe này bắt nguồn từ 2 dự án của GM gồm: phát triển dự án xe đua từ năm 1957 và thiết kế động cơ đặt sau có trọng lượng nhẹ vào năm 1959.

Chiếc Corvette Sting Ray năm 1967 của ông Joe Biden là chiếc Corvette cuối cùng thuộc thế hệ thứ 2, và sau 5 năm cải tiến khiến nó trở thành chiếc tốt nhất thuộc thế hệ này. Giới chuyên môn đánh giá thậm chí chiếc xe này còn vượt trội hơn cả thế hệ thứ 3 (C3) về tính khí động học.

Sức mạnh trên chiếc Corvette C2 cuối cùng đến từ động cơ V8 7.0L đặt mã là L88, sở hữu tỷ số nén 12,5: 1 cùng sức mạnh cực đại 430 mã lực tại vòng tua 4600 v/ph.

Tỷ số nén rất cao của động cơ này yêu cầu nhiên liệu phải là loại có trị số ốc-tan 103-vốn dành cho xe đua. Loại nhiên liệu này chỉ có ở một số trạm dịch vụ nhất định. Rõ ràng đây không phải là động cơ dành cho người lái xe bình thường.

Hình ảnh ông Joe Biden dù đã 78 tuổi vẫn tự tin lái xe thể thao V8 mui trần đem lại hiệu ứng tích cực cho chiến dịch tranh cử

Với việc xuất hiện cùng chiếc xe yêu thích trong chiến dịch tranh cử, ông Joe Biden ngầm cho công chúng thấy rằng mình là người ủng hộ tương lai của ngành sản xuất ô tô Mỹ. Thậm chí đoạn cuối clip, ông còn để lại một thông tin khá mới mẻ. "Nhân tiện, họ nói với tôi rằng đang chế tạo một chiếc Corvette chạy điện có thể đi được 321 km/h, và nếu đó là sự thật, tôi rất mong được lái một chiếc như vậy”, ông Biden nói.

Việc đề cập đến chiếc Corvette chạy điện của ông Biden đã khiến GM sau đó đưa ra một thông tin úp mở: "Chúng tôi đồng ý rằng Corvette là một chiếc xe tuyệt đẹp do Mỹ sản xuất và rất hào hứng với kế hoạch của GM về một tương lai xe chạy hoàn toàn bằng điện, nhưng chúng tôi không tham gia vào bất kỳ tin đồn hoặc suy đoán nào về các sản phẩm tiềm năng trong tương lai."

