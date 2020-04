Đang chạy trên cầu, chiếc xe ô tô bỗng nhiên bị rơi xuống hố, do một nhịp cầu sập. Rất may, không có ai bị thương sau vụ việc.

browser not support iframe.

Clip: Ô tô qua cầu bị rơi xuống hố



Vụ tai nạn này xảy ra trên một con đường cao tốc ở tỉnh Primorye, Nga, vào ngày 3/4 vừa qua. Vụ việc được camera hành trình của một chiếc xe ô tô đi sau chiếc xe bị nạn ghi lại.



Đoạn video ghi lại nội dung vụ việc cho thấy, một chiếc xe tải trọng tải lớn đi qua cây cầu khiến một nhịp cầu bị sập. Tình huống đột ngột khiến tài xế chiếc xe ô tô Toyota Prius đi ngay sau chiếc xe tải không kịp đánh lái tránh tai nạn. Và chiếc Toyota Prius đã bị rơi xuống cầu.



Nguyên nhân vụ việc được xác định là do kết cấu cầu không chắc chắn, khi chiếc xe tải đi qua đã khiến một nhịp cầu bị sập và gây họa cho chiếc xe Toyota Prius đi ngay phía sau.



May mắn là không có ai bị thương sau vụ việc.



Phương Linh (Theo Youtube/ Baza)