Hãng Ford đang đối mặt với án phạt trị giá 1,3 tỷ USD vì hành vi chuyển đổi trái phép công năng xe khách thành xe tải để lách thuế.

Cụ thể, trong suốt nhiều năm qua, hãng xe Ford của Mỹ đã chế tạo dòng xe chở khách Transit Connect tại Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó chuyển về Mỹ. Tại Mỹ, hãng này cho tháo cửa sổ và ghế ngồi để biến chúng thành xe tải chở hàng. Nguyên nhân đằng sau việc này là thuế nhập khẩu đối với xe chở khách từ châu Âu vào Mỹ là 2,5%, trong khi mức thuế với xe tải lên tới 25%.

Vào năm 2013, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) ra phán quyết xác định rằng những chiếc Transit Connect của Ford từ Thổ Nhĩ Kỳ phải bị đánh thuế 25%. Ford đã đâm đơn kiện nhưng bị xử thua trong phiên xử cuối cùng vào năm ngoái. Theo đó, Ford bị truy thu thuế đối với những chiếc xe nhập khẩu từ châu Âu vào Mỹ trước đó.

Ngày 3/6, Ford cho biết Hải quan Mỹ đang cân nhắc một khoản phạt tiền từ 652 triệu USD - 1,3 tỷ USD đối với công ty này, bên cạnh các khoản thuế phải nộp thêm. Theo Ford, công ty dự định sẽ kiện phản đối mức phạt trên cũng như số tiền thuế 181 triệu USD mà Hải quan Mỹ đang đòi truy thu cho các xe nhập khẩu trước đó của hãng.

“Chương trình Transit Connect được thiết kế và triển khai để tuân thủ các quy tắc thuế quan đã có từ lâu. Chúng tôi sẽ tiếp tục mạnh mẽ bảo vệ các hành động của Ford và phản đối bất kỳ nghĩa vụ và hình phạt bổ sung nào. Lập luận của chính phủ hoàn toàn trái ngược với mọi tiền lệ, bao gồm nhiều phán quyết của riêng CBP”, hãng xe Mỹ cho biết.

Xe tải Transit Connect có vai trò quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của Ford. Ảnh: Getty Image

Ford hiện vẫn sản xuất xe chở khách Transit Connect tại châu Âu - ở Tây Ban Nha thay vì Thổ Nhĩ Kỳ như trước đây - sau đó vận chuyển sang Mỹ. Tuy nhiên, giờ đây hãng này không còn phải tốn chi phí cho ghế ngồi và cửa sổ không được sử dụng hoặc chi phí chuyển đổi thành xe tải chở hàng nữa.

Việc áp thuế với xe tải nhập khẩu cao gấp nhiều với xe khách bắt đầu từ thời Tổng thống Lyndon Johnson, đáp trả lại việc châu Âu áp thuế lên gà của từ Mỹ. Lập luận được đưa ra là Ford và các nhà sản xuất ôtô khác của Mỹ không bị ảnh hưởng bởi loại thuế này vì xe tải của họ ít bị cạnh tranh.

Xe bán tải Ford F-150 là dòng xe bán chạy nhất tại Mỹ trong hơn 40 năm qua. Xe bán tải cũng là một trong những loại xe mang lại lợi nhuận cao nhất cho Ford, General Motors (GM) và Stellantis (trước đây là Fiat Chrysler).

Transit Connect và xe tải chở hàng Transit cỡ lớn hơn, được sản xuất tại bang Kansas, là hai trong mẫu xe quan trọng nhất đối với Ford, kể cả khi chúng không được nhiều người mua xe biết đến. Ford hiện là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất xe thương mại trên toàn cầu và hai mẫu xe tải Transit là chìa khóa cho điều này.

Gần đây, Ford đã ra lệnh thu hồi đối với 620.483 chiếc SUV Explorer cỡ trung tại Bắc Mỹ vì các tấm chắn của mái che có thể không được gắn chắc vào xe. Điều này sẽ gây nguy hiểm cho những người lái xe khác trên đường. Các xe nằm trong diện triệu hồi có phần thanh ray được sơn màu bạc, đen hoặc đen tuyền.

Vào tháng 4/2020, Cục Quản lý An toàn Giao thông Quốc lộ (NHTSA) bắt đầu điều tra 11 báo cáo về việc các thanh ray trên nắp xe bị bung ra trong quá trình lái. Họ đã thông báo cho Ford ngay sau đó và yêu cầu thu hồi để kiểm tra mức độ an toàn.



Ban đầu, Ford nói rằng việc thu hồi là không cần thiết, họ sẽ xử lý vấn đề này bằng cách thêm bảo hành 10 năm/150,000 cây số cho mỗi chiếc ô tô. Tuy nhiên, hiện tại hãng đã đổi ý và chấp nhận phương án thu hồi của Cục. Điều may mắn là hãng xe cho biết chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp tai nạn hay thương tích nào liên quan đến vấn đề này.



Theo thống kê, đợt triệu hồi sẽ bao gồm 620.483 xe ở Hoa Kỳ, 36.419 xe ở Canada và 4.260 xe ở Mexico.

Theo VietQ

Bạn đang băn khoăn điều gì về xe cộ? Hãy gửi câu hỏi hoặc các bài viết trải nghiệm xế cưng tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!