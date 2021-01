Cùng tìm hiểu những ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc có những chiếc "xế hộp" đắt nhất dưới bài viết này nhé!

Trong phần 'Xếp hạng" của chương trình All Year Live đài KBS 2TV được phát sóng vào ngày 29/01 vừa qua, bảng xếp hạng "Top ngôi sao mua siêu xe đắt nhất" đã được tiết lộ. Qua đó, chúng ta cũng có cái nhìn thoáng qua về cuộc sống thượng lưu của những nghệ sĩ nổi tiếng xứ Kim Chi.

Vị trí thứ 19 thuộc về tài tử So Ji Sub. Anh chính là chủ nhân của chiếc siêu xe duy nhất trên thế giới, đúng với biệt danh của mình. "Đứa con" của So Ji Sub là một chiếc xe thể thao hiệu suất cao thuộc công ty M của Đức và có giá khoảng 190 triệu won (hơn 3.9 tỷ đồng). Thay vì biểu tượng của công ty M, anh đã thay bằng chữ Hán. Chi phí điều chỉnh bằng giá xe. Vì nó nhận được rất nhiều sự chú ý, So Ji Sub đã tháo biểu tượng đó và mất rất nhiều tiền.

Vị trí thứ 18 là Kim Won Hyo. Vào sinh nhật năm ngoái, anh nhận được một chiếc ô tô điện thu nhỏ do một công ty Hàn Quốc sản xuất. Ngoài ra, anh cũng sở hữu chiếc SUV của Công ty xe hơi thể thao Đức và được biết rằng vợ của anh - diễn viên hài Shim Jin Hwa đã mua. Sau đó, cặp đôi cũng bí mật mua chiếc xe mơ ước, một chiếc xe của công ty M của Đức. Thay vì một chiếc xe mơ ước đắt tiền, K cũng được mua một chiếc minivan. Tổng cộng 4 chiếc được ghi nhận khoảng 205 triệu won (hơn 4.2 tỷ đồng).

Suzy ở vị trí thứ 17. Vào thời điểm ra mắt cùng Miss A vào năm 2010 khi mới bước sang tuổi 17, Suzy đã phải đi theo xe lịch trình của công ty. Ba năm sau, cô nàng mua một chiếc xe hơi tại cửa hàng thương hiệu xe hơi nhỏ của công ty Đức. Chiếc xe thứ hai là một chiếc xe thể thao mui trần của Công ty P của Đức có giá 170 triệu won. Thuộc kiểu "Young & Rich", chiếc xe hơi trị giá tổng cộng 210 triệu won (4.3 tỷ đồng).

Ở vị trí thứ 16 là Yoo Ah In. Chiếc xe đã được tiết lộ trong chương trình I Live Alone/ Nó là một mẫu SUV của hãng xe điện T của Mỹ và trang bị cửa hình cánh chim ưng. Chức năng lái bán tự động cũng thu hút sự chú ý. Ngoài ra anh cũng đã sở hữu một chiếc SUV cỡ siêu lớn từ Công ty C của Mỹ. Nó nổi tiếng là xe bảo vệ tổng thống. Được biết, anh sở hữu tổng số xe trị giá 270 triệu won (5.5 tỷ đồng).

Vị trí thứ 15 là "mợ chảnh Jeon Ji Hyun. Chiếc sedan hạng sang cập bến sân bay năm 2016 thu hút sự chú ý. Chiếc xe này, đã trở nên nổi tiếng với tên gọi sedan Jeon Ji Hyun, là chiếc xe thứ 3 thế giới của Công ty B của Anh. Nó khan hiếm vì nó tuân theo phương pháp sản xuất thủ công. Giá trị khoảng 300 triệu won (6.1 tỷ đồng).

Vị trí thứ 14 là Taeyeon của Girls 'Generation. Giữ vị trí trưởng nhóm trong 15 năm debut, cô sở hữu chiếc xe thể thao từ Công ty M của Đức với giá 70 triệu won. Chiếc xe thứ hai là một chiếc sedan hạng sang của công ty M của Đức, có giá khoảng 150 triệu won. Ngoài ra, Taeyeon còn có một chiếc xe thể thao của công ty P của Đức trị giá 100 triệu won. Tổng cộng là 320 triệu won (gần 6.6 tỷ đồng).

Hạng 13 là UEE với chiếc SUV cỡ lớn và đơn giản của công ty C của Mỹ, có giá 70 triệu won. Chiếc thứ hai là một chiếc xe thể thao hạng sang của Italy P, có giá 280 triệu won. Tổng cộng là 350 triệu won (7.2 tỷ đồng).

Đứng thứ 12 là tài tử Lee Byung Hun. Anh sở hữu một chiếc sedan hạng sang của công ty A của Đức trị giá 130 triệu won, và chiếc xe thứ hai trị giá 300 triệu won của công ty B của Anh. Tổng cộng 430 triệu won (gần 8.7 tỷ đồng)

Vị trí thứ 11 là Kim Dong Won. Anh nổi tiếng là người mê xe, anh độ chiếc xe thể thao của hãng P của Đức có giá khoảng 150 triệu won. Nam ca sĩ cũng lái một chiếc xe của công ty M của Đức, công ty chỉ có 30 chiếc ở Hàn Quốc. Mặc dù 290 triệu won nhưng giá trị còn hơn thế nữa do độ khan hiếm cao.

Tuy nhiên, họ đã thông báo với SNS rằng họ đã mua một chiếc xe trong nước thay vì chiếc xe này. Đây là một chiếc sedan của công ty Hàn Quốc K có giá 50 triệu won. Chiếc xe thứ 4 cũng sở hữu chiếc SUV hãng J của Mỹ, được cho là biểu tượng off-road với giá 55 triệu won. Như vật anh chiếm tổng cộng 500 triệu won về xe hơi (10, 2 tỷ đồng).

