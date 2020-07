Đúng theo dự đoán của giới chuyên gia, việc giảm 50% phí trước bạ cho xe lắp ráp đã thúc đẩy sự cạnh tranh về chính sách bán hàng khi hiện nay nhiều đại lý cung ứng xe nhập đã tung những gói ưu đãi, giảm giá hấp dẫn.

Ô tô nhập khẩu tung ưu đãi để tự “cứu lấy mình”

Chính sách giảm 50% phí đăng ký trước bạ đối với ô tô lắp ráp trong nước đã và đang hâm nóng thị trường sau thời gian dài ảm đạm vì đại dịch Covid-19.

Nhằm tăng tính cạnh tranh, hút khách trong bối cảnh hàng loạt mẫu xe lắp ráp trong nước đang hưởng nhiều ưu đãi từ nhà nước cũng như từ đại lý, các hãng xe nhập khẩu cũng phải "gồng mình" cạnh tranh bằng việc tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn không kém.

Trong đó có hãng xe Đức, Volkswagen hỗ trợ 50% phí trước bạ cho phiên bản Luxury của dòng xe Tiguan Allspace. Cụ thể, phiên bản Luxury giá niêm yết 1,799 tỷ đồng sẽ được hỗ trợ 90 triệu đồng và phiên bản Luxury S được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất, tương đương 30 triệu đồng.

Một số đại lý xe sang Land Rover Jaguar tại TP.HCM cũng đang áp dụng chính sách hỗ trợ 100% cho toàn bộ dòng xe Jaguar bao gồm E-Pace, F-Pace, XE, XF và XJ. Hiện tại, dải sản phẩm của hãng xe sang Anh Quốc dao động từ 2,294 tỷ đồng đến 6,408 tỷ đồng, đồng nghĩa với mức hỗ trợ 229,4 triệu đồng đến cao nhất 769 triệu đồng.

Quyết đấu với ô tô nội, xe nhập tung ưu đãi phí trước bạ hấp dẫn

Nằm ở phân khúc phổ thông, Isuzu cũng chọn cách tự hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong 3 tháng, từ tháng 7 đến hết tháng 9/2020 cho 2 mẫu xe nhập Thái là mu-X và D-Max.

Isuzu cũng chọn cách tự hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong 3 tháng, từ tháng 7 đến hết tháng 9/2020 cho 2 mẫu xe nhập Thái là mu-X và D-Max.

Trong đó, Isuzu mu-X là mẫu xe được ưu đãi trước bạ nhiều nhất bởi có giá đắt đỏ nhất. Cụ thể, các phiên bản mu-X 4x2 MT, 4x2 AT và 4x4 AT được hỗ trợ lần lượt là 46,74 triệu, 57,6 triệu và 67,2 triệu đồng. Giá xe sau khi trừ ưu đãi trước bạ còn khoảng 732 triệu, 872 triệu và 923 triệu đồng.

Suzuki cũng đang áp dụng giảm 50% lệ phí trước bạ lên đến 40 triệu đồng cho dòng xe Ertiga Sport nhập khẩu từ Indonesia.

Mitsubishi cũng áp dụng nhiều quà tặng như bảo hiểm vật chất, quà tặng phụ kiện cho khách hàng mua các dòng xe như Xpander, Attrage, Triton...

Cách đây không lâu, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã công bố “Sách trắng 2020” về những vấn đề kinh tế tại Việt Nam. Trong đó, nêu rõ khuyến nghị giảm 50% thuế giá trị gia tăng và lệ phí trước bạ để tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng giữa xe lắp ráp và nhập khẩu”. Tuy nhiên, khi đề xuất này đến nay vẫn đang chờ xem xét.

“Mặt bằng giá mới, khách hàng mua xe lợi trăm bề…”

Với mức khuyến mại mà loạt xe ô tô lắp ráp trong nước đang được áp dụng cùng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ và hiệu ứng lan toả khiến cả xe nhập nhẩu cũng đồng loạt giảm giá như vậy thì có thể thấy, người tiêu dùng trong nước đang hưởng lợi rất lớn khi mua xe thời điểm này.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, anh Nguyễn Hữu Luân, trưởng phòng kinh doanh một đại lý ô tô ở Hà Nội cho biết: “Có thể thấy để kích cầu, thị trường ô tô đã có hàng loạt mẫu xe được giảm giá kể cả xe nội và nhập ngoại. Mặt bằng giá xe đang thay đổi theo hướng có lợi cho khách hàng”.

“Xe lắp ráp đang hưởng lợi kép từ đại lý và chính sách nhà nước. Sắp tới nếu đề xuất giảm 50% thuế giá trị gia tăng và lệ phí trước bạ cho xe nhập được chấp thuận nữa thì chi phí cho khách hàng mua ô tô các loại sẽ còn giảm sâu hơn nữa (mức giảm trên mỗi chiếc xe phổ thông là hàng chục triệu và lên tới hàng trăm triệu đồng với các dòng xe sang đắt tiền)”, anh Luân nói thêm.

“Mặt bằng giá mới, khách hàng mua xe lợi trăm bề…”

Cùng quan điểm với anh Luân, anh Phạm Hùng, chuyên gia ô tô cho rằng: "Với mức độ cạnh tranh khốc liệt như hiện nay theo tôi dự đoán, những tháng cuối năm 2020 giá bán xe sẽ tiếp tục được các hãng, đại lý điều chỉnh giảm nhằm thanh lý hàng tồn kho cũng như thúc đẩy nhu cầu mua xe của người dân.

Còn về dài hạn, có thể thấy nguồn cung trong nước cũng như nhập khẩu đều sẽ được hưởng nhiều chính sách có lợi, kéo theo đó giảm chi phí tạo điều kiện cho giá xe giảm sâu hơn nữa. Tôi hoàn toàn kỳ vọng vào điều đó".

Như vậy, nhiều dự đoán về tình hình kinh doanh tiêu thụ ô tô trong thời gian tới đã được đưa ra. Giới chuyên gia đều nhận định rằng thị trường xe sẽ khởi sắc vào những tháng cuối năm. Mặt bằng giá xe được hạ xuống, doanh số tăng trưởng và người tiêu dùng mua xe sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi hơn từ phía các doanh nghiệp.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam – VAMA vừa công bố doanh số bán xe tháng 6/2020 của toàn thị trường ô tô Việt Nam đạt 24.002 xe, tăng 26% so với tháng 5

Trong đó, doanh số xe du lịch tăng 35%; xe thương mại tăng 5% và xe chuyên dụng tăng 18% so với tháng trước. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 15.874 xe, tăng tăng 43% so với tháng 5 và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.155 xe, chỉ tăng 21% so với tháng trước.

Chi Bảo

Trân trọng mời bạn đọc gửi tin, bài, ảnh, video cộng tác về Ban Ô tô xe máy, email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!