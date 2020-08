Chạy “đuổi giờ”, chỉ được ngủ những giấc dài 5 phút, thường xuyên ăn không đúng bữa - đôi khi với một lon nước ngọt,… là một vài trong số hàng chục nỗi vất vả đặc trưng của nghề lái “công”.

Thường xuyên thiếu ngủ, mệt mỏi

Dư luận đang bức xúc với vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi chiếc container đè bẹp xe 4 chỗ đang dừng đèn đỏ khiến 3 người tử vong tại quận Long Biên (Hà Nội) vào rạng sáng ngày 4/8.

Sau khi xảy ra vụ việc, lái xe container Lê Thế Tuyển đã đến Công an quận Long Biên đầu thú. Khai nhận với cơ quan Công an, lái xe Tuyển cho biết, do buồn ngủ nên đã không làm chủ được tay lái dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nói trên.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào sáng 4/8 tại Long Biên (Hà Nội)

Trên thực tế, việc lái xe container phóng nhanh vượt ẩu, lơ là, không chú ý quan sát dẫn tới rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đang xảy ra với tần suất ngày một nhiều.

Với loại xe có kích thước và khối lượng khổng lồ này, mỗi cú va chạm đều để lại những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Nhiều lái xe container lâu năm cho biết, do đặc thù phải chạy đêm, chạy nhiều giờ liên tục, thiếu ngủ, stress,…dẫn tới việc các lái xe rất hay có dấu hiệu buồn ngủ, uể oải khi cầm vô-lăng.

Anh Nguyễn Quốc Anh (35 tuổi, lái xe container cho một công ty tại Hải Phòng) cho rằng, lái xe container vất vả hơn các loại xe khác rất nhiều bởi lẽ đây là loại xe có kích thước dài đến hơn 12m, lái xe liên tục phải quan sát, căn đường, phán đoán nên rất căng thẳng.

Theo tài xế này, xe container có rất nhiều điểm “mù” đặc biệt là phía cửa phụ. Ngoài ra do trọng lượng lớn nên việc phanh giảm tốc độ không thể đáp ứng ngay lập tức như các loại xe con được. Chính vì lẽ đó, các phương tiện khác nếu xuất hiện đột ngột ở điểm mù thì sẽ làm khó cho lái xe container.

Anh Quốc Anh trải lòng: “Đã chấp nhận lái xe ‘công’ thì đồng nghĩa với việc thường xuyên xa nhà, cơm nước không đầy đủ, ngủ không đủ giấc. Nhiều lúc phải chạy cho kịp giao hàng hoặc giờ làm thủ tục tại cửa khẩu nên việc lái xe liên tục 7-8 tiếng rồi uống 1 lon nước ngọt cầm hơi từ sáng đến tối là chuyện bình thường”.

Hàng nghìn xe container xếp hàng nhiều ngày để được thông quan tại của khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Lái xe không làm gì khác ngoài...chờ.

Còn anh Huỳnh Thanh Long (41 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) cho hay, lái container có mấy loại chính gồm đi chặng ngắn (từ tỉnh này sang tỉnh khác), lái đi lấy hàng ở cảng, hoặc chạy Bắc – Nam (chủ yếu vận chuyển nông sản xuất khẩu tại các cửa khẩu phía Bắc).

Chia sẻ với VietNamNet, anh Long cho rằng, đối với xe container đường dài, thường phải có 2 lái xe thay nhau, mỗi người lái khoảng 4-5 tiếng để người kia ngủ rồi lại đổi lại. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng lái được đều tay như vậy, sẽ có người lái nhiều, lái ít.

“Lái container thường rất buồn tẻ, kể cả khi có người đi cùng cũng không mấy khi nói chuyện trên xe với nhau vì lái xe còn lại thường sẽ tranh thủ ngủ, việc mệt mỏi, ngái ngủ là thường xuyên”, anh nói.

Anh Long cũng tiết lộ, bằng nhiều cách, một số lái xe còn sẵn sàng chạy đường dài một mình để tăng thu nhập.

Cứ hai lái xe thì có một người từng dùng ma tuý?

Nhận xe và hàng đồng nghĩa với việc trách nhiệm của những lái xe container rất lớn, có khi đến cả trăm tỷ đồng. Đồng thời, đối với một số loại mặt hàng như nông sản, hàng xuất khẩu, thời gian vận chuyển rất gấp nên áp lực về thời gian không cho phép lái xe được nghỉ ngơi quá nhiều.

“Có rất nhiều cách để cánh lái “công” khắc chế lại cơn buồn ngủ như nhai kẹo cao su, uống “bò húc”, sử dụng thuốc lá,… nhiều lúc không thể chịu được, chúng tôi tìm chỗ đậu rồi tranh thủ ngủ 5 – 10 phút rồi lại rửa mặt chạy tiếp”, anh Long chia sẻ.

Đã “giải nghệ” hơn 2 năm nay và đã chuyển sang công việc khác, anh Trần Hải Nam (44 tuổi, trú tại Hà Nội) bộc bạch, nghề lái container có lắm “lộc lá” nhưng cũng phải đánh đổi rất nhiều. Thu nhập cả năm có thể “đi” trong một tích tắc nếu không may xảy ra va chạm, thậm chí còn phải đối mặt với vòng lao lý.

Theo anh Nam, việc thường xuyên xa nhà cả tháng trời khiến nhiều lái xe rất dễ dính vào cờ bạc, ăn chơi, uống rượu thâu đêm, thậm chí sẵn sàng“chơi đồ” (sử dụng chất ma tuý, chất kích thích – PV).

Cánh lái xe còn bày nhau sử dụng một số chất kích thích, ma tuý để “tỉnh như sáo”, giúp chạy xe liên tục trong nhiều giờ liền mà không buồn ngủ, bù cho những khoảng thời gian đã nghỉ ngơi, ăn chơi trước đó.

Đồng thời, cánh lái xe còn có những cách giúp qua mặt lực lượng chức năng khi không may bị kiểm tra.

Sử dụng ma túy khi điều khiển ô tô có thể bị phạt tới 40 triệu đồng, đồng thời tước GPLX đến 2 năm, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Anh Nam kể lại, cách đây gần 10 năm, anh cũng từng sử dụng ma tuý tổng hợp do một đồng nghiệp đưa cho. Sau khi “cắn”, tuy 5- 6 giờ liên tục không hề cảm thấy buồn ngủ nhưng anh thấy có cảm giác bồng bềnh, khó kiểm soát được tay lái và đặc biệt luôn cảm thấy bất an do tâm lý mình đang sử dụng chất cấm.

“Rất sợ khi nhớ lại cảm giác đó, từ đó đến nay không bao giờ tôi sử dụng thứ tương tự nữa. Tôi cũng khuyên với mấy lái xe trẻ tốt nhất nên ăn nghỉ đúng giờ và tránh xa mấy chất cấm đó”, anh Nam tâm sự.

Người đàn ông từng gần hai chục năm “chinh chiến” hầu khắp các tỉnh từ Bắc chí Nam, từ các thành phố cảng đến các cửa khẩu biên giới này cũng khẳng định: “Cứ hai ông lái container thì ít nhất có một ông từng ‘chơi đồ’, đa số sử dụng ngay trước khi cầm vô lăng”.

Chia sẻ táo bạo trên của anh Nam không phải là không có cơ sở. Thời gian gần đây, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý không ít trường hợp lái xe, trong đó có container dương tính với chất ma tuý.

Một lái xe container vừa dương tính với ma tuý, vừa vi phạm nồng độ cồn được CSGT phát hiện gần đây trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Chỉ từ trong 5 ngày, từ 1/8 - 5/8, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện 1.412 lái xe vi phạm nồng độ cồn, 7 lái xe dương tính với ma tuý. Đó chỉ là số lượng ít ỏi đã ghi nhận được do việc test ma tuý là tương đối phức tạp, cần có sự phối hợp của nhiều lực lượng.

Theo thông tin từ Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tổng kiểm tra về ma tuý, nồng độ cồn đối với các lái xe từ 1/8 đến hết 31/12 nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ tai nạn giao thông do rượu bia, ma tuý gây nên. Trong đó lái xe container là một trong những đối tượng chính mà lực lượng này hướng đến.

Theo quy định hiện hành, người điều khiển các phương tiện như xe kéo rơ- mooc, sơ- mi- rơ- mooc, xe container phải bằng lái xe hạng FC. Điều kiện cần và đủ để học và thi GPLX hạng FC là: - Trên 24 tuổi, đã có GPLX hạng C,D hoặc E;

- Có ít nhất 1 năm hồ sơ điều khiển xe an toàn.