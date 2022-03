Thời gian để một chiếc ô tô điện gần hết năng lượng thay một bộ pin mới đã sạc đầy chỉ từ 1 đến 3 phút, nhanh như cách đổ xăng.

Trung Quốc hiện đang là quốc gia phát triển ô tô điện nhanh nhất thế giới, và cũng là quốc gia dẫn đầu cuộc đua pin xe điện. Điển hình như nhà sản xuất pin CATL của Trung Quốc kiểm soát khoảng 30% thị trường pin EV trên thế giới và là đối tác của nhiều ông lớn của thị trường xe điện toàn cầu như tập đoàn Tesla của Mỹ.

Để đáp ứng và thay thế được thói quen dùng xe động cơ đốt trong của người dân, hiện ở Trung Quốc đã phát triển rất nhiều trạm thay pin, giúp chủ xe đổi một pin đầy năng lượng chỉ từ 1 đến 3 phút, tương tự như cách họ đến cây xăng trước đây.

Các công ty Trung Quốc như Aulton, Geely và Nio, có kế hoạch xây dựng hơn 8.000 trạm thay pin vào cuối năm nay và tiến tới mục tiêu 26.000 trạm vào năm 2025, gấp 17 lần tăng so với con số hiện tại. Trong đó, startup Nio hiện có mạng lưới rộng lớn nhất với hơn 700 trạm thay pin, cung cấp cho khách hàng gói năng lượng có thể sạc.

browser not support iframe.

Xem video trạm thay pin ở Trung Quốc hoạt động, thời gian đổi pin nhanh như đổ xăng.

So với hình thức sạc pin tại trạm, thay pin có chi phí đắt hơn nhưng giúp tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều cho chủ xe, đồng thời vẫn rẻ hơn so với xe chạy động cơ đốt trong. Hơn nữa, việc thay pin đồng bộ sẽ giúp tuổi thọ của pin được đảm bảo và nhà sản xuất cũng có thể bảo dưỡng pin tốt hơn so với việc nó phải gắn thường xuyên trên một chiếc xe.

Nhược điểm của phương pháp này là chi phí đầu tư cho các trạm thay pin khá đắt đỏ, có thể tổn kém gấp 10 lần so với việc lắp đặt một trạm sạc nhanh. Đồng thời nếu lượng khách đến thay đông, có thể trạm sẽ không đủ số lượng pin cần thiết.

Đình Quý (theo South China Morning Post)

Bạn hài lòng hay thất vọng với chiếc xe đầu tiên của mình? Hãy chia sẻ câu chuyện mua ô tô lần đầu tiên của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!