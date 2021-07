Ông Elon Musk đã thông báo rằng, Tesla sẽ mở mạng lưới trạm sạc nhanh - Supercharger cho cả các loại xe điện của hãng khác vào cuối năm nay.

Với hơn 25.000 trạm sạc nhanh Supercharger tại hơn 2.700 địa điểm trên khắp thế giới, mạng lưới sạc của Tesla đã mang lại lợi thế không nhỏ cho nhà sản xuất ô tô điện này.

Tesla mở rộng mạng lưới trạm sạc trên khắp thế giới vào cuối năm nay.

Mới đây, khi trả lời một Tweet liên quan đến đầu nối sạc độc quyền của Tesla, Tổng giám đốc điều hành Tesla Elon Musk nói rằng: "Chúng tôi đang mở rộng mạng trạm sạc nhanh cho các xe điện khác vào cuối năm nay." Sau đó, ông xác nhận rằng động thái này sẽ được thực hiện trên tất cả các quốc gia.

Dòng thông báo trên Tweeter của Elon Musk.

Các chuyên gia cho rằng, các xe Tesla bán ở Bắc Mỹ đang được trang bị đầu nối sạc độc quyền và để cho phép các xe khác sử dụng bộ sạc siêu tốc như tuyên bố của Elon Musk thì cần phải phát triển thêm một số bộ chuyển đổi tương thích với các loại đầu sạc khác nhau. Còn các mẫu xe Tesla được bán ở các thị trường khác như châu Âu có đầu nối tiêu chuẩn CCS phổ biến và dùng được cho nhiều loại xe hơn.

Tesla hiện đang có khoảng 25.000 trạm sạc nhanh Supercharger.

Trang Carscoops phân tích, động thái này của Tesla là hợp thời khi các hãng sản xuất ô tô khác đã thành lập liên minh hoặc đầu tư vào các công ty khởi nghiệp cho mạng lưới trạm sạc. Các công ty xây trạm sạc, như Blink Charging Co, EVgo Inc, ChargePoint Holdings Inc và Electrify America của Volkswagen cũng đang xây dựng các mạng lưới sạc trên khắp nước Mỹ.

Theo Reuters, Chính quyền của Tổng thống Joe Biden gần đây cũng đã chấp nhận một thỏa thuận của Thượng viện để chi tới 1.200 tỷ đô la cho các dự án cơ sở hạ tầng, trong đó có 7,5 tỷ đô la cho cơ sở hạ tầng xe điện, bao gồm cả các trạm sạc.

Hoàng Hiệp (theo Carscoops)

