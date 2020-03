Vào cua trên đường trơn nhưng tài xế chiếc xe container đã không giảm tốc độ sớm dẫn đến mất lái, trượt trên đường khiến đuôi xe va vào 2 chiếc SUV đi ngược chiều.

Clip: Cua gấp, container mất lái, va vào 2 xe SUV



Vụ tai nạn giao thông này xảy ra vào ngày 22/3, trên một con đường tại Romania. Vụ việc được ghi lại bởi camera hành trình của một chiếc xe ô tô đi ngay sau chiếc xe container.



Hình ảnh từ đoạn video cho thấy chiếc xe container đã không giảm tốc độ sớm khi vào cua trên đường trơn trượt, dẫn đến mất lái, trượt dài trên đường. Hậu quả là đuôi xe container đã văng vào hai chiếc SUV là BMW X5 và BMW X3 đang đi ngược chiều.

Rất may, 2 chiếc SUV không bị hỏng hóc nhiều. Tài xế container cũng may mắn chỉ bị thương nhẹ.



Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông này được xác định là do tài xế vào cua gấp khiến xe container mất lái, trượt dài trên đường trơn rồi va vào 2 chiếc SUV. Cảnh sát cũng xác định tài xế chiếc xe container đã lái xe trong tình trạng say rượu.



Phương Linh (Theo Live Leak)